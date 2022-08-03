https://ukraina.ru/20220803/1037262127.html
Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа
Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа - 03.08.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа
ВСУ обстреливают церкви, в Кремле подтвердили заявление Герхарда Шрёдера, в Херсонской области сделают возможной отправку крупных партий сельхозпродукции в РФ
2022-08-03T16:57
2022-08-03T16:57
2022-08-03T16:57
спецоперация
шредер
владимир путин
херсонская область
марат хуснуллин
денис пушилин
кндр
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Войска киевского режима целенаправленно обстреливают церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов в интервью РИА Новости.Заметив, что и в других расположенных рядом с Торским населённых пунктах местные церкви пострадали от обстрелов ВСУ, Седов сказал: “Можно сделать вывод, что это целенаправленно”.Находящийся близ границы с ЛНР город Красный Лиман был освобождён союзными войсками в конце мая.Тем временем, ВСУ продолжают обстреливать Донецк и его окрестности.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), в результате обстрела погиб житель населённого пункта Александровка. Ещё несколько человек были ранены, отмечены многочисленные попадания в многоквартирные и частные жилые дома.В ДНР наладят отношения с Северной КореейПхеньян рассматривает возможность визита в страну главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, но обмен делегациями пока невозможен из-за того, что КНДР на протяжении последних двух с половиной лет находится в жёсткой изоляции, связанной с пандемией COVID-19. Об этом сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора.Он добавил, что сделанное несколько дней назад руководством ДНР официальное предложение о визите Пушилина в Пхеньян позволит заблаговременно проработать все вопросы этой поездки. В настоящее время независимость ДНР и ЛНР признана тремя странами-членами ООН – Россией, Сирией и КНДР, а также Абхазией и Южной Осетией.Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру предположил, что установление связей между республиками Донбасса и КНДР может помочь укреплению обороноспособности последней.Он сказал, что США “должны понимать”, что те системы, которые они поставляют киевскому режиму, “могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР”.Шрёдер правТем временем, в Кремле подтвердили слова бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что у него на прошлой неделе состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого Москва заявила о готовности решить конфликт на Украине дипломатическим путём.Он добавил, что эти условия уже были согласованы на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле, проходивших в конце марта."После этого украинская сторона отказалась от этого согласования и ушла с переговорного трека", - напомнил представитель Кремля.Он также сказал, что эти условия “прекрасно известны украинской стороне”, и Россия в любом случае добьётся их выполнения.Ранее Шрёдер в опубликованном немецким изданием Stern интервью заявил, что прекращение огня может быть достигнуто. Он также заявил, что не намерен отказываться от близких отношений с Путиным, выразил уверенность в том, что Украина не должна быть членом НАТО, а также назвал “абсурдным” намерение главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём.Херсон готовится кормить РоссиюВ контролируемой российскими войсками Херсонской области Украины находится с рабочим визитом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он сообщил, что в рамках визита провёл совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельскозяйственной продукции из региона в Россию. По его словам, эта работа ещё не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами.По словам российского чиновника, с целью облегчения процесса вывоза херсонской сельхозпродукции для автотранспорта с местными номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России.Он также указал, что крупнейший оптово-розничный продовольственный центр РФ "Фуд сити" готов закупать сельхозпродукцию области.Ранее в интервью Украина.ру политэкономист и глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан рассказал о перспективах сельского хозяйства области в случае установления ей тесных связей с РФ.
https://ukraina.ru/20220803/1037252101.html
https://ukraina.ru/20220803/1037253855.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шредер, владимир путин, херсонская область, марат хуснуллин, денис пушилин, кндр
Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа
ВСУ обстреливают церкви, в Кремле подтвердили заявление Герхарда Шрёдера, в Херсонской области сделают возможной отправку крупных партий сельхозпродукции в РФ
Войска киевского режима целенаправленно обстреливают церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов в интервью РИА Новости.
Заметив, что и в других расположенных рядом с Торским населённых пунктах местные церкви пострадали от обстрелов ВСУ, Седов сказал: “Можно сделать вывод, что это целенаправленно”.
Находящийся близ границы с ЛНР город Красный Лиман был освобождён союзными войсками в конце мая.
Тем временем, ВСУ продолжают обстреливать Донецк и его окрестности.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), в результате обстрела погиб житель населённого пункта Александровка.
Ещё несколько человек были ранены, отмечены многочисленные попадания в многоквартирные и частные жилые дома.
В ДНР наладят отношения с Северной Кореей
Пхеньян рассматривает возможность визита в страну главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, но обмен делегациями пока невозможен из-за того, что КНДР на протяжении последних двух с половиной лет находится в жёсткой изоляции, связанной с пандемией COVID-19. Об этом сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора.
“Однако, как только ограничения будут ослаблены, отношения между двумя странами вступят в практическую фазу, в том числе и в плане организации встреч на уровне руководства", - сказал посол.
Он добавил, что сделанное несколько дней назад руководством ДНР официальное предложение о визите Пушилина в Пхеньян позволит заблаговременно проработать все вопросы этой поездки.
В настоящее время независимость ДНР и ЛНР признана тремя странами-членами ООН – Россией, Сирией и КНДР, а также Абхазией и Южной Осетией.
Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
в интервью
Украина.ру предположил, что установление связей между республиками Донбасса и КНДР может помочь укреплению обороноспособности последней.
Он сказал, что США “должны понимать”, что те системы, которые они поставляют киевскому режиму, “могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР”.
Если какие-то американские технологии окажутся в Северной Корее, Россия не несёт за это никакой ответственности. А эти технологии могут оказаться не только у северокорейцев. Они могут доработать собственные системы и продать их в Иран, с которым у США крайне сложные отношения.
Владимир Евсеев
Военный эксперт
Тем временем, в Кремле подтвердили слова бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что у него на прошлой неделе состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого Москва заявила о готовности решить конфликт на Украине дипломатическим путём.
“Да, действительно Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путём - на своих условиях", - заявил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
Он добавил, что эти условия уже были согласованы на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле, проходивших в конце марта.
"После этого украинская сторона отказалась от этого согласования и ушла с переговорного трека", - напомнил представитель Кремля.
Он также сказал, что эти условия “прекрасно известны украинской стороне”, и Россия в любом случае добьётся их выполнения.
Ранее Шрёдер в опубликованном немецким изданием Stern интервью заявил, что прекращение огня может быть достигнуто. Он также заявил, что не намерен отказываться от близких отношений с Путиным, выразил уверенность в том, что Украина не должна быть членом НАТО, а также назвал “абсурдным” намерение главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём.
Херсон готовится кормить Россию
В контролируемой российскими войсками Херсонской области Украины находится с рабочим визитом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он сообщил, что в рамках визита провёл совещание по вопросу налаживания работы по вывозу сельскозяйственной продукции из региона в Россию. По его словам, эта работа ещё не до конца налажена по ряду причин, в том числе из-за неготовности банковской системы работе с безналичными платежами.
По словам российского чиновника, с целью облегчения процесса вывоза херсонской сельхозпродукции для автотранспорта с местными номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России.
Он также указал, что крупнейший оптово-розничный продовольственный центр РФ "Фуд сити" готов закупать сельхозпродукцию области.
Ранее в интервью
Украина.ру политэкономист и глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан
рассказал о перспективах сельского хозяйства области в случае установления ей тесных связей с РФ.
"Херсонская область — это поливные земли. На Украине в 1990 было 2,7 млн гектаров, а теперь максимум 600 тысяч. Поливные земли — это возможность минимизировать потери от засухи, для этого есть северокрымский канал. … Если всему этому хозяйству обеспечить оборотные средства, рынок сбыта и подключить их к федеральным программам развития, то это будет просто город-сад", - заявил эксперт.