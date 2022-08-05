"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию - 05.08.2022 Украина.ру
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"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию
"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию - 05.08.2022 Украина.ру
"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию
43-летнюю Викторию Спартц из Индианы, конгрессмена от Республиканской партии США коллеги раскритиковали за агрессивную критику Киева. Американские конгрессмены анонимно пожаловались в редакцию американского телеканала CNN
2022-08-05T15:40
2022-08-05T15:40
спартц
конгрессмен
сша
украина
новости
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В марте американские законодатели посетили Украину, Спартц с собой не взяли по причине того, что она не входит в комитет Палаты представителей по иностранным делам. Тогда конгрессмен за свой счет добралась до границы с Украиной в Польше, созвонилась с коллегами и напросилась на некоторые встречи.Неожиданное появление Спартц участники сначала оценили как приятное дополнение, но позже назвали ее "бесполезной во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и правительственными чиновниками".Спартц обвинили в том, что она была слишком грубой. Сама конгрессмен ответила, что ей просто завидуют.Воинственная риторика Спартц, пишут журналисты CNN, разочаровала законодателей из Республиканской и Демократической партий США. Они обеспокоены, что "слон в посудной лавке" нарушит их единство вокруг украинского вопроса. Спартц считают влиятельной фигурой, поскольку "она единственный член Конгресса, родившийся на Украине".Американские законодатели опасаются, что публичная критика Киева может подорвать доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому и дать повод законодателям выступить против следующего пакета помощи Украине. В частности Спартц обвиняла помощников Зеленского в "создании диктатуры под прикрытием продолжающейся войны", главу офиса президента Украины Андрея Ермака - в "деловых связях с Россией" и "недемократическом управлении".
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спартц, конгрессмен, сша, украина, новости

"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию

15:40 05.08.2022
 
© AP / Michael ConroyВиктория Спартц
Виктория Спартц - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP / Michael Conroy
Читать в
43-летнюю Викторию Спартц из Индианы, конгрессмена от Республиканской партии США коллеги раскритиковали за агрессивную критику Киева. Американские конгрессмены анонимно пожаловались в редакцию американского телеканала CNN
В марте американские законодатели посетили Украину, Спартц с собой не взяли по причине того, что она не входит в комитет Палаты представителей по иностранным делам. Тогда конгрессмен за свой счет добралась до границы с Украиной в Польше, созвонилась с коллегами и напросилась на некоторые встречи.
Неожиданное появление Спартц участники сначала оценили как приятное дополнение, но позже назвали ее "бесполезной во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и правительственными чиновниками".
"Ее присутствие приносит больше вреда, чем пользы. Она разбила наш CoDel (алгоритм планирования - прим. ред.). Она была как слон в посудной лавке", — сказал один конгрессмен на условиях анонимности.
Спартц обвинили в том, что она была слишком грубой. Сама конгрессмен ответила, что ей просто завидуют.

Я приехала в Конгресс не для того, чтобы получать деньги за поездки или ужины, а скорее для того, чтобы что-то делать. Я всегда была готова тратить свои с трудом заработанные деньги, чтобы помочь в делах, которые мне небезразличны

Виктория Спартц
конгрессмен
Воинственная риторика Спартц, пишут журналисты CNN, разочаровала законодателей из Республиканской и Демократической партий США. Они обеспокоены, что "слон в посудной лавке" нарушит их единство вокруг украинского вопроса. Спартц считают влиятельной фигурой, поскольку "она единственный член Конгресса, родившийся на Украине".
"Что я пытаюсь ей сказать, так это то, что я хорошо осведомлен о проблеме коррупции [на Украине]… Но говорить о коррупции сейчас, когда они в осаде, это все равно, что оклеивать обоями ванную, когда горит дом. Это контрпродуктивно", - сказал другой конгрессмен.
Американские законодатели опасаются, что публичная критика Киева может подорвать доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому и дать повод законодателям выступить против следующего пакета помощи Украине. В частности Спартц обвиняла помощников Зеленского в "создании диктатуры под прикрытием продолжающейся войны", главу офиса президента Украины Андрея Ермака - в "деловых связях с Россией" и "недемократическом управлении".
Виктория Спартц - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:19
Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июляЧлен Конгресса США Виктория Спартц призвала главу Офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку и упрекнула украинцев в наплевательском отношении к подготовке к боевым действиям. На Украине популяризируют доносы. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса
 
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