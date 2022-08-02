https://ukraina.ru/20220802/1037222600.html

"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах

"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах - 02.08.2022 Украина.ру

"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных Штатах

США добывают нефти больше, чем могут потребить, но есть тяжелая нефть, которой Штатам не хватает, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру

2022-08-02T18:15

2022-08-02T18:15

2022-08-02T18:15

нефть

сша

новости

катастрофа

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Обозреватель TheWall Street JournalКайл Исаковер ранее написал, что в случае введения американскими властями запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов союзников Соединённых Штатов ждёт геополитическая катастрофа.По его мнению, запрет на экспорт нефти США означает, что разрушается вся система мировой торговли.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нефть, сша, новости, катастрофа