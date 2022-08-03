"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США - 03.08.2022 Украина.ру
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"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США
"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США - 03.08.2022 Украина.ру
"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США
То, что сегодня происходит в США – это не рецессия, а долгосрочный структурный спад, который начался в прошлом году, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-03T07:45
2022-08-03T07:45
экономика
сша
рецессия
депрессия
новости
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее вышла из себя во время спора с журналистом, который задал вопрос по поводу рецессии, почему американские власти пытаются дать новое определение рецессии.По его мнению, то, что происходит в США – это не рецессия, а долгосрочный структурный спад, который начался в октябре или в декабре прошлого года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
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экономика, сша, рецессия, депрессия, новости

"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США

07:45 03.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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То, что сегодня происходит в США – это не рецессия, а долгосрочный структурный спад, который начался в прошлом году, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее вышла из себя во время спора с журналистом, который задал вопрос по поводу рецессии, почему американские власти пытаются дать новое определение рецессии.
Я в этом месте совершенно согласен с Карин Жан-Пьер. То, что сейчас происходит, к тому, что называлось раньше "рецессией", не имеет никакого отношения. Слово "депрессия" означает долгое, затяжное существование экономики без устойчивого экономического роста. Это депрессия.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
Экономист и публицист
По его мнению, то, что происходит в США – это не рецессия, а долгосрочный структурный спад, который начался в октябре или в декабре прошлого года.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:25
Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
 
ЭкономикаСШАрецессиядепрессияНовости
 
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