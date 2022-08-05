"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине - 05.08.2022 Украина.ру
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"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине
"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине - 05.08.2022 Украина.ру
"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине
Большая часть средств, которая выделяется Западом Украине, уходит западным коррупционерам, но значительная часть оседает в качестве топлива конфликта, и в карманах ныне правящих элит Киева, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-08-05T18:30
2022-08-05T18:30
новости
украина
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алексей мухин
запад
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По его словам, Британия, США и ЕС выделяют средства на военный конфликт на Украине, "якобы поддержку и создание системы безопасности".По его мнению, Украина превращается в ряд территорий, виды на которые имеют западные партнеры: Польша, Венгрия и Румыния.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037333056.html
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новости, украина, сво, алексей мухин, запад

"Оседают в карманах": Мухин рассказал про основную причину конфликта на Украине

18:30 05.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Большая часть средств, которая выделяется Западом Украине, уходит западным коррупционерам, но значительная часть оседает в качестве топлива конфликта, и в карманах ныне правящих элит Киева, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
По его словам, Британия, США и ЕС выделяют средства на военный конфликт на Украине, "якобы поддержку и создание системы безопасности".
На самом деле большая часть средств, конечно же, уходит западным коррупционерам, но значительная часть оседает и в качестве топлива конфликта, и в карманах ныне правящих элит Украины. Именно это является основной причиной того, что сейчас происходит на территории этого государства, которое стремительно перестает быть таковым.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
По его мнению, Украина превращается в ряд территорий, виды на которые имеют западные партнеры: Польша, Венгрия и Румыния.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ обстреляли колонию с украинскими пленными в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
12:38Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 5 августаУкраинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс. ВСУ ударили по роддому в Донецке. Между украинскими мэрами и центральной властью наметился конфликт
 
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