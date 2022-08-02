https://ukraina.ru/20220802/1037223458.html
Военный эксперт о том, по какому принципу ВСУ наносят удары ракетами HIMARS по объектам РФ
Военный эксперт о том, по какому принципу ВСУ наносят удары ракетами HIMARS по объектам РФ - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, по какому принципу ВСУ наносят удары ракетами HIMARS по объектам РФ
США пытаются сделать так, чтобы удары ракетами HIMARS наносили урон России, но без серьёзных политических последствий, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-02T18:30
2022-08-02T18:30
2022-08-02T18:30
himars
сша
новости
россия
украина
всу
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Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий фактически признал, что американцы утверждают удары HIMARS`ами по каждой отдельной цели.По словам Скибицкого, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".По его мнению, Штатам нужно, чтобы России "было больно, но чтобы это не вызвало радикальных изменений в характере боевых действий", они действуют очень разумно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, сша, новости, россия, украина, всу
Военный эксперт о том, по какому принципу ВСУ наносят удары ракетами HIMARS по объектам РФ
США пытаются сделать так, чтобы удары ракетами HIMARS наносили урон России, но без серьёзных политических последствий, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий фактически признал, что американцы утверждают удары HIMARS`ами по каждой отдельной цели.
По словам Скибицкого, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".
А вообще для Штатов важны две вещи. Они пытаются сделать так, чтобы эти удары наносили нам урон, но чтобы это не привело к серьезным политическим последствиям. Например, удар HIMARS`ами непосредственно по российской территории может вызвать интересные вещи вроде мобилизации.
Евгений Норин
Военный историк
По его мнению, Штатам нужно, чтобы России "было больно, но чтобы это не вызвало радикальных изменений в характере боевых действий", они действуют очень разумно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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