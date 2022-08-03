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Военный эксперт объяснил, с чем столкнулась Россия, когда стала чистить Соледар от ВСУ
Военный эксперт объяснил, с чем столкнулась Россия, когда стала чистить Соледар от ВСУ - 03.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, с чем столкнулась Россия, когда стала чистить Соледар от ВСУ
Говорить о том, что союзные войска скоро освободят Соледар от ВСУ, было бы слишком оптимистично. Там не настолько замечательная ситуация. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-03T18:30
2022-08-03T18:30
2022-08-03T18:30
новости
россия
всу
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Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода KNAUF. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка. Сейчас союзные войска прощупывают эту линию обороны в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений, уточнил Анпилогов.Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны. Мы это видим и в Соледаре, и в Артемовске, и в Песках. Это может перерасти к тотальному обрушению всего фронта в Донбассе, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт объяснил, с чем столкнулась Россия, когда стала чистить Соледар от ВСУ
Говорить о том, что союзные войска скоро освободят Соледар от ВСУ, было бы слишком оптимистично. Там не настолько замечательная ситуация. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода KNAUF. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.
"По последним подтвержденным сообщениям, мы лишь зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои. Knauf находится чуть восточнее самого Соледара. Там есть группа карьеров, где добывается гипс, который используется для производства. Это достаточно большой промышленный комплекс, и я бы не говорил о его зачистке как о свершившемся факте", - пояснил специалист.
Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка. Сейчас союзные войска прощупывают эту линию обороны в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений, уточнил Анпилогов.
Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны. Мы это видим и в Соледаре, и в Артемовске, и в Песках. Это может перерасти к тотальному обрушению всего фронта в Донбассе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.