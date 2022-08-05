https://ukraina.ru/20220805/1037350507.html
Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе
Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе - 05.08.2022 Украина.ру
Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе
Украина говорит о переходе на стандарты НАТО. Но ВСУшники столкнулись с дилеммой относительно того, стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T16:15
2022-08-05T16:15
2022-08-05T16:15
новости
всу
донбасс
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Алехин также отметил, что сами украинцы говорят об уничтожении кадрового состава ВСУ, поэтому на Украине уже четвертая волна мобилизации, когда кидают в топку необученных людей.Но главком ВСУ Залужный – не идиот. Поэтому он заранее готовит оборонительные рубежи. Судя по характеру действий на этом направлении, они будут по линии Днепра, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс
Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе
Украина говорит о переходе на стандарты НАТО. Но ВСУшники столкнулись с дилеммой относительно того, стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"А как новое освоить? Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию. На каком-то участке фронта будут действовать несколько таких установок. Но и мы нашли противодействие. Да, головную боль нам это приносит. Но и украинцы воюют на советских образцах", - указал эксперт.
Алехин также отметил, что сами украинцы говорят об уничтожении кадрового состава ВСУ, поэтому на Украине уже четвертая волна мобилизации, когда кидают в топку необученных людей.
Но главком ВСУ Залужный – не идиот. Поэтому он заранее готовит оборонительные рубежи. Судя по характеру действий на этом направлении, они будут по линии Днепра, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.