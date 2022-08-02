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Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России
Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России
Если в России случится мобилизация, то через время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, поэтому США не хотят допустить полного военного поражения Украины и не стреляют ракетами HIMARS так, чтобы допустить серьёзных политических последствий, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-02T19:30
2022-08-02T19:30
2022-08-02T19:30
мобилизация
евгений норин
россия
сво
сша
himars
новости
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Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий фактически признал, что американцы утверждают удары HIMARS`ами по каждой отдельной цели.По словам Скибицкого, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".По его мнению, США хотели бы только ослабления России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, евгений норин, россия, сво, сша, himars, новости
Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России
Если в России случится мобилизация, то через время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, поэтому США не хотят допустить полного военного поражения Украины и не стреляют ракетами HIMARS так, чтобы допустить серьёзных политических последствий, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру