Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса

Сейчас союзные войска прощупывают линию обороны ВСУ в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру