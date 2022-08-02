Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики - 02.08.2022 Украина.ру
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Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики
Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики - 02.08.2022 Украина.ру
Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики
Литва получила указания от стран Запада максимально вставлять палки в колеса России, но это закончится для прибалтийских государств тем, что через 10-15 лет их не будет, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-02T17:45
2022-08-02T18:21
литва
прибалтика
новости
самоубийство
запад
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Глава Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщил, что отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт.По его мнению, прибалтийские страны через время будут "стоять на коленях - с просьбой, чтобы мы их взяли, по причине того, что они будут вымирать от голода".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220622/1034206189.html
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литва, прибалтика, новости, самоубийство, запад

Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики

17:45 02.08.2022 (обновлено: 18:21 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Литвы
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Литва получила указания от стран Запада максимально вставлять палки в колеса России, но это закончится для прибалтийских государств тем, что через 10-15 лет их не будет, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Глава Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщил, что отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт.
Они получили указания максимально вставлять палки в колеса России. Брюссель им сказал – ребята, не надо, мы нарушаем правила. Из Лондона сказали – нет, наплевать. Указания Лондона исполняются. Я могу сказать, чем это закончится. Закончится это тем, что прибалтийских государств через 10-15 лет не будет. А Евросоюза еще раньше не будет, во всяком случае, в Восточной Европе.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
Экономист и публицист
По его мнению, прибалтийские страны через время будут "стоять на коленях - с просьбой, чтобы мы их взяли, по причине того, что они будут вымирать от голода".
Есть же люди, которые кончают жизнь самоубийством, есть государства, которые кончают жизнь самоубийством.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
Экономист и публицист
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
22 июня, 11:39
Литва нарывается. Россия обеспечит коридор в Калининградскую область через БелоруссиюВ среду, 22 июня, на пятый день блокады Литвой перевозок российских грузов по своей территории в Калининградскую область, стало известно: ограничения касаются не только железной дороги, но и распространяются на грузовой автомобильный транзит
 
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