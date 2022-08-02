Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России - 02.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России
Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России
Если в России случится мобилизация, то через время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, поэтому США не хотят допустить полного военного поражения Украины и не стреляют ракетами HIMARS так, чтобы допустить серьёзных политических последствий, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-02T19:30
2022-08-02T19:30
мобилизация
евгений норин
россия
сво
сша
himars
новости
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Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий фактически признал, что американцы утверждают удары HIMARS`ами по каждой отдельной цели.По словам Скибицкого, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".По его мнению, США хотели бы только ослабления России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html
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мобилизация, евгений норин, россия, сво, сша, himars, новости

Военный эксперт Норин рассказал, к чему может привести мобилизация в России

19:30 02.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если в России случится мобилизация, то через время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, поэтому США не хотят допустить полного военного поражения Украины и не стреляют ракетами HIMARS так, чтобы допустить серьёзных политических последствий, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий фактически признал, что американцы утверждают удары HIMARS`ами по каждой отдельной цели.
По словам Скибицкого, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".
Если в России случится мобилизация, через какое-то время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, если на фронте окажется гораздо более крупная российская группировка. А допустить полного военного поражения Украины США бы не хотели.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
Военный историк
По его мнению, США хотели бы только ослабления России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Бойцы чеченского отряда Ахмат в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 16:52
ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить РоссиюО чём говорили эксперты 1 августа
 
мобилизацияЕвгений НоринРоссияСВОСШАHIMARSНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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