https://ukraina.ru/20220805/1037357727.html

Эксперт объяснил, почему ничто не может повлиять на политику Запада по отношению к Украине

Эксперт объяснил, почему ничто не может повлиять на политику Запада по отношению к Украине - 05.08.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему ничто не может повлиять на политику Запада по отношению к Украине

Обвинения организация Amnesty International в адрес Украины не повлияют на политику Запада, потому что там нет монолитного мнения в отношении Украины, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру

2022-08-05T20:00

2022-08-05T20:00

2022-08-05T20:00

запад

новости

украина

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Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что это Москва пытается дискредитировать ВСУ в глазах западного сообщества и сорвать поставки оружия.По его мнению, представители западных политических элит нуждаются в аргументации, Amnesty International иногда им ее предоставляет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037350805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, новости, украина