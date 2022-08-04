https://ukraina.ru/20220804/1037268501.html
"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии
"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии - 04.08.2022 Украина.ру
"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии
По данным на начало августа, у Украины оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-04T07:15
2022-08-04T07:15
2022-08-04T07:15
артиллерия
украина
сво
новости
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В сводке Минобороны ранее сообщилось, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили два взвода "Града", три взвода орудий "Мста-Б", три взвода "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30.По его словам, артиллерийская группировка ВСУ ослаблена, она испытывает снарядный голод, у нее заканчивается 152 калибр, под который заточено вооружение советского стандарта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037230887.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
артиллерия, украина, сво, новости
"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии
По данным на начало августа, у Украины оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
В сводке Минобороны ранее сообщилось, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили два взвода "Града", три взвода орудий "Мста-Б", три взвода "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30.
По данным на начало августа, у Украины оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации. Плюс, идет постоянная подпитка западными вооружениями. Да, там не совпадают калибры (нас 152 мм, а западный – 155), что создает сложности в логистике и со снабжением отдельных частей, но их постоянно подпитывают артиллерией.
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его словам, артиллерийская группировка ВСУ ослаблена, она испытывает снарядный голод, у нее заканчивается 152 калибр, под который заточено вооружение советского стандарта.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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