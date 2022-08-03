Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине - 03.08.2022 Украина.ру
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Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине
Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине - 03.08.2022 Украина.ру
Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине
У России не получается стопроцентно пресечь поставки западного оружия и ограничить их количество, потому что противник старается хитрее выстроить свою логистику, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-03T04:45
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оружие
украина
россия
новости
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System - ракетная система залпового огня).По его мнению, тех огневых средств, которые просит Украина у стран НАТО – не хватает для совершения масштабных боевых действий.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220727/1036918754.html
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оружие, украина, россия, новости

Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине

04:45 03.08.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
У России не получается стопроцентно пресечь поставки западного оружия и ограничить их количество, потому что противник старается хитрее выстроить свою логистику, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System - ракетная система залпового огня).
Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его мнению, тех огневых средств, которые просит Украина у стран НАТО – не хватает для совершения масштабных боевых действий.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
27 июля, 14:02Чем воюют на Украине
Зачем идут эшелоны? Цели и стратегии поставок западного оружия на Украину
 
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