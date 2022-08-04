https://ukraina.ru/20220804/1037293677.html
Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе
Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе - 04.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе
Киевский режим осознает, что тактика живого щита в противостоянии с Россией больше не работает. Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T14:45
2022-08-04T14:45
2022-08-04T14:45
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Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.Живой щит живым щитом, но даже в условиях приятной для обороны городской застройки нужно обеспечивать снабжение и вывозить раненых. А в случае оперативного и тем более полного окружения это невозможно, пояснил специалист.Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037020676_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_cdb68ab322d645983d3ed246ea5a124d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс
Военный эксперт объяснил, как России удалось сломать боевой дух ВСУ в Донбассе
Киевский режим осознает, что тактика живого щита в противостоянии с Россией больше не работает. Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.
Живой щит живым щитом, но даже в условиях приятной для обороны городской застройки нужно обеспечивать снабжение и вывозить раненых. А в случае оперативного и тем более полного окружения это невозможно, пояснил специалист.
"Поэтому сейчас Украина оставляет населенные пункты или укрепрайоны, которые оказываются под угрозой окружения. Последний пример – это Углегорская ТЭЦ. Ее можно было еще оборонять, но под угрозой полного окружения гарнизона. Она была сдана без особых повреждений", - добавил Анпилогов.
Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.