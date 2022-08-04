Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт - 04.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт
Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт - 04.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт
У Украины есть еще четыре миллиона человек, которых можно отправить на фронт, сейчас украинские потери исчисляются десятками тысяч убитыми, но вряд ли счет пойдет на сотни тысяч, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-04T04:30
2022-08-04T04:30
украина
россия
новости
мобилизация
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По его мнению, украинские потери – серьезные, но они не несут угрозу для демографии Украины.По его словам, украинская армия не начнет разваливаться и бежать в ближайшее время.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037027537.html
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украина, россия, новости, мобилизация

Военный эксперт рассказал, сколько человек киевский режим может призвать на фронт

04:30 04.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
У Украины есть еще четыре миллиона человек, которых можно отправить на фронт, сейчас украинские потери исчисляются десятками тысяч убитыми, но вряд ли счет пойдет на сотни тысяч, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его мнению, украинские потери – серьезные, но они не несут угрозу для демографии Украины.
Сейчас там воюет армия многочисленная, но не вероятно многочисленная. А у Украины еще миллиона четыре человек, которых можно поставить под ружье. Понятно, что четыре миллиона мы не убьем. Сейчас украинские потери исчисляются десятками тысяч убитыми, но вряд ли счет пойдет на сотни тысяч.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
Военный историк
По его словам, украинская армия не начнет разваливаться и бежать в ближайшее время.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 07:40
Обещание контрнаступления, рост цен и антибиотики по смартфону. Что ждет Украину в августе
 
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