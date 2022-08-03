Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом - 03.08.2022 Украина.ру
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Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом
Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом - 03.08.2022 Украина.ру
Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переговорил с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши 3 августа
2022-08-03T12:44
2022-08-03T12:48
новости
виктор орбан
дональд трамп
сша
правые
консерватизм
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Встреча двух политиков прошла в США, в имении Трампа в Бедминстере (Нью-Джерси), куда Орбан прибыл для участия в Конференции консервативных политических действий.Несколькими месяцами ранее аналогичное мероприятие консервативных сил впервые состоялось за пределами США — в Венгрии, в Будапеште. Трамп не присутствовал лично, однако выступил с видеообращением к участникам, в котором назвал Орбана «великим лидером», «настоящим джентельменом» и «очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны».На днях Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии, и его страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, поскольку Евросоюз находится не в Брюсселе, а «в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде».Также Орбан сравнивал ограничительные меры ЕС на поставки российских энергоносителей с «выстрелом себе в легкие», он заявил, что теперь экономика Европы «задыхается».
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новости, виктор орбан, дональд трамп, сша, правые, консерватизм

Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом

12:44 03.08.2022 (обновлено: 12:48 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переговорил с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши 3 августа
Встреча двух политиков прошла в США, в имении Трампа в Бедминстере (Нью-Джерси), куда Орбан прибыл для участия в Конференции консервативных политических действий.
Несколькими месяцами ранее аналогичное мероприятие консервативных сил впервые состоялось за пределами США — в Венгрии, в Будапеште. Трамп не присутствовал лично, однако выступил с видеообращением к участникам, в котором назвал Орбана «великим лидером», «настоящим джентельменом» и «очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны».
На днях Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии, и его страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, поскольку Евросоюз находится не в Брюсселе, а «в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде».
Также Орбан сравнивал ограничительные меры ЕС на поставки российских энергоносителей с «выстрелом себе в легкие», он заявил, что теперь экономика Европы «задыхается».
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 08:59
Пушков отреагировал на санкции Венгрии против РоссииВенгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям из-за членства в ЕС. Такое сообщение в своем Telegram-канале 2 августа написал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
 
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