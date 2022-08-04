https://ukraina.ru/20220804/1037291120.html

Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ

Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ - 04.08.2022 Украина.ру

Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ

В Херсонской области состоится референдум о вхождении региона в состав России. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов на встрече с жителями Голой Пристани. Видео Стремоусов опубликовал 4 августа в ТГ-канале

2022-08-04T16:12

2022-08-04T16:12

2022-08-04T16:12

кирилл стремоусов

херсон

референдум

рф

область

новости

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Референдум станет точкой отсчета "другого времени", добавил Стремоусов. Встреча с местными жителями "еще раз засвидетельствовала готовность области к самоопределению". "За" вхождение Херсонской области в состав РФ могут проголосовать до 80% жителей, считает он. Конкретную дату референдума Стремоусов не назвал.

https://ukraina.ru/20220722/1036737385.html

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кирилл стремоусов, херсон, референдум, рф, область, новости