https://ukraina.ru/20220803/1037261587.html

"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию

"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию - 03.08.2022 Украина.ру

"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию

Обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин считает, что украинцы переходят на сторону России из-за репрессий и преследований на родине, материал с громким заголовком "Так как украинцы бегут в Россию, мы должны задаться вопросом, спасают ли наши миллиарды демократию, или порождают коррупцию" опубликован на сайте издания 27 июля

2022-08-03T16:15

2022-08-03T16:15

2022-08-03T16:15

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Журналист обратил внимание на то, является ли на самом деле Украина европейским и демократическим государством, ради чего США тратят баснословные суммы на вооружение ВСУ."Вопрос, который мы должны задать не в том, так ли плохи Россия и Путин, а является ли Украина таким оплотом демократии, как говорит Байден?..", - пишет он.Тобин призвал присмотреться к репрессиям и шпиономании на Украине, напомнив о решении президента Владимира Зеленского уволить глав СБУ и назвав Украину – "полицейским государством, сверкающим очами на своих граждан".

https://ukraina.ru/20220705/1034293609.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, шпионы, сбу, сша