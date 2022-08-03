"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию - 03.08.2022 Украина.ру
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"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию
"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию - 03.08.2022 Украина.ру
"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию
Обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин считает, что украинцы переходят на сторону России из-за репрессий и преследований на родине, материал с громким заголовком "Так как украинцы бегут в Россию, мы должны задаться вопросом, спасают ли наши миллиарды демократию, или порождают коррупцию" опубликован на сайте издания 27 июля
2022-08-03T16:15
2022-08-03T16:15
новости
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Журналист обратил внимание на то, является ли на самом деле Украина европейским и демократическим государством, ради чего США тратят баснословные суммы на вооружение ВСУ."Вопрос, который мы должны задать не в том, так ли плохи Россия и Путин, а является ли Украина таким оплотом демократии, как говорит Байден?..", - пишет он.Тобин призвал присмотреться к репрессиям и шпиономании на Украине, напомнив о решении президента Владимира Зеленского уволить глав СБУ и назвав Украину – "полицейским государством, сверкающим очами на своих граждан".
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новости, шпионы, сбу, сша

"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию

16:15 03.08.2022
 
© СБУ
© СБУ
Читать в
Обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин считает, что украинцы переходят на сторону России из-за репрессий и преследований на родине, материал с громким заголовком "Так как украинцы бегут в Россию, мы должны задаться вопросом, спасают ли наши миллиарды демократию, или порождают коррупцию" опубликован на сайте издания 27 июля
Журналист обратил внимание на то, является ли на самом деле Украина европейским и демократическим государством, ради чего США тратят баснословные суммы на вооружение ВСУ.
"Вопрос, который мы должны задать не в том, так ли плохи Россия и Путин, а является ли Украина таким оплотом демократии, как говорит Байден?..", - пишет он.
Тобин призвал присмотреться к репрессиям и шпиономании на Украине, напомнив о решении президента Владимира Зеленского уволить глав СБУ и назвав Украину – "полицейским государством, сверкающим очами на своих граждан".
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 10:04
СБУ поймала очередного шпиона в Верховной РадеПомощник народного депутата Украины подозревается в госизмене и «шпионаже» в пользу России, сообщает пресс-служба СБУ во вторник 5 июля
 
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