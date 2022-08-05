https://ukraina.ru/20220805/1037357552.html

Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на Украине

Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на Украине - 05.08.2022 Украина.ру

Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на Украине

Уничтожение наемников, которые находятся вне закона - даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом, пресечения этой деятельности является вынесение смертных приговоров плененным наемникам, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-08-05T19:30

2022-08-05T19:30

2022-08-05T19:30

иностранные наемники

украина

россия

новости

алексей мухин

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Из сводки министерства обороны РФ, которое ранее было опубликавано, следует, что воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе спецоперации.По его словам, украинские посольства являются вербовочными центрами для того, чтобы формировать наемнические подразделения, действующие на территории Украины.Украинскому МИДу необходимо указать на абсолютную неправомерность и преступность таких действий, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037350805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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иностранные наемники, украина, россия, новости, алексей мухин