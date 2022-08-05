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Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях

Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях - 05.08.2022 Украина.ру

Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях

Сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях за прошедшую неделю задержали 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа

2022-08-05T16:59

2022-08-05T16:59

2022-08-05T16:59

росгвардия

освобождённые регионы украины

всу

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новости

украина

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По словам представителя Росгвардии, все они так или иначе связаны с националистическими формированиями или украинскими силовыми структурами.В пресс-службе Росгвардии добавили, что сотрудниками было изъято большое количество автоматического огнестрельного оружия, ПЗРК советского производства "Игла", тяжелый крупнокалиберный пулемет "Корд" и девять гранатометов, один из которых – американского производства.Накануне, 4 августа, сотрудникам Росгвардии удалось вскрыть и задержать 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн

https://ukraina.ru/20220804/1037294205.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

росгвардия, освобождённые регионы украины, всу, схрон, новости, украина