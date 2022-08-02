Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики
17:45 02.08.2022 (обновлено: 18:21 02.08.2022)
Литва получила указания от стран Запада максимально вставлять палки в колеса России, но это закончится для прибалтийских государств тем, что через 10-15 лет их не будет, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Глава Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщил, что отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт.
Они получили указания максимально вставлять палки в колеса России. Брюссель им сказал – ребята, не надо, мы нарушаем правила. Из Лондона сказали – нет, наплевать. Указания Лондона исполняются. Я могу сказать, чем это закончится. Закончится это тем, что прибалтийских государств через 10-15 лет не будет. А Евросоюза еще раньше не будет, во всяком случае, в Восточной Европе.
По его мнению, прибалтийские страны через время будут "стоять на коленях - с просьбой, чтобы мы их взяли, по причине того, что они будут вымирать от голода".
Есть же люди, которые кончают жизнь самоубийством, есть государства, которые кончают жизнь самоубийством.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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