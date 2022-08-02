https://ukraina.ru/20220802/1037223458.html

Военный эксперт о том, по какому принципу ВСУ наносят удары ракетами HIMARS по объектам РФ

Военный эксперт о том, по какому принципу ВСУ наносят удары ракетами HIMARS по объектам РФ - 02.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, по какому принципу ВСУ наносят удары ракетами HIMARS по объектам РФ

США пытаются сделать так, чтобы удары ракетами HIMARS наносили урон России, но без серьёзных политических последствий, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-02T18:30

2022-08-02T18:30

2022-08-02T18:30

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Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий фактически признал, что американцы утверждают удары HIMARS`ами по каждой отдельной цели.По словам Скибицкого, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".По его мнению, Штатам нужно, чтобы России "было больно, но чтобы это не вызвало радикальных изменений в характере боевых действий", они действуют очень разумно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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himars, сша, новости, россия, украина, всу