https://ukraina.ru/20220805/1037356851.html

"Они являются спонсорами террористов": эксперт о том, как Запад поддерживает полк "Азов"*

"Они являются спонсорами террористов": эксперт о том, как Запад поддерживает полк "Азов"* - 05.08.2022 Украина.ру

"Они являются спонсорами террористов": эксперт о том, как Запад поддерживает полк "Азов"*

Признание "Азова"* террористической организацией в России - это не только открытие новых уголовных дел по новым статьям, но еще и позиционирование западных партнеров Украины в неудобный статус, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-08-05T19:00

2022-08-05T19:00

2022-08-05T19:00

"азов"

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Ранее Верховный суд России признал украинский полк "Азов"* террористической организацией. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, но по ее же просьбе заседание дважды откладывали. За это время бойцы "Азова"* сдались в плен в оккупированном Мариуполе.По его мнению, список террористических организаций необходимо расширить, потому что многие зарекомендовали себя как военные преступники, и этому нужно дать юридическую квалификацию.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037350805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"азов", новости, россия, запад, украина