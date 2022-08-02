"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037224295.html
"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация
"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация - 02.08.2022 Украина.ру
"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация
На освобождение Донбасс имеющихся людей России хватит, а будет ли дальше мобилизация – неизвестно, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество военнослужащих, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-02T20:00
2022-08-02T20:00
новости
мобилизация
донбасс
военнослужащие
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/56/1034295629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e28328b2c0039a82f40300d6f5adf5e8.jpg.webp
Он рассказал, что Россия массовым привлечением добровольцев за хорошие стимулы решает проблему пополнения войск на фронте.По его словам, мобилизация не означает, что Россия бросит срочников в уличные бои, они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/56/1034295629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ae0888ebf010a4f4f7d4e25fa9a7e1d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мобилизация, донбасс, военнослужащие, россия

"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация

20:00 02.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
На освобождение Донбасс имеющихся людей России хватит, а будет ли дальше мобилизация – неизвестно, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество военнослужащих, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Россия массовым привлечением добровольцев за хорошие стимулы решает проблему пополнения войск на фронте.
Сейчас основной оперативно-тактический прием России – заваливать противника градом снарядов и занимать дымящиеся руины, оставшиеся от его позиции. Донбасс при имеющихся характере боевых действий мы пройдем, но возникнет вопрос, что дальше. Потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
Военный историк
По его словам, мобилизация не означает, что Россия бросит срочников в уличные бои, они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
 
НовостимобилизацияДонбассВоеннослужащиеРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация
19:30Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России
19:00Террористы, приказы из Вашингтона, напряжение вокруг Тайваня. Итоги 2 августа на Украине
18:30Военный эксперт о том, по какому принципу ВСУ наносят удары ракетами HIMARS по объектам РФ
18:15"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах
18:00Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ
17:45Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики
17:30Военный эксперт рассказал о кошмаре, который ВСУ устроят жителям Донбасса в августе
17:28В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины
17:27Пушкина, Горького, Маяковского, Чкалова и Суворова "отменят" на Украине
17:23Хроника событий на Украине на 17:00 2 августа
17:16Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ
17:00Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой
16:59Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
16:51Укрепление рубля, катастрофа США. О чём говорили эксперты 2 августа
16:50Что говорили об Украине в мире 2 августа
16:45Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию
16:38В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески
16:30Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ
16:22Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
Лента новостейМолния