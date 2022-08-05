Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на Украине - 05.08.2022 Украина.ру
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Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на Украине
Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на Украине - 05.08.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на Украине
Уничтожение наемников, которые находятся вне закона - даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом, пресечения этой деятельности является вынесение смертных приговоров плененным наемникам, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-08-05T19:30
2022-08-05T19:30
иностранные наемники
украина
россия
новости
алексей мухин
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Из сводки министерства обороны РФ, которое ранее было опубликавано, следует, что воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе спецоперации.По его словам, украинские посольства являются вербовочными центрами для того, чтобы формировать наемнические подразделения, действующие на территории Украины.Украинскому МИДу необходимо указать на абсолютную неправомерность и преступность таких действий, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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иностранные наемники, украина, россия, новости, алексей мухин

Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на Украине

19:30 05.08.2022
 
© ТМ МілітаристВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
© ТМ Мілітарист
Читать в
Уничтожение наемников, которые находятся вне закона - даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом, пресечения этой деятельности является вынесение смертных приговоров плененным наемникам, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Из сводки министерства обороны РФ, которое ранее было опубликавано, следует, что воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе спецоперации.
Уничтожение наемников, людей, которые находятся вне закона - даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом. Вторым направлением пресечения этой деятельности является вынесение смертных приговоров плененным наемникам.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
По его словам, украинские посольства являются вербовочными центрами для того, чтобы формировать наемнические подразделения, действующие на территории Украины.
Украинскому МИДу необходимо указать на абсолютную неправомерность и преступность таких действий, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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иностранные наемникиУкраинаРоссияНовостиАлексей Мухин
 
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