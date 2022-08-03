https://ukraina.ru/20220803/1037231254.html

Разлет поколений. Дети и внуки вождей проигнорировали дело отцов и дедов

Разлет поколений. Дети и внуки вождей проигнорировали дело отцов и дедов - 03.08.2022 Украина.ру

Разлет поколений. Дети и внуки вождей проигнорировали дело отцов и дедов

Отмечающий в этом году 100 лет со дня рождения 30 декабря 1922 года и уже оставшийся в истории СССР до сих пор трудно анализировать в категориях добра и зла,... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T13:53

2022-08-03T13:53

2022-08-03T13:55

ссср

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хрущев

сталин

ленин

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Отмечающий в этом году 100 лет со дня рождения 30 декабря 1922 года и уже оставшийся в истории СССР до сих пор трудно анализировать в категориях добра и зла, целей и средств, слов и дел. Очень уж чудовищным подчас был контраст между заявленными целями и средствами их воплощения в жизнь. Почти по-цветаевски — "все дьявольски наоборот" — получилось с пониманием моральных принципов и нравственных начал.Однако и Советский Союз, и его вожди, и их дети, и внуки, и мы, народ, в полной мере познали на себе библейскую истину: воздастся каждому по делам его. …СССР — это, прежде всего, борьба. Везде и всех со всеми. За торжество идеалов, которые понимали все, но мало кто принимал за свои собственные. И потому главный парадокс СССР и главное свидетельство его поражения, на мой взгляд, в том, что вожди его железной рукой гнали свой народ к счастью, а вот дети их и особенно внуки, как модно было говорить тогда, "выбрали свободу". Многие из них либо вообще не принимали советский строй либо не вписывались в его реалии, живя в СССР и особенно — вырываясь за его пределы. И, как мне кажется, это та капля, в которой можно увидеть весь океан трагедии целой страны. Она — как покаяние — несла на себе крест за те неправедные дела, за насилие над страной и людьми, которые творились якобы во имя высоких целей построения "самого светлого будущего человечества" — коммунизма…А вот и они, факты. У основателя Союза Владимира Ленина наследников не случилось. А в марте 2011 года умерла его племянница, дочь брата Дмитрия — Ольга Дмитриевна Ульянова, бывший доцент химического факультета МГУ.Ей был 91 год, и она последовательно и старательно защищала честь и имя великого дяди, писала о нем идеологически выверенные и правильные книги, противилась перезахоронению из Мавзолея на кладбище. Она жила в Москве вместе с дочерью, внучатой племянницей Ленина Надеждой и ее родней.А вот уже о внучатом племяннике Ленина Владимире — сыне умершего в 1984 году Виктора Дмитриевича Ульянова, внебрачного сына все того же любвеобильного Дмитрия, ростовская газета "Трибуна" в 2001 году сообщала, что он был осужден за грабежи. И все, больше никакой информации…У последователей же Ленина — Иосифа Сталина и Никиты Хрущева — дети были. Даже много. И если старшие сыновья обоих — Яков Джугашвили и Леонид Хрущев — погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину, то уже младшая поросль, как бы это сказать помягче, бузила вовсю. Известна история младшего сына Сталина — Василия, который спился сам, но уйти из жизни ему власти помогли тем, что фактически сгноили в советской тюрьме и ссылке.А арестовали его уже через полтора месяца после смерти отца, 28 апреля 1953 года, когда он не поверил в естественную смерть отца и неосторожно заявил, что мог бы рассказать иностранным журналистам "много интересного". По версии следствия, он много и рассказал во время бурного застолья с англичанами. Василия обвинили в клеветнических заявлениях, направленных на дискредитацию руководителей партии, в измене Родине, приложив к ним уголовщину — растрату государственных денег, злоупотребление служебным положением, рукоприкладство, интриги, в результате которых погибли люди...А оставшиеся в живых наследники — дочь Сталина Светлана Аллилуева и сын его преемника Сергей Хрущев (умер в июне 2022 года) — переехали в США. То есть они — граждане не России, а этой страны, которую их отцы числили в своих главных врагах, грозились и пытались догнать и перегнать. Там детки и преставились…Дочь Сталина Светлана стала Аллилуевой и в 1966 году бежала сначала в Индию, а потом на Запад, оставив дома двоих детей. Там она, выйдя замуж в четвертый раз, в 1971 году родила дочь — Ольгу Питерс, которая сменила имя на Крис Эванс и долго работала официанткой в США. По-русски она даже не говорит.В 1984 году Светлана на два года возвратилась в СССР, порадовав его слабеющие власти заявлением, что на "Западе ни дня не была свободной". Но в 1986-м опять уехала в США по очень простой причине — "надоело жить среди дикарей". За пару дет до смерти в фильме о себе сказала: "За 40 лет жизни здесь Америка мне не дала ничего. Я даже вести свою чековую книжку не научилась. Но уже поздно переезжать… Здесь, в Америке, и помру". Там и умерла в ноябре 2011 года.Сергея Хрущева видели в Москве довольно часть. Например, презентовал там 1070-страничную книгу "Никита Хрущев — реформатор" — заключительную часть "Трилогии об отце" (первые две части — "Пенсионер союзного значения" и "Рождение сверхдержавы"). Сын-американец все время опровергал очень устойчивую легенду о причине, побудившей Никиту Сергеевича воевать с культом личности Сталина. А именно — месть за смерть сына Леонида, который якобы не погиб в воздушном бою с немцами, а сдался в плен, был похищен у немцев группой диверсантов Павла Судоплатова и расстрелян в Москве. Никита Сергеевич якобы валялся в ногах у вождя народов и просил пощадить чадо, а Сталин ответил, что я, мол, своего сына-героя не спасаю и твоего сына-труса не пощажу…В 2007 году Сергей Хрущев присутствовал на похоронах сына Никиты, журналиста и полного тезки своего великого деда, который не захотел уезжать из России и довольно прохладно относился к выбору отцом места жительства. Но и за советской властью не тужил, в политику не лез…Второй сын Сергея Хрущева, Сергей, как и умерший брат Никита, в США тоже не перебрался, а с детьми живет в Москве. У него, кстати, тоже есть сын Никита, еще один полный тезка великого прадеда.Остались на родине и другие внуки Никиты Сергеевича, дети его дочери Рады и известного всем редактора "Известий" Алексея Аджубея — сыновья Иван, Алексей и Никита. У Юлии, дочери погибшего Леонида, тоже есть сын Никита по фамилии Макурин. Еще один правнук. То есть Россия, грубо говоря, полна Никитами Хрущевыми до сих пор. И они ей ни особых проблем не создают, ни величия не добавляют. В наследственные вожди не лезут.Сам Сергей умер 18 июня 2020 года в США, но после кремации вернулся домой -- похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с отцом. Через неделю после смерти судмедэксперт Джозеф Венделькен сообщил, что Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову, и представитель департамента здравоохранения штата Род-Айленд утверждал, что причиной смерти стал выстрел в голову. Типа Сергей покончил с собой. Однако третья жена Сергея, ставшая его вдовой, Валентина Голенко рассказала журналистам о причине смерти мужа: "Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко. Он уже давно не преподавал. Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении, от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года". И с этим тоже трудно не согласиться – от старости тоже иногда умирают.А жил Сергей Никитич и в СССР славно и достойно отца. Был с 1963 года Героем Социалистического Труда "за большие заслуги в деле создания и производства новых типов ракетного вооружения, а также атомных подводных лодок и надводных кораблей, оснащенных этим оружием, и перевооружения кораблей Военно-Морского Флота", кавалером ордена Ленина, лауреатом Ленинской премии и Премии Совета Министров СССР.Однако правнучка Хрущева Нина и внучка его погибшего сына Леонида, тоже живет в США и кроет современную Россию почем зря. Как ей кажется, за непочтение к деду. В США она заместителем редактора журнала "East European Constitutional Review" в Школе права Нью-Йоркского университета, а сейчас профессор Новой Школы в Нью-Йорке.Взял фамилию матери и бабушки, а не великого дедушки, еще один умерший в 2008 году внук Сталина, сын Светланы — прекрасный врач-кардиолог и гематолог, доктор медицинский наук Иосиф Аллилуев. Он был единственным внуком, который лично видел живым великого деда. У него остался сын Илья, а соболезнования семье выразил тогдашний президент России Дмитрий Медведев.Его сестра Екатерина — тоже не Сталина, а Жданова (по фамилии второго мужа Светланы). От матери дочь отреклась, посчитав ее бегство на Запад предательством, и уехала из Москвы. Теперь она — вдова вулканолога Всеволода Козева, который в 1983 году застрелился, узнав, что у него цирроз печени. Ее дочь Анна, правнучка Сталина, живет с мужем прапорщиком и праправнучкой вождя народов Викторией на Камчатке, в воинской части рядом с поселком Ключи...Сын Василия Сталина, режиссер московского Театра Советской, а теперь Российской армии Александр Бурдонский тоже, как видим, взял фамилию не деда и отца, а матери. Детей у него нет. И во время перестройки он прославился тем, что поставил считавшуюся антисталинской и антисоветской пьесу Николая Эрдмана "Мандат". Умер в 2017 году вдовцом.Не задалась сугубо мажорно-коммунистическая жизнь и у детей старшего сына Сталина — Якова Джугашвили, о котором можно романы писать. После начала Великой Отечественной войны на фронте с 27 июня 1941 года. Туда его отправил отец – Иосиф Сталин. Со словами "Иди и сражайся!". Повоевать он успел знатно. Уже в начале июля 1941-го был награжден Орденом Красного Знамени за уничтожение огнем своей батареи двух орудий ПТО, двух артбатарей, одного пулеметного расчета, около роты противника и подавление огня одной артбатареи противника и одного минометного взвода.Потом он попал в плен и уже во время первого допроса 18 июля 1941 года заявил немцам, что с гордостью защищал свою страну и ее политическую систему, но разочарован действиями Красной армии. В 1941-м действительно было отчего разочароваться.Потом содержался в самых страшных гитлеровских концлагерях и в апреле 1943 года бросился на колючую проволоку Заксенхаузена под током высокого напряжения. Охрана открыла по нему огонь, и согласно протоколу вскрытия, пуля попала в голову в четырех сантиметрах от правого уха и раздробила череп, однако смерть наступила раньше — от поражения электрическим током высокого напряжения. Немцы Якова сожгли в крематории, но урна с его прахом пропала еще в немецких спецслужбах. Это официальная версия, подтвержденная даже ФСБ. Однако приемный сын Сталина, умерший в 2008 году Артем Сергеев все время утверждал, что Яков погиб в бою и ни в каком плену не был.Сталину же приписывают знаменитую фразу о Якове, которого вроде бы хотели поменять на взятого в плен под Сталинградом маршала Фридриха Паулюса: "Я солдата на фельдмаршала не меняю". Но документально это не подтверждено. Хотя отец все время думал о сыне. Маршал Георгий Жуков вспоминал, что во время одной из прогулок Сталин задумчиво произнес: "Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его фашисты".В конце войны Сталину якобы доставили свидетельства солагерников сына, показания коменданта лагеря и охранника, которые свидетельствовали о достойном поведении Якова в плену. И, не исключено, под влиянием этой информации Сталин смягчил свое отношение к сыну и даже стал проявлять некоторую заботу о его дочери, своей внучке.Дочь Якова -- Галина, писательница и кандидат филологических наук, умерла в 2007 году. Всю жизнь она работала в Институте мировой литературы и замуж вышла за гражданина Алжира Хусейна бен Саада, но власти не выпускали ее из страны, и только при Михаиле Горбачеве она смогла побывать у мужа. Их сын Селим 1971 года рождения, правнук Сталина, — художник, жил в Рязани. Рисовал активно, пока не начал слепнуть и глохнуть. Потом перебрался в Москву, в квартиру, подаренную Сталиным Юлии Мельцер, жене сына Якова. Квартирка хорошая: в самом центре столицы в 15 минутах ходьбы от Кремля, ее кадастровая стоимость около 30 миллионов рублей. Пару лет назад судился за эту квартиру и тем стал более-менее широко известен. Сейчас опять перебрался в Рязань к жене, где хочет детей и судиться с отцом-алжирцем, чтобы доказать, что рожден не от него. Вольно или невольно разухабистая жизнь получается, а-ля современный помойный гламур.Другой внук Сталина, сын Якова, полковник, кандидат военных наук и экс-преподаватель Академии Генштаба Российской армии Евгений Джугашвили, жизнь прожил повеселее. Ходил в российскую политику в блоке Виктора Анпилова и в так называемом "Сталинском блоке", но депутатом Госдумы так и не стал. До запрета коммунистов указом президента Михаила Саакашвили он одно время даже возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. До смерти в декабре 2016 года жил то в Тбилиси, то в Москве и сутяжничал с разными СМИ, затевая судебные процессы по тем или иным вопросам, связанным с именем его деда. Его сыновья, граждане Грузии Яков и Виссарион Джугашвили, получили образование в Москве и вошли в российское подданство. Яков — художник, работал в Англии. Виссарион — кинорежиссер, но работал строителем в США, чтобы помочь двум своим сыновьям — праправнукам Сталина — Иосифу (Сосо) и Василию (Васо). Старший — Иосиф — молодой и талантливый музыкант-пианист.Есть тут, правда, один немаловажный и пикантный нюанс: вся остальная родня Сталина считает ветвь Евгения Джугашвили самозванцами по фамилии Рабинович. Сам Евгений в суде доказал, что это не так, но, как говорится, привкус остался. Что однако не мешает правнуку Сталина Якову два раза в год возлагать цветы к могиле прадеда у Кремлевской стены. И ни к кому больше в этом пантеоне люди не приходят так массово, как к Сталину. Его могила буквально утопает в гвоздиках и розах цвета флага, с которым он боролся и верил. И людей убеждал верить, а вот детей не смог. Феномен, но факт.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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ссср, история ссср, хрущев, сталин, ленин, мнения