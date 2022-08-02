https://ukraina.ru/20220802/1037224295.html
"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация
"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация - 02.08.2022 Украина.ру
"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация
На освобождение Донбасс имеющихся людей России хватит, а будет ли дальше мобилизация – неизвестно, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество военнослужащих, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-02T20:00
2022-08-02T20:00
2022-08-02T20:00
новости
мобилизация
донбасс
военнослужащие
россия
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Он рассказал, что Россия массовым привлечением добровольцев за хорошие стимулы решает проблему пополнения войск на фронте.По его словам, мобилизация не означает, что Россия бросит срочников в уличные бои, они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, донбасс, военнослужащие, россия
"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизация
На освобождение Донбасс имеющихся людей России хватит, а будет ли дальше мобилизация – неизвестно, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество военнослужащих, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру