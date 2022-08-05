https://ukraina.ru/20220805/1037347213.html

"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию

"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию - 05.08.2022 Украина.ру

"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию

43-летнюю Викторию Спартц из Индианы, конгрессмена от Республиканской партии США коллеги раскритиковали за агрессивную критику Киева. Американские конгрессмены анонимно пожаловались в редакцию американского телеканала CNN

2022-08-05T15:40

2022-08-05T15:40

2022-08-05T15:40

спартц

конгрессмен

сша

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036336603_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_75bc5e55abe43d59467203b458a0f48a.jpg

В марте американские законодатели посетили Украину, Спартц с собой не взяли по причине того, что она не входит в комитет Палаты представителей по иностранным делам. Тогда конгрессмен за свой счет добралась до границы с Украиной в Польше, созвонилась с коллегами и напросилась на некоторые встречи.Неожиданное появление Спартц участники сначала оценили как приятное дополнение, но позже назвали ее "бесполезной во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и правительственными чиновниками".Спартц обвинили в том, что она была слишком грубой. Сама конгрессмен ответила, что ей просто завидуют.Воинственная риторика Спартц, пишут журналисты CNN, разочаровала законодателей из Республиканской и Демократической партий США. Они обеспокоены, что "слон в посудной лавке" нарушит их единство вокруг украинского вопроса. Спартц считают влиятельной фигурой, поскольку "она единственный член Конгресса, родившийся на Украине".Американские законодатели опасаются, что публичная критика Киева может подорвать доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому и дать повод законодателям выступить против следующего пакета помощи Украине. В частности Спартц обвиняла помощников Зеленского в "создании диктатуры под прикрытием продолжающейся войны", главу офиса президента Украины Андрея Ермака - в "деловых связях с Россией" и "недемократическом управлении".

https://ukraina.ru/20220712/1034340090.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спартц, конгрессмен, сша, украина, новости