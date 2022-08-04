Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области
За минувшие две недели росгвардейцам удалось обнаружить 10 корректировщиков ВСУ в Харьковской области, сообщает 4 августа пресс-служба ведомства
"За две недели в Харьковской области росгвардейцы обнаружили шесть корректировщиков огня противника, 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в этом же регионе был нейтрализован корректировщик огня и уничтожен опорный пункт украинских военных.
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