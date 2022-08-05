Эксперт объяснил, почему ничто не может повлиять на политику Запада по отношению к Украине - 05.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему ничто не может повлиять на политику Запада по отношению к Украине
Эксперт объяснил, почему ничто не может повлиять на политику Запада по отношению к Украине - 05.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему ничто не может повлиять на политику Запада по отношению к Украине
Обвинения организация Amnesty International в адрес Украины не повлияют на политику Запада, потому что там нет монолитного мнения в отношении Украины, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
2022-08-05T20:00
2022-08-05T20:00
запад
новости
украина
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Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что это Москва пытается дискредитировать ВСУ в глазах западного сообщества и сорвать поставки оружия.По его мнению, представители западных политических элит нуждаются в аргументации, Amnesty International иногда им ее предоставляет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037350805.html
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Новости
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запад, новости, украина

Эксперт объяснил, почему ничто не может повлиять на политику Запада по отношению к Украине

20:00 05.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Обвинения организация Amnesty International в адрес Украины не повлияют на политику Запада, потому что там нет монолитного мнения в отношении Украины, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.
Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что это Москва пытается дискредитировать ВСУ в глазах западного сообщества и сорвать поставки оружия.
Ее обвинения в адрес Украины ни на что не влияют, и на политику Запада никак не влияют, но, во-первых, благодаря им нельзя уже говорить, что запад совсем ничего не замечает, из того, что творит киевская власть. Во-вторых, на Западе все-таки нет монолитного мнения в отношении Украины, многие в политических элитах выступают против такой оголтелой поддержки.
Олег Неменский
Олег Неменский
По его мнению, представители западных политических элит нуждаются в аргументации, Amnesty International иногда им ее предоставляет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
16:10
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