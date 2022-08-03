https://ukraina.ru/20220803/1037241193.html

Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая

Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая - 03.08.2022 Украина.ру

Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая

Россию выбрали как первую цель на пути к Китаю и как сухопутный коридор, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-03T16:36

2022-08-03T16:36

2022-08-03T16:36

спецоперация

алексей зубец

китай

тайвань

украина

россия

сво

сша

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По словам эксперта, давно всем уже было понятно, что Запад затевает войну против Китая, и первой точкой нападения будет Россия, то есть, напав на Россию, они нападут на Китай.Россия — это тыл Китая и поставщик сырья: нефти, газа, металлов, чего угодно, и сухопутный транспортный коридор, потому что американцы могут в один день перекрыть транспортные поставки в Китай и из Китая, это морские перевозки, говорит Алексей Зубец.Поэтому первой целью была выбрана Россия, как слабое звено в этой связке; когда придумали этот план, в качестве военной силы для нападения на РФ была выбрана Украина, удалось спровоцировать Россию на вооруженный конфликт, отметил эксперт.Полную версию интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей зубец, китай, тайвань, украина, россия, сво, сша