https://ukraina.ru/20220805/1037289780.html
"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески
"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески - 05.08.2022 Украина.ру
"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески
У военных нет термина "занять населенный пункт на столько-то процентов", они только могут сообщить о небольшом успехе, если задача решена больше, чем на половину, но в Песках идут боевые действия и Россия подавляет противника, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-05T05:30
2022-08-05T05:30
2022-08-05T05:30
пески
россия
украина
новости
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Заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка НМ ДНР Илья Емельянов ранее заявил, что поселок Пески на 50% защищен от подразделений ВСУ.По его словам, когда РФ полностью освободит Пески, то это выход на оперативный простор, российская армия можем не брать населенный пункт, обойти его слева или справа, но он останется у них в тылу.Если у России зачищен тыл, то она сможет двигаться дальше и развивать наступательные действия в том или ином направлении, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037230887.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пески, россия, украина, новости
"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески
У военных нет термина "занять населенный пункт на столько-то процентов", они только могут сообщить о небольшом успехе, если задача решена больше, чем на половину, но в Песках идут боевые действия и Россия подавляет противника, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка НМ ДНР Илья Емельянов ранее заявил, что поселок Пески на 50% защищен от подразделений ВСУ.
Полный контроль над населенным пунктом – это когда он зачищен и войска прошли дальше. К сожалению, некоторые наши коллеги опережают события, как это было в Северодонецке и Лисичанске. Сначала "Мы его взяли", а потом "Мы только подходим", "Мы только блокируем", "У нас оперативное окружение". На самом деле Минобороны поступает правильно, сообщая обо всем по факту.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, когда РФ полностью освободит Пески, то это выход на оперативный простор, российская армия можем не брать населенный пункт, обойти его слева или справа, но он останется у них в тылу.
Если у России зачищен тыл, то она сможет двигаться дальше и развивать наступательные действия в том или ином направлении, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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