Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области - 04.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области
Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области - 04.08.2022 Украина.ру
Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области
За минувшие две недели росгвардейцам удалось обнаружить 10 корректировщиков ВСУ в Харьковской области, сообщает 4 августа пресс-служба ведомства
2022-08-04T14:07
2022-08-04T14:07
спецоперация
новости
росгвардия
харьковская область
всу
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"За две недели в Харьковской области росгвардейцы обнаружили шесть корректировщиков огня противника, 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн", - сказано в сообщении.Сообщается, что в этом же регионе был нейтрализован корректировщик огня и уничтожен опорный пункт украинских военных.Ранее Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал в интервью изданию Украина.ру, что члены различных религиозных сект "неохаризматического толка" в Мелитополе были замечены в корректировке огня для ВСУ.
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новости, росгвардия, харьковская область, всу

Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области

14:07 04.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОружие Росгвардии
Оружие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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За минувшие две недели росгвардейцам удалось обнаружить 10 корректировщиков ВСУ в Харьковской области, сообщает 4 августа пресс-служба ведомства
"За две недели в Харьковской области росгвардейцы обнаружили шесть корректировщиков огня противника, 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в этом же регионе был нейтрализован корректировщик огня и уничтожен опорный пункт украинских военных.
Ранее Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал в интервью изданию Украина.ру, что члены различных религиозных сект "неохаризматического толка" в Мелитополе были замечены в корректировке огня для ВСУ.
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:45
Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса Сейчас союзные войска прощупывают линию обороны ВСУ в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
 
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