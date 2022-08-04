https://ukraina.ru/20220804/1037293398.html

Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами

Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами - 04.08.2022 Украина.ру

Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами

В лесном массиве Грюневальд, расположенном между Берлином и Потсдамом, загорелся склад боеприпасов, сообщает пожарная охрана Берлина

2022-08-04T13:56

2022-08-04T13:56

2022-08-04T13:56

взрыв

пожары

германия

берлин

новости

склады

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102041/02/1020410217_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_928c09d51f80ab916078f7d09cfd3478.jpg.webp

В пожарной охране рассказали, что первый взрыв произошел в ночь на 4 августа, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы, огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.По данным службы, общая площадь пожара оценивается в 15 тысяч квадратных метров.На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы, также запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.Одной из предварительных причин распространения огня может быть жаркая и засушливая погода, она же может осложнить работу направленных на тушение пожара специалистов.

https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, пожары, германия, берлин, новости, склады