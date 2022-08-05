"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию
© AP / Michael ConroyВиктория Спартц
© AP / Michael Conroy
43-летнюю Викторию Спартц из Индианы, конгрессмена от Республиканской партии США коллеги раскритиковали за агрессивную критику Киева. Американские конгрессмены анонимно пожаловались в редакцию американского телеканала CNN
В марте американские законодатели посетили Украину, Спартц с собой не взяли по причине того, что она не входит в комитет Палаты представителей по иностранным делам. Тогда конгрессмен за свой счет добралась до границы с Украиной в Польше, созвонилась с коллегами и напросилась на некоторые встречи.
Неожиданное появление Спартц участники сначала оценили как приятное дополнение, но позже назвали ее "бесполезной во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и правительственными чиновниками".
"Ее присутствие приносит больше вреда, чем пользы. Она разбила наш CoDel (алгоритм планирования - прим. ред.). Она была как слон в посудной лавке", — сказал один конгрессмен на условиях анонимности.
Спартц обвинили в том, что она была слишком грубой. Сама конгрессмен ответила, что ей просто завидуют.
Я приехала в Конгресс не для того, чтобы получать деньги за поездки или ужины, а скорее для того, чтобы что-то делать. Я всегда была готова тратить свои с трудом заработанные деньги, чтобы помочь в делах, которые мне небезразличны
Воинственная риторика Спартц, пишут журналисты CNN, разочаровала законодателей из Республиканской и Демократической партий США. Они обеспокоены, что "слон в посудной лавке" нарушит их единство вокруг украинского вопроса. Спартц считают влиятельной фигурой, поскольку "она единственный член Конгресса, родившийся на Украине".
"Что я пытаюсь ей сказать, так это то, что я хорошо осведомлен о проблеме коррупции [на Украине]… Но говорить о коррупции сейчас, когда они в осаде, это все равно, что оклеивать обоями ванную, когда горит дом. Это контрпродуктивно", - сказал другой конгрессмен.
Американские законодатели опасаются, что публичная критика Киева может подорвать доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому и дать повод законодателям выступить против следующего пакета помощи Украине. В частности Спартц обвиняла помощников Зеленского в "создании диктатуры под прикрытием продолжающейся войны", главу офиса президента Украины Андрея Ермака - в "деловых связях с Россией" и "недемократическом управлении".
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