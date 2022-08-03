"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
То, что сегодня происходит в США – это не рецессия, а долгосрочный структурный спад, который начался в прошлом году, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее вышла из себя во время спора с журналистом, который задал вопрос по поводу рецессии, почему американские власти пытаются дать новое определение рецессии.
Я в этом месте совершенно согласен с Карин Жан-Пьер. То, что сейчас происходит, к тому, что называлось раньше "рецессией", не имеет никакого отношения. Слово "депрессия" означает долгое, затяжное существование экономики без устойчивого экономического роста. Это депрессия.
По его мнению, то, что происходит в США – это не рецессия, а долгосрочный структурный спад, который начался в октябре или в декабре прошлого года.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.