Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях - 05.08.2022 Украина.ру
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Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях
Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях - 05.08.2022 Украина.ру
Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях
Сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях за прошедшую неделю задержали 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа
2022-08-05T16:59
2022-08-05T16:59
росгвардия
освобождённые регионы украины
всу
схрон
новости
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По словам представителя Росгвардии, все они так или иначе связаны с националистическими формированиями или украинскими силовыми структурами.В пресс-службе Росгвардии добавили, что сотрудниками было изъято большое количество автоматического огнестрельного оружия, ПЗРК советского производства "Игла", тяжелый крупнокалиберный пулемет "Корд" и девять гранатометов, один из которых – американского производства.Накануне, 4 августа, сотрудникам Росгвардии удалось вскрыть и задержать 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн
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росгвардия, освобождённые регионы украины, всу, схрон, новости, украина

Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях

16:59 05.08.2022
 
© Фото : Telegram-канал Владимира РоговаВ Бердянске раскрыт ещё один схрон с оружием
В Бердянске раскрыт ещё один схрон с оружием - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Telegram-канал Владимира Рогова
Читать в
Сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях за прошедшую неделю задержали 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа
По словам представителя Росгвардии, все они так или иначе связаны с националистическими формированиями или украинскими силовыми структурами.
За неделю в Херсонской и Запорожской областях подразделениями Росгвардии в связи с причастностью к деятельности националистическим организациям, СБУ и ВСУ задержано 70 человек, обнаружены девять тайников.
В пресс-службе Росгвардии добавили, что сотрудниками было изъято большое количество автоматического огнестрельного оружия, ПЗРК советского производства "Игла", тяжелый крупнокалиберный пулемет "Корд" и девять гранатометов, один из которых – американского производства.
Накануне, 4 августа, сотрудникам Росгвардии удалось вскрыть и задержать 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн
Оружие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 14:07Спецоперация
Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской областиЗа минувшие две недели росгвардейцам удалось обнаружить 10 корректировщиков ВСУ в Харьковской области, сообщает 4 августа пресс-служба ведомства
 
Росгвардияосвобождённые регионы УкраиныВСУсхронНовостиУкраина
 
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