Хроника событий на Украине на 14:00 3 августа
14:00 03.08.2022 (обновлено: 14:25 03.08.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Петиции Зеленскому об однополых браках, двуличие секретаря СНБО Данилова, потери ВСУ, полемика вокруг Запорожской АЭС
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о снятии запрета на выезд мужчинам призывного возраста. Как сообщает пресс-служба ведомства, Данилов обвинил желающих выехать из страны мужчин в том, что они «прячутся за женской юбкой».
«Не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Это несправедливо, когда мужчины бегут во время войны», — сказал он.
Эту новость язвительно прокомментировал в своём Telegram-канале известный украинский блогер Анатолий Шарий.
«Напомню: Алексей Данилов аккуратно вывез из Украины всех своих сыновей призывного возраста», — написал он.
В начале июля Шарий уже распространил информацию о том, что Данилов отправил своих сыновей за границу незадолго до начала российской спецоперации на Украине.
4 мая, 15:24Песков оценил заявление Данилова о капитуляции РоссииКремль негативно отнесся к заявлению главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который ранее заявил, что официальный Киев подпишет с Россией договор исключительно о ее капитуляции. Об этом 4 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам
В своём канале блогер также публикует фотографию «сбежавшего и бросившего жителей» бывшего мэра Мариуполя Вадима Бойченко, на днях посетившего в Киеве мероприятие по созданию самого большого герба города, сложенного из элементов конструктора Lego.
«Мариупольцы, разве вы не рады?», — задаёт Шарий риторический вопрос.
В мае Бойченко признался, что покинул город ещё 27 февраля, в то время как ожесточённые бои за город продолжались до конца мая.
Актуальные для страны вопросы решает и Зеленский.
Он отреагировал на онлайн-петицию о легализации однополых браков, поручив премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов в стране.
Согласно украинским законам, глава государства обязан рассматривать петиции, набирающие 25 тысяч голосов и более.
«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты», — говорится в ответе, опубликованном на сайте Зеленского.
Глава государства сказал, что «в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена», однако заметил, что его правительство уже наработало варианты решений относительно легализации на Украине прав и свобод в виде зарегистрированного гражданского партнерства в более широком смысле, чем сейчас.
Вчера, 08:24Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактераСогласно украинскому законодательству, любая петиция, набравшая 25 тысяч голосов и более, должна быть рассмотрена президентом. Инициатива по замене памятника Екатерине II ("Памятник основателям") в Одессе получила искомые голоса, и как следствие, ответ Владимира Зеленского. Об этом 1 августа сообщил Telegram-канал Украина.ру
Потери ВСУ
Тем временем боевые действия на Украине продолжаются.
В опубликованном в своём Telegram-канале заявлении Народная милиция ДНР сообщила, что войска киевского режима потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО «Град» и две гаубицы М-777.
Там также отмечается, что подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка.
Российские военные ракетным ударом уничтожили базу хранения с привезёнными на Украину из Польши иностранным вооружением и боеприпасами в районе города Радехов во Львовской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
25 июля, 16:28Полукольцо? Военный эксперт о том, когда Россия наконец уничтожит ВСУ в АвдеевкеАвдеевка взята в полукольцо. Речь идет о том, что будет некое оперативное окружение. Это означает, что дороги будут простреливаться. В этом случае ВСУ будет крайне сложно поддерживать группировку в Авдеевке. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Он также сообщил об уничтожении более 50 украинских националистов и шести единиц автомобильной техники после удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке в ДНР.
По словам Конашенкова, из-за высоких потерь от российского артиллерийского огня под селом Норцовка в Харьковской области, военнослужащие дислоцированного там 132-го разведбатальона отказались выполнять приказы командования, оставили позиции, переправились через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.
Ядерные разборки
Военные действия на Украине ставят под угрозу безопасность на Запорожской АЭС. С таким утверждением выступил накануне генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Он отметил, что жизненно важная миссия инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, проведения которой организация добивается в течение двух месяцев, «не стала возможной».
"Нам нужна поддержка каждого, чтобы это произошло. Мы готовы", — заявил Гросси.
Ранее он неоднократно заявлял о необходимости визита инспекторов организации на АЭС, однако киевский режим отказывается одобрить такую поездку под предлогом того, что безопасность миссии якобы не может быть обеспечена, и что она означала бы «легитимизацию пребывания» военных РФ на территории станции.
Со своей стороны советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выступление Гросси в своём Twitter, ограничился лишь высказыванием о том, что система мировой безопасности не работает, и призвал создать новую.
Вчера, 09:43В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭСРоссия опровергла заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Соответствующий комментарий российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) появился 1 августа на сайте постпредства РФ
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что поддерживает визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.
Он сказал, что такой визит может реально показать, кто пытается обеспечивать безопасность на АЭС, а кто террористическими методами пытается привести к непоправимым последствиям.
Накануне делегация РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия напомнила об атаках беспилотников киевского режима на территорию Запорожской АЭС.
Ранее в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, отвечая на вопрос о безопасности Запорожской АЭС с учётом недавних атак ВСУ, сказал, что она хорошо защищена, и строилась с расчётом на прямое попадание бомбы.
Он добавил, что прикрывающая станцию система ПВО будет усилена.
«Будут усиливать [ПВО] сейчас, и конечно, объектовую (прикрывающую конкретный важный объект. — Ред.) тоже», — сказал эксперт.