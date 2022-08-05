https://ukraina.ru/20220805/1037350507.html

Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе

Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе - 05.08.2022 Украина.ру

Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе

Украина говорит о переходе на стандарты НАТО. Но ВСУшники столкнулись с дилеммой относительно того, стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T16:15

2022-08-05T16:15

2022-08-05T16:15

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Алехин также отметил, что сами украинцы говорят об уничтожении кадрового состава ВСУ, поэтому на Украине уже четвертая волна мобилизации, когда кидают в топку необученных людей.Но главком ВСУ Залужный – не идиот. Поэтому он заранее готовит оборонительные рубежи. Судя по характеру действий на этом направлении, они будут по линии Днепра, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс