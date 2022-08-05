"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески - 05.08.2022 Украина.ру
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"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески
"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески - 05.08.2022 Украина.ру
"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески
У военных нет термина "занять населенный пункт на столько-то процентов", они только могут сообщить о небольшом успехе, если задача решена больше, чем на половину, но в Песках идут боевые действия и Россия подавляет противника, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-05T05:30
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пески
россия
украина
новости
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Заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка НМ ДНР Илья Емельянов ранее заявил, что поселок Пески на 50% защищен от подразделений ВСУ.По его словам, когда РФ полностью освободит Пески, то это выход на оперативный простор, российская армия можем не брать населенный пункт, обойти его слева или справа, но он останется у них в тылу.Если у России зачищен тыл, то она сможет двигаться дальше и развивать наступательные действия в том или ином направлении, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037230887.html
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пески, россия, украина, новости

"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески

05:30 05.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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У военных нет термина "занять населенный пункт на столько-то процентов", они только могут сообщить о небольшом успехе, если задача решена больше, чем на половину, но в Песках идут боевые действия и Россия подавляет противника, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка НМ ДНР Илья Емельянов ранее заявил, что поселок Пески на 50% защищен от подразделений ВСУ.
Полный контроль над населенным пунктом – это когда он зачищен и войска прошли дальше. К сожалению, некоторые наши коллеги опережают события, как это было в Северодонецке и Лисичанске. Сначала "Мы его взяли", а потом "Мы только подходим", "Мы только блокируем", "У нас оперативное окружение". На самом деле Минобороны поступает правильно, сообщая обо всем по факту.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, когда РФ полностью освободит Пески, то это выход на оперативный простор, российская армия можем не брать населенный пункт, обойти его слева или справа, но он останется у них в тылу.
Если у России зачищен тыл, то она сможет двигаться дальше и развивать наступательные действия в том или ином направлении, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:06
Испытано на себе: Российский университет спецназа
 
ПескиРоссияУкраинаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески
05:15Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ
05:00Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ
04:45Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам
04:30Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин
04:15Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО
04:00"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления
03:17Алексей Маслов: кто он
03:13Главное на 5 августа: в России и в мире
19:35"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом
19:12"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США
19:00Обстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на Украине
18:15Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
18:05Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
18:04Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе
17:53Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС
17:45Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
17:37Конец профессиональных ВСУ, США скупили земли Украины. О чём говорили эксперты 4 августа
17:33Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
17:31Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США
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