Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему - 03.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему
Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему - 03.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему
Сейчас союзные войска прощупывают линию обороны ВСУ в Донбассе в различных точках. Уже на юге в районе Донецка мы приступили к штурму основных укреплений. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T19:30
2022-08-03T19:30
новости
россия
всу
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".Специалист отметил, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены отступать из этого населенного пункта, неся огромные потери.Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны в Соледаре, в Артемовске и в Песках, это может перерасти в полное обрушение линии обороны, как передовой, так и основной, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу

Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему

19:30 03.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас союзные войска прощупывают линию обороны ВСУ в Донбассе в различных точках. Уже на юге в районе Донецка мы приступили к штурму основных укреплений. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".
Специалист отметил, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены отступать из этого населенного пункта, неся огромные потери.
"С чем это связано? Даже украинская сторона признает, что сейчас крайне эффективно работает союзная артиллерия. Еще косвенно можно сказать, что украинская сторона куда-то перебросила свои артиллерийские дивизионы. Возможно, это связано с тем, что от Киева требуют того самого контрнаступления. Похоже, Украина действительно формирует ударный артиллерийский кулак, поэтому она оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы она держала оборону. Сейчас это невозможно", - пояснил Анпилогов.
Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны в Соледаре, в Артемовске и в Песках, это может перерасти в полное обрушение линии обороны, как передовой, так и основной, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему
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