https://ukraina.ru/20220805/1037349370.html

Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода

Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода - 05.08.2022 Украина.ру

Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода

Поставки украинского продовольствия в страны Евросоюза способствуют разрешению продовольственного кризиса, заявил 5 августа на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

2022-08-05T15:59

2022-08-05T15:59

2022-08-05T15:59

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зерно

евросоюз

украина

продовольствие

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В ходе брифинга его спросили о том, почему, говоря о продовольственном кризисе в Африке, страны ЕС вывозят зерно к себе.По словам еврочиновника, благодаря поставкам украинского зерна в ЕС на мировом зерновом рынке высвобождаются дополнительные объемы для отгрузки в государства Африки.Другой представитель Еврокомиссии, Адальберт Янс, подчеркнул, что Евросоюз продолжит импорт зерна из Украины сухопутным и речным путем – морской ввоз не способен полностью решить проблему.Также чиновник сообщил, что за июль страны Евросоюза вывезли с территории Украины около трех млн тонн сельхозпродукции.

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

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2022

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новости, зерно, евросоюз, украина, продовольствие