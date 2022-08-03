https://ukraina.ru/20220803/1037261587.html
"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию
"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию - 03.08.2022 Украина.ру
"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию
Обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин считает, что украинцы переходят на сторону России из-за репрессий и преследований на родине, материал с громким заголовком "Так как украинцы бегут в Россию, мы должны задаться вопросом, спасают ли наши миллиарды демократию, или порождают коррупцию" опубликован на сайте издания 27 июля
2022-08-03T16:15
2022-08-03T16:15
2022-08-03T16:15
новости
шпионы
сбу
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103203/67/1032036724_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_02cf83da0a32ea4923c66c3a30e60866.jpg
Журналист обратил внимание на то, является ли на самом деле Украина европейским и демократическим государством, ради чего США тратят баснословные суммы на вооружение ВСУ."Вопрос, который мы должны задать не в том, так ли плохи Россия и Путин, а является ли Украина таким оплотом демократии, как говорит Байден?..", - пишет он.Тобин призвал присмотреться к репрессиям и шпиономании на Украине, напомнив о решении президента Владимира Зеленского уволить глав СБУ и назвав Украину – "полицейским государством, сверкающим очами на своих граждан".
https://ukraina.ru/20220705/1034293609.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103203/67/1032036724_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_3347803efdebde71b4cf4b8f6b1ba810.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шпионы, сбу, сша
"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию
Обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин считает, что украинцы переходят на сторону России из-за репрессий и преследований на родине, материал с громким заголовком "Так как украинцы бегут в Россию, мы должны задаться вопросом, спасают ли наши миллиарды демократию, или порождают коррупцию" опубликован на сайте издания 27 июля