https://ukraina.ru/20220805/1037355546.html
"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине
"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине - 05.08.2022 Украина.ру
"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине
Большая часть средств, которая выделяется Западом Украине, уходит западным коррупционерам, но значительная часть оседает в качестве топлива конфликта, и в карманах ныне правящих элит Киева, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-08-05T18:30
2022-08-05T18:30
2022-08-05T18:30
новости
украина
сво
алексей мухин
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d211e3fd250deabef8e4106766248607.jpg.webp
По его словам, Британия, США и ЕС выделяют средства на военный конфликт на Украине, "якобы поддержку и создание системы безопасности".По его мнению, Украина превращается в ряд территорий, виды на которые имеют западные партнеры: Польша, Венгрия и Румыния.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037333056.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12863ea76caec5b0aa924e57efb76277.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, алексей мухин, запад
"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине
Большая часть средств, которая выделяется Западом Украине, уходит западным коррупционерам, но значительная часть оседает в качестве топлива конфликта, и в карманах ныне правящих элит Киева, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру