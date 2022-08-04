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Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ
Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ - 04.08.2022 Украина.ру
Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ
В Херсонской области состоится референдум о вхождении региона в состав России. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов на встрече с жителями Голой Пристани. Видео Стремоусов опубликовал 4 августа в ТГ-канале
2022-08-04T16:12
2022-08-04T16:12
2022-08-04T16:12
кирилл стремоусов
херсон
референдум
рф
область
новости
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Референдум станет точкой отсчета "другого времени", добавил Стремоусов. Встреча с местными жителями "еще раз засвидетельствовала готовность области к самоопределению". "За" вхождение Херсонской области в состав РФ могут проголосовать до 80% жителей, считает он. Конкретную дату референдума Стремоусов не назвал.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл стремоусов, херсон, референдум, рф, область, новости
Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ
В Херсонской области состоится референдум о вхождении региона в состав России. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов на встрече с жителями Голой Пристани. Видео Стремоусов опубликовал 4 августа в ТГ-канале