Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода - 05.08.2022 Украина.ру
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Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода
Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода - 05.08.2022 Украина.ру
Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода
Поставки украинского продовольствия в страны Евросоюза способствуют разрешению продовольственного кризиса, заявил 5 августа на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
2022-08-05T15:59
2022-08-05T15:59
новости
зерно
евросоюз
украина
продовольствие
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В ходе брифинга его спросили о том, почему, говоря о продовольственном кризисе в Африке, страны ЕС вывозят зерно к себе.По словам еврочиновника, благодаря поставкам украинского зерна в ЕС на мировом зерновом рынке высвобождаются дополнительные объемы для отгрузки в государства Африки.Другой представитель Еврокомиссии, Адальберт Янс, подчеркнул, что Евросоюз продолжит импорт зерна из Украины сухопутным и речным путем – морской ввоз не способен полностью решить проблему.Также чиновник сообщил, что за июль страны Евросоюза вывезли с территории Украины около трех млн тонн сельхозпродукции.
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новости, зерно, евросоюз, украина, продовольствие

Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода

15:59 05.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Поставки украинского продовольствия в страны Евросоюза способствуют разрешению продовольственного кризиса, заявил 5 августа на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
В ходе брифинга его спросили о том, почему, говоря о продовольственном кризисе в Африке, страны ЕС вывозят зерно к себе.
По словам еврочиновника, благодаря поставкам украинского зерна в ЕС на мировом зерновом рынке высвобождаются дополнительные объемы для отгрузки в государства Африки.

Нужно четко понимать, как работает рынок. Тот факт, что поставки зерна [с Украины] идут в страны ЕС, снижая давление на рынке и высвобождая дополнительные объемы на мировом рынке для отправки в Африку. Евросоюз не вывозит зерно в Европу, мы упрощаем трейдерам возможности вывоза зерна, и дальше уже они сами решают, каким будет точка его назначения.

Другой представитель Еврокомиссии, Адальберт Янс, подчеркнул, что Евросоюз продолжит импорт зерна из Украины сухопутным и речным путем – морской ввоз не способен полностью решить проблему.
Также чиновник сообщил, что за июль страны Евросоюза вывезли с территории Украины около трех млн тонн сельхозпродукции.
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