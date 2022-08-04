Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037293677.html
Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе
Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе - 04.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе
Киевский режим осознает, что тактика живого щита в противостоянии с Россией больше не работает. Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T14:45
2022-08-04T14:45
новости
россия
всу
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037020676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_648f550aeda19dd4a2d6efedcc49a653.jpg
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.Живой щит живым щитом, но даже в условиях приятной для обороны городской застройки нужно обеспечивать снабжение и вывозить раненых. А в случае оперативного и тем более полного окружения это невозможно, пояснил специалист.Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037020676_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_cdb68ab322d645983d3ed246ea5a124d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, донбасс

Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе

14:45 04.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим осознает, что тактика живого щита в противостоянии с Россией больше не работает. Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.
Живой щит живым щитом, но даже в условиях приятной для обороны городской застройки нужно обеспечивать снабжение и вывозить раненых. А в случае оперативного и тем более полного окружения это невозможно, пояснил специалист.
"Поэтому сейчас Украина оставляет населенные пункты или укрепрайоны, которые оказываются под угрозой окружения. Последний пример – это Углегорская ТЭЦ. Ее можно было еще оборонять, но под угрозой полного окружения гарнизона. Она была сдана без особых повреждений", - добавил Анпилогов.
Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиРоссияВСУДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
16:24"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
16:21Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ
16:12Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ
16:10Рванёт или нет? Мухин о конфликте вокруг Тайваня и будет ли Украина признана террористом
16:04СМИ: София Ротару покинет Украину
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 4 августа
15:56Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним
15:45ВСУ бессистемно расстреливают Донецк. Рассказы очевидцев
15:44Ротару предрекли возвращение в Россию
15:40Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники
15:34Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области
15:24Подоляк цинично обвинил Россию в обстрелах Донецка
15:18Правозащитники прозрели: соцсети о докладе Amnesty International
15:10Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ
15:02Как менялись планы России по спецоперации: Подробный анализ от Ищенко. Видео
15:00Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику НМ ДНР Ольге Качуре
14:54Нас тут не стояло: международные организации и ситуация на Украине
14:48"Китайцы в ярости, но у Пекина есть хитрый план". Алексей Маслов о тайваньском кризисе
14:45Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе
Лента новостейМолния