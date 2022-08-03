https://ukraina.ru/20220803/1037262127.html

Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа

Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа - 03.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа

ВСУ обстреливают церкви, в Кремле подтвердили заявление Герхарда Шрёдера, в Херсонской области сделают возможной отправку крупных партий сельхозпродукции в РФ

2022-08-03T16:57

2022-08-03T16:57

2022-08-03T16:57

спецоперация

шредер

владимир путин

херсонская область

марат хуснуллин

денис пушилин

кндр

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Войска киевского режима целенаправленно обстреливают церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов в интервью РИА Новости.Заметив, что и в других расположенных рядом с Торским населённых пунктах местные церкви пострадали от обстрелов ВСУ, Седов сказал: “Можно сделать вывод, что это целенаправленно”.Находящийся близ границы с ЛНР город Красный Лиман был освобождён союзными войсками в конце мая.Тем временем, ВСУ продолжают обстреливать Донецк и его окрестности.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), в результате обстрела погиб житель населённого пункта Александровка. Ещё несколько человек были ранены, отмечены многочисленные попадания в многоквартирные и частные жилые дома.В ДНР наладят отношения с Северной КореейПхеньян рассматривает возможность визита в страну главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, но обмен делегациями пока невозможен из-за того, что КНДР на протяжении последних двух с половиной лет находится в жёсткой изоляции, связанной с пандемией COVID-19. Об этом сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора.Он добавил, что сделанное несколько дней назад руководством ДНР официальное предложение о визите Пушилина в Пхеньян позволит заблаговременно проработать все вопросы этой поездки. В настоящее время независимость ДНР и ЛНР признана тремя странами-членами ООН – Россией, Сирией и КНДР, а также Абхазией и Южной Осетией.Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру предположил, что установление связей между республиками Донбасса и КНДР может помочь укреплению обороноспособности последней.Он сказал, что США “должны понимать”, что те системы, которые они поставляют киевскому режиму, “могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР”.Шрёдер правТем временем, в Кремле подтвердили слова бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что у него на прошлой неделе состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого Москва заявила о готовности решить конфликт на Украине дипломатическим путём.Он добавил, что эти условия уже были согласованы на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле, проходивших в конце марта."После этого украинская сторона отказалась от этого согласования и ушла с переговорного трека", - напомнил представитель Кремля.Он также сказал, что эти условия “прекрасно известны украинской стороне”, и Россия в любом случае добьётся их выполнения.Ранее Шрёдер в опубликованном немецким изданием Stern интервью заявил, что прекращение огня может быть достигнуто. Он также заявил, что не намерен отказываться от близких отношений с Путиным, выразил уверенность в том, что Украина не должна быть членом НАТО, а также назвал “абсурдным” намерение главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём.Херсон готовится кормить РоссиюВ контролируемой российскими войсками Херсонской области Украины находится с рабочим визитом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он сообщил, что в рамках визита провёл совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельскозяйственной продукции из региона в Россию. По его словам, эта работа ещё не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами.По словам российского чиновника, с целью облегчения процесса вывоза херсонской сельхозпродукции для автотранспорта с местными номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России.Он также указал, что крупнейший оптово-розничный продовольственный центр РФ "Фуд сити" готов закупать сельхозпродукцию области.Ранее в интервью Украина.ру политэкономист и глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан рассказал о перспективах сельского хозяйства области в случае установления ей тесных связей с РФ.

https://ukraina.ru/20220803/1037252101.html

https://ukraina.ru/20220803/1037253855.html

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Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Дмитрий Штраус

шредер, владимир путин, херсонская область, марат хуснуллин, денис пушилин, кндр