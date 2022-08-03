Шредер ответил, порвет ли дружбу с Путиным
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Шредер ответил, порвет ли дружбу с Путиным
Шредер ответил, порвет ли дружбу с Путиным
Шредер ответил, порвет ли дружбу с Путиным
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер 3 августа дал интервью местному телеканалу RTL/ntv, в котором, в частности, ответил на критику за "тесные контакты" с Кремлем и личную дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным
2022-08-03T11:06
2022-08-03T11:07
новости
шредер
владимир путин
дружба
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Бывший канцлер заявил журналистам, что положительно оценил стремление своей преемницы Ангелы Меркель в блокировании включения Украины в НАТО. По мнению политика, Киев должен ограничиться внеблоковым статусом.Кроме того, Шредер подчеркнул, что нынешнюю ситуацию на Украине можно разрешить путем переговоров, к которым Москва готова, а вот страны ЕС, в частности Берлин и Париж – нет."Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье? Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров. В конце концов, уже был переговорный подход в кризисе между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте", — сказал политик.Также Шредер отреагировал на обвинения в дружбе с Кремлем, заявив, что рвать отношения с Москвой не намерен.На прошлой неделе у СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.
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новости, шредер, владимир путин, дружба

Шредер ответил, порвет ли дружбу с Путиным

11:06 03.08.2022 (обновлено: 11:07 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург. День второй
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург. День второй - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер 3 августа дал интервью местному телеканалу RTL/ntv, в котором, в частности, ответил на критику за "тесные контакты" с Кремлем и личную дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным
Бывший канцлер заявил журналистам, что положительно оценил стремление своей преемницы Ангелы Меркель в блокировании включения Украины в НАТО. По мнению политика, Киев должен ограничиться внеблоковым статусом.
Кроме того, Шредер подчеркнул, что нынешнюю ситуацию на Украине можно разрешить путем переговоров, к которым Москва готова, а вот страны ЕС, в частности Берлин и Париж – нет.
"Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье? Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров. В конце концов, уже был переговорный подход в кризисе между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте", — сказал политик.
Также Шредер отреагировал на обвинения в дружбе с Кремлем, заявив, что рвать отношения с Москвой не намерен.

"Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-то пользу? Я принял определенные решения, и я их поддерживаю. И дал понять: возможно, я снова смогу быть полезным. Так почему я должен за это извиняться?" — подытожил он.

На прошлой неделе у СМИ появилась информация, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию. Позже его супруга Со Ен Ким-Шредер пояснила изданию Spiegel, что политик приехал ради переговоров по энергетической политике. Однако российская сторона этот факт не подтвердила.
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