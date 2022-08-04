https://ukraina.ru/20220804/1037246362.html
Норин о том, сколько времени нужно ВС РФ на взятие городов от Славянска до Константиновки
Норин о том, сколько времени нужно ВС РФ на взятие городов от Славянска до Константиновки - 04.08.2022 Украина.ру
Норин о том, сколько времени нужно ВС РФ на взятие городов от Славянска до Константиновки
Россия будет несколько месяцев освобождать линии фронтов Северск-Соледар-Бахмут, а потом Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-04T05:30
2022-08-04T05:30
2022-08-04T05:30
славянск
краматорск
россия
новости
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По его словам, города, идущие от Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев войск РФ.Он рассказал, что Россия находит слабое место противника, пробивает его, потом они затыкают дыру новыми людьми, а российские войска ищут опять новое место.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036430540.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
славянск, краматорск, россия, новости
Норин о том, сколько времени нужно ВС РФ на взятие городов от Славянска до Константиновки
Россия будет несколько месяцев освобождать линии фронтов Северск-Соледар-Бахмут, а потом Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру