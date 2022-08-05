"Они являются спонсорами террористов": эксперт о том, как Запад поддерживает полк "Азов"* - 05.08.2022 Украина.ру
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"Они являются спонсорами террористов": эксперт о том, как Запад поддерживает полк "Азов"*
"Они являются спонсорами террористов": эксперт о том, как Запад поддерживает полк "Азов"* - 05.08.2022 Украина.ру
"Они являются спонсорами террористов": эксперт о том, как Запад поддерживает полк "Азов"*
Признание "Азова"* террористической организацией в России - это не только открытие новых уголовных дел по новым статьям, но еще и позиционирование западных партнеров Украины в неудобный статус, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-08-05T19:00
2022-08-05T19:00
"азов"
новости
россия
запад
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Ранее Верховный суд России признал украинский полк "Азов"* террористической организацией. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, но по ее же просьбе заседание дважды откладывали. За это время бойцы "Азова"* сдались в плен в оккупированном Мариуполе.По его мнению, список террористических организаций необходимо расширить, потому что многие зарекомендовали себя как военные преступники, и этому нужно дать юридическую квалификацию.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037350805.html
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452
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"азов", новости, россия, запад, украина

"Они являются спонсорами террористов": эксперт о том, как Запад поддерживает полк "Азов"*

19:00 05.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ признал украинский нацбатальон "Азов" террористической организацией
Верховный суд РФ признал украинский нацбатальон Азов террористической организацией - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Признание "Азова"* террористической организацией в России - это не только открытие новых уголовных дел по новым статьям, но еще и позиционирование западных партнеров Украины в неудобный статус, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Ранее Верховный суд России признал украинский полк "Азов"* террористической организацией. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, но по ее же просьбе заседание дважды откладывали. За это время бойцы "Азова"* сдались в плен в оккупированном Мариуполе.
Признание "Азова"* террористической организацией, запрещенной в России – это не только открытие новых уголовных дел по новым статьям. Это еще и позиционирование западных партнеров Украины в очень неудобную ситуацию, статус. Ведь в этом случае они являются спонсорами террористов. Это действительно сильный ход, думаю, он возымеет достаточно эффективное действие.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
По его мнению, список террористических организаций необходимо расширить, потому что многие зарекомендовали себя как военные преступники, и этому нужно дать юридическую квалификацию.
* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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