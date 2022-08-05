https://ukraina.ru/20220805/1037349370.html
Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода
Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода - 05.08.2022 Украина.ру
Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода
Поставки украинского продовольствия в страны Евросоюза способствуют разрешению продовольственного кризиса, заявил 5 августа на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
2022-08-05T15:59
2022-08-05T15:59
2022-08-05T15:59
новости
зерно
евросоюз
украина
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/67/1034216733_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8e29f69cfb9ab571bba9bacee487285d.jpg
В ходе брифинга его спросили о том, почему, говоря о продовольственном кризисе в Африке, страны ЕС вывозят зерно к себе.По словам еврочиновника, благодаря поставкам украинского зерна в ЕС на мировом зерновом рынке высвобождаются дополнительные объемы для отгрузки в государства Африки.Другой представитель Еврокомиссии, Адальберт Янс, подчеркнул, что Евросоюз продолжит импорт зерна из Украины сухопутным и речным путем – морской ввоз не способен полностью решить проблему.Также чиновник сообщил, что за июль страны Евросоюза вывезли с территории Украины около трех млн тонн сельхозпродукции.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/67/1034216733_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_f79046a29b88b2f9e35257cc62acae55.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, евросоюз, украина, продовольствие
Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода
Поставки украинского продовольствия в страны Евросоюза способствуют разрешению продовольственного кризиса, заявил 5 августа на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
В ходе брифинга его спросили о том, почему, говоря о продовольственном кризисе в Африке, страны ЕС вывозят зерно к себе.
По словам еврочиновника, благодаря поставкам украинского зерна в ЕС на мировом зерновом рынке высвобождаются дополнительные объемы для отгрузки в государства Африки.
Нужно четко понимать, как работает рынок. Тот факт, что поставки зерна [с Украины] идут в страны ЕС, снижая давление на рынке и высвобождая дополнительные объемы на мировом рынке для отправки в Африку. Евросоюз не вывозит зерно в Европу, мы упрощаем трейдерам возможности вывоза зерна, и дальше уже они сами решают, каким будет точка его назначения.
Другой представитель Еврокомиссии, Адальберт Янс, подчеркнул, что Евросоюз продолжит импорт зерна из Украины сухопутным и речным путем – морской ввоз не способен полностью решить проблему.
Также чиновник сообщил, что за июль страны Евросоюза вывезли с территории Украины около трех млн тонн сельхозпродукции.