https://ukraina.ru/20220803/1037242075.html

Шредер ответил, порвет ли дружбу с Путиным

Шредер ответил, порвет ли дружбу с Путиным

Шредер ответил, порвет ли дружбу с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер 3 августа дал интервью местному телеканалу RTL/ntv, в котором, в частности, ответил на критику за "тесные контакты" с Кремлем и личную дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным

2022-08-03T11:06

2022-08-03T11:06

2022-08-03T11:07

новости

шредер

владимир путин

дружба

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Бывший канцлер заявил журналистам, что положительно оценил стремление своей преемницы Ангелы Меркель в блокировании включения Украины в НАТО. По мнению политика, Киев должен ограничиться внеблоковым статусом.Кроме того, Шредер подчеркнул, что нынешнюю ситуацию на Украине можно разрешить путем переговоров, к которым Москва готова, а вот страны ЕС, в частности Берлин и Париж – нет."Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье? Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров. В конце концов, уже был переговорный подход в кризисе между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте", — сказал политик.Также Шредер отреагировал на обвинения в дружбе с Кремлем, заявив, что рвать отношения с Москвой не намерен.На прошлой неделе у СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.

https://ukraina.ru/20220803/1037232630.html

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новости, шредер, владимир путин, дружба