https://ukraina.ru/20220804/1037268501.html

"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии

"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии - 04.08.2022 Украина.ру

"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии

По данным на начало августа, у Украины оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-08-04T07:15

2022-08-04T07:15

2022-08-04T07:15

артиллерия

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сво

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В сводке Минобороны ранее сообщилось, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили два взвода "Града", три взвода орудий "Мста-Б", три взвода "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30.По его словам, артиллерийская группировка ВСУ ослаблена, она испытывает снарядный голод, у нее заканчивается 152 калибр, под который заточено вооружение советского стандарта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037230887.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

артиллерия, украина, сво, новости