"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах - 02.08.2022 Украина.ру
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"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах
"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах - 02.08.2022 Украина.ру
"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах
США добывают нефти больше, чем могут потребить, но есть тяжелая нефть, которой Штатам не хватает, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-02T18:15
2022-08-02T18:15
нефть
сша
новости
катастрофа
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Обозреватель TheWall Street JournalКайл Исаковер ранее написал, что в случае введения американскими властями запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов союзников Соединённых Штатов ждёт геополитическая катастрофа.По его мнению, запрет на экспорт нефти США означает, что разрушается вся система мировой торговли.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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нефть, сша, новости, катастрофа

"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах

18:15 02.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Читать в
США добывают нефти больше, чем могут потребить, но есть тяжелая нефть, которой Штатам не хватает, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Обозреватель TheWall Street JournalКайл Исаковер ранее написал, что в случае введения американскими властями запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов союзников Соединённых Штатов ждёт геополитическая катастрофа.
США уже добывают больше, чем могут потребить. Там есть тонкости, связанные с тем, что есть тяжелая нефть, которой США не хватает, а в США более светлая. Им для нормальной работы НПЗ нужно какое-то количество темной нефти, тяжелой. Где-то они ее могут взять, не знаю – битумные пески в Канаде, еще что-то. Неважно совершенно, в данном случае, это они решают эту проблему.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
Экономист и публицист
По его мнению, запрет на экспорт нефти США означает, что разрушается вся система мировой торговли.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
 
нефтьСШАНовостикатастрофа
 
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