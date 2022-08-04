https://ukraina.ru/20220804/1037242945.html
Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт
Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт - 04.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт
У Украины есть еще четыре миллиона человек, которых можно отправить на фронт, сейчас украинские потери исчисляются десятками тысяч убитыми, но вряд ли счет пойдет на сотни тысяч, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-04T04:30
2022-08-04T04:30
2022-08-04T04:30
украина
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новости
мобилизация
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По его мнению, украинские потери – серьезные, но они не несут угрозу для демографии Украины.По его словам, украинская армия не начнет разваливаться и бежать в ближайшее время.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037027537.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, мобилизация
Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт
У Украины есть еще четыре миллиона человек, которых можно отправить на фронт, сейчас украинские потери исчисляются десятками тысяч убитыми, но вряд ли счет пойдет на сотни тысяч, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру