https://ukraina.ru/20220803/1037269703.html

Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему

Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему - 03.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия отыскала слабое место в обороне ВСУ и ударила по нему

Сейчас союзные войска прощупывают линию обороны ВСУ в Донбассе в различных точках. Уже на юге в районе Донецка мы приступили к штурму основных укреплений. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-03T19:30

2022-08-03T19:30

2022-08-03T19:30

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".Специалист отметил, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены отступать из этого населенного пункта, неся огромные потери.Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны в Соледаре, в Артемовске и в Песках, это может перерасти в полное обрушение линии обороны, как передовой, так и основной, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу