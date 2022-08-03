https://ukraina.ru/20220803/1037101325.html

Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине

Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине - 03.08.2022 Украина.ру

Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине

У России не получается стопроцентно пресечь поставки западного оружия и ограничить их количество, потому что противник старается хитрее выстроить свою логистику, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-03T04:45

2022-08-03T04:45

2022-08-03T04:45

оружие

украина

россия

новости

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System - ракетная система залпового огня).По его мнению, тех огневых средств, которые просит Украина у стран НАТО – не хватает для совершения масштабных боевых действий.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036918754.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, украина, россия, новости