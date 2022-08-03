https://ukraina.ru/20220803/1037213820.html

"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США

"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США - 03.08.2022 Украина.ру

"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США

То, что сегодня происходит в США – это не рецессия, а долгосрочный структурный спад, который начался в прошлом году, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру

2022-08-03T07:45

2022-08-03T07:45

2022-08-03T07:45

экономика

сша

рецессия

депрессия

новости

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее вышла из себя во время спора с журналистом, который задал вопрос по поводу рецессии, почему американские власти пытаются дать новое определение рецессии.По его мнению, то, что происходит в США – это не рецессия, а долгосрочный структурный спад, который начался в октябре или в декабре прошлого года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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экономика, сша, рецессия, депрессия, новости