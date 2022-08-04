https://ukraina.ru/20220804/1037293398.html
Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами
Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами - 04.08.2022 Украина.ру
Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами
В лесном массиве Грюневальд, расположенном между Берлином и Потсдамом, загорелся склад боеприпасов, сообщает пожарная охрана Берлина
2022-08-04T13:56
2022-08-04T13:56
2022-08-04T13:56
взрыв
пожары
германия
берлин
новости
склады
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В пожарной охране рассказали, что первый взрыв произошел в ночь на 4 августа, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы, огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.По данным службы, общая площадь пожара оценивается в 15 тысяч квадратных метров.На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы, также запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.Одной из предварительных причин распространения огня может быть жаркая и засушливая погода, она же может осложнить работу направленных на тушение пожара специалистов.
https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрыв, пожары, германия, берлин, новости, склады
Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами
В лесном массиве Грюневальд, расположенном между Берлином и Потсдамом, загорелся склад боеприпасов, сообщает пожарная охрана Берлина
В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание.
В пожарной охране рассказали, что первый взрыв произошел в ночь на 4 августа, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы, огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
По данным службы, общая площадь пожара оценивается в 15 тысяч квадратных метров.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы, также запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.
Одной из предварительных причин распространения огня может быть жаркая и засушливая погода, она же может осложнить работу направленных на тушение пожара специалистов.