https://ukraina.ru/20220803/1037248569.html

Хроника событий на Украине на 14:00 3 августа

Хроника событий на Украине на 14:00 3 августа - 03.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 14:00 3 августа

Петиции Зеленскому об однополых браках, двуличие секретаря СНБО Данилова, потери ВСУ, полемика вокруг Запорожской АЭС

2022-08-03T14:00

2022-08-03T14:00

2022-08-03T14:25

спецоперация

владимир зеленский

анатолий шарий

алексей данилов

конашенков

магатэ

однополые браки

потери всу

запорожская аэс

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста. Как сообщает пресс-служба ведомства, Данилов обвинил желающих выехать из страны мужчин в том, что они «прячутся за женской юбкой».Эту новость язвительно прокомментировал в своём Telegram-канале известный украинский блогер Анатолий Шарий.В начале июля Шарий уже распространил информацию о том, что Данилов отправил своих сыновей за границу незадолго до начала российской спецоперации на Украине.В своём канале блогер также публикует фотографию «сбежавшего и бросившего жителей» бывшего мэра Мариуполя Вадима Бойченко, на днях посетившего в Киеве мероприятие по созданию самого большого герба города, сложенного из элементов конструктора Lego.«Мариупольцы, разве вы не рады?», — задаёт Шарий риторический вопрос.В мае Бойченко признался, что покинул город ещё 27 февраля, в то время как ожесточённые бои за город продолжались до конца мая.Актуальные для страны вопросы решает и Зеленский.Он отреагировал на онлайн-петицию о легализации однополых браков, поручив премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов в стране.Согласно украинским законам, глава государства обязан рассматривать петиции, набирающие 25 тысяч голосов и более.Глава государства сказал, что «в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена», однако заметил, что его правительство уже наработало варианты решений относительно легализации на Украине прав и свобод в виде зарегистрированного гражданского партнерства в более широком смысле, чем сейчас.Потери ВСУТем временем боевые действия на Украине продолжаются.В опубликованном в своём Telegram-канале заявлении Народная милиция ДНР сообщила, что войска киевского режима потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО «Град» и две гаубицы М-777.Там также отмечается, что подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка.Российские военные ракетным ударом уничтожили базу хранения с привезёнными на Украину из Польши иностранным вооружением и боеприпасами в районе города Радехов во Львовской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он также сообщил об уничтожении более 50 украинских националистов и шести единиц автомобильной техники после удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке в ДНР.По словам Конашенкова, из-за высоких потерь от российского артиллерийского огня под селом Норцовка в Харьковской области, военнослужащие дислоцированного там 132-го разведбатальона отказались выполнять приказы командования, оставили позиции, переправились через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.Ядерные разборкиВоенные действия на Украине ставят под угрозу безопасность на Запорожской АЭС. С таким утверждением выступил накануне генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Он отметил, что жизненно важная миссия инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, проведения которой организация добивается в течение двух месяцев, «не стала возможной».Ранее он неоднократно заявлял о необходимости визита инспекторов организации на АЭС, однако киевский режим отказывается одобрить такую поездку под предлогом того, что безопасность миссии якобы не может быть обеспечена, и что она означала бы «легитимизацию пребывания» военных РФ на территории станции.Со своей стороны советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выступление Гросси в своём Twitter, ограничился лишь высказыванием о том, что система мировой безопасности не работает, и призвал создать новую.Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что поддерживает визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.Он сказал, что такой визит может реально показать, кто пытается обеспечивать безопасность на АЭС, а кто террористическими методами пытается привести к непоправимым последствиям.Накануне делегация РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия напомнила об атаках беспилотников киевского режима на территорию Запорожской АЭС.Ранее в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, отвечая на вопрос о безопасности Запорожской АЭС с учётом недавних атак ВСУ, сказал, что она хорошо защищена, и строилась с расчётом на прямое попадание бомбы.Он добавил, что прикрывающая станцию система ПВО будет усилена.

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владимир зеленский, анатолий шарий, алексей данилов, конашенков, магатэ, однополые браки, потери всу, запорожская аэс