https://ukraina.ru/20220802/1037222600.html
"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах
"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах - 02.08.2022 Украина.ру
"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах
США добывают нефти больше, чем могут потребить, но есть тяжелая нефть, которой Штатам не хватает, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-02T18:15
2022-08-02T18:15
2022-08-02T18:15
нефть
сша
новости
катастрофа
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Обозреватель TheWall Street JournalКайл Исаковер ранее написал, что в случае введения американскими властями запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов союзников Соединённых Штатов ждёт геополитическая катастрофа.По его мнению, запрет на экспорт нефти США означает, что разрушается вся система мировой торговли.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_299:0:2824:1894_1920x0_80_0_0_7253051a42796900d8acf87e4cd94391.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нефть, сша, новости, катастрофа
"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах
США добывают нефти больше, чем могут потребить, но есть тяжелая нефть, которой Штатам не хватает, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру