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Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе

Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе - 04.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе

Киевский режим осознает, что тактика живого щита в противостоянии с Россией больше не работает. Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-04T14:45

2022-08-04T14:45

2022-08-04T14:45

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Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.Живой щит живым щитом, но даже в условиях приятной для обороны городской застройки нужно обеспечивать снабжение и вывозить раненых. А в случае оперативного и тем более полного окружения это невозможно, пояснил специалист.Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс