https://ukraina.ru/20220805/1037355546.html

"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине

"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине - 05.08.2022 Украина.ру

"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине

Большая часть средств, которая выделяется Западом Украине, уходит западным коррупционерам, но значительная часть оседает в качестве топлива конфликта, и в карманах ныне правящих элит Киева, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-08-05T18:30

2022-08-05T18:30

2022-08-05T18:30

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По его словам, Британия, США и ЕС выделяют средства на военный конфликт на Украине, "якобы поддержку и создание системы безопасности".По его мнению, Украина превращается в ряд территорий, виды на которые имеют западные партнеры: Польша, Венгрия и Румыния.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037333056.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, алексей мухин, запад