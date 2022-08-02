https://ukraina.ru/20220802/1037224295.html

"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация

"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация - 02.08.2022 Украина.ру

"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация

На освобождение Донбасс имеющихся людей России хватит, а будет ли дальше мобилизация – неизвестно, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество военнослужащих, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-02T20:00

2022-08-02T20:00

2022-08-02T20:00

новости

мобилизация

донбасс

военнослужащие

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/56/1034295629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e28328b2c0039a82f40300d6f5adf5e8.jpg.webp

Он рассказал, что Россия массовым привлечением добровольцев за хорошие стимулы решает проблему пополнения войск на фронте.По его словам, мобилизация не означает, что Россия бросит срочников в уличные бои, они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, донбасс, военнослужащие, россия