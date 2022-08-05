https://ukraina.ru/20220805/1037352632.html
Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях
Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях - 05.08.2022 Украина.ру
Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях
Сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях за прошедшую неделю задержали 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа
2022-08-05T16:59
2022-08-05T16:59
2022-08-05T16:59
росгвардия
освобождённые регионы украины
всу
схрон
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/09/1034220912_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09a8c3506cb07a20cc8012c8bfae7b58.jpg.webp
По словам представителя Росгвардии, все они так или иначе связаны с националистическими формированиями или украинскими силовыми структурами.В пресс-службе Росгвардии добавили, что сотрудниками было изъято большое количество автоматического огнестрельного оружия, ПЗРК советского производства "Игла", тяжелый крупнокалиберный пулемет "Корд" и девять гранатометов, один из которых – американского производства.Накануне, 4 августа, сотрудникам Росгвардии удалось вскрыть и задержать 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн
https://ukraina.ru/20220804/1037294205.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/09/1034220912_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_73fadd7d9e77c6856e726f7c8eb1aebc.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
росгвардия, освобождённые регионы украины, всу, схрон, новости, украина
Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях
Сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях за прошедшую неделю задержали 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа