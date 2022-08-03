Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая - 03.08.2022 Украина.ру
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Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая
Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая - 03.08.2022 Украина.ру
Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая
Россию выбрали как первую цель на пути к Китаю и как сухопутный коридор, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-03T16:36
2022-08-03T16:36
спецоперация
алексей зубец
китай
тайвань
украина
россия
сво
сша
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По словам эксперта, давно всем уже было понятно, что Запад затевает войну против Китая, и первой точкой нападения будет Россия, то есть, напав на Россию, они нападут на Китай.Россия — это тыл Китая и поставщик сырья: нефти, газа, металлов, чего угодно, и сухопутный транспортный коридор, потому что американцы могут в один день перекрыть транспортные поставки в Китай и из Китая, это морские перевозки, говорит Алексей Зубец.Поэтому первой целью была выбрана Россия, как слабое звено в этой связке; когда придумали этот план, в качестве военной силы для нападения на РФ была выбрана Украина, удалось спровоцировать Россию на вооруженный конфликт, отметил эксперт.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html
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алексей зубец, китай, тайвань, украина, россия, сво, сша

Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая

16:36 03.08.2022
 
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Россию выбрали как первую цель на пути к Китаю и как сухопутный коридор, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.
По словам эксперта, давно всем уже было понятно, что Запад затевает войну против Китая, и первой точкой нападения будет Россия, то есть, напав на Россию, они нападут на Китай.
Россия — это тыл Китая и поставщик сырья: нефти, газа, металлов, чего угодно, и сухопутный транспортный коридор, потому что американцы могут в один день перекрыть транспортные поставки в Китай и из Китая, это морские перевозки, говорит Алексей Зубец.

Китаю нужен сухопутный коридор, который американцы не смогут перекрыть. Это раз. Второе: Россия — союзник, обладающий серьёзной военной силой, и с блоком «Россия — Китай» американцы не справятся, нет ресурсов для такой борьбы. Поэтому, если выбивают Россию, с Китаем справится гораздо проще.

Поэтому первой целью была выбрана Россия, как слабое звено в этой связке; когда придумали этот план, в качестве военной силы для нападения на РФ была выбрана Украина, удалось спровоцировать Россию на вооруженный конфликт, отметил эксперт.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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