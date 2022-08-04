Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037293398.html
Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами
Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами - 04.08.2022 Украина.ру
Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами
В лесном массиве Грюневальд, расположенном между Берлином и Потсдамом, загорелся склад боеприпасов, сообщает пожарная охрана Берлина
2022-08-04T13:56
2022-08-04T13:56
взрыв
пожары
германия
берлин
новости
склады
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102041/02/1020410217_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_928c09d51f80ab916078f7d09cfd3478.jpg.webp
В пожарной охране рассказали, что первый взрыв произошел в ночь на 4 августа, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы, огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.По данным службы, общая площадь пожара оценивается в 15 тысяч квадратных метров.На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы, также запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.Одной из предварительных причин распространения огня может быть жаркая и засушливая погода, она же может осложнить работу направленных на тушение пожара специалистов.
https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102041/02/1020410217_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_678992799a8e3296b87951da74441722.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
взрыв, пожары, германия, берлин, новости, склады

Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами

13:56 04.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкПожары в Амурской области
Пожары в Амурской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
В лесном массиве Грюневальд, расположенном между Берлином и Потсдамом, загорелся склад боеприпасов, сообщает пожарная охрана Берлина
В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание.
Пожарная охрана Берлина
В пожарной охране рассказали, что первый взрыв произошел в ночь на 4 августа, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы, огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
По данным службы, общая площадь пожара оценивается в 15 тысяч квадратных метров.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы, также запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.
Одной из предварительных причин распространения огня может быть жаркая и засушливая погода, она же может осложнить работу направленных на тушение пожара специалистов.
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
07:24Чем воюют на Украине
Польша готовится к войне. Но только ли с Россией?
 
взрывпожарыГерманияБерлинНовостисклады
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18"Мы русские, добрые люди": шахтер из ДНР рассказал о военном братстве
14:17Георгий Бовт: Россия может доказать, что она выигрывает информационную войну у Запада
14:15Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ
14:11Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России
14:07Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области
13:56Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами
13:45Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса
13:38Анатолий Вассерман: Украинская власть, копируя Гитлера, готова погубить собственный народ
13:15Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии
13:15Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ
13:15Алексей Казаков: У России есть всё, чтобы стать передовой страной в сфере IT-технологий
13:05СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой
13:03"Заплати, потом говори": в Китае назвали условия прямого диалога с Си
13:03А мы не в лоб. Военный эксперт о том, как Россия проломила хваленый укрепрайон ВСУ
13:00Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?
12:53Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе
12:41Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина
12:39"Проверено — мины есть": как и чем Украина заминировала подходы к портам
12:33Андрей Суздальцев: Россия побеждает сразу 50 стран, а ВСУ пытаются сбежать из Донбасса
12:17Хроника событий на Украине на 12:00 4 августа
Лента новостейМолния