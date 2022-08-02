https://ukraina.ru/20220802/1037221717.html

Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики

Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики - 02.08.2022 Украина.ру

Есть государства, которые кончают жизнь самоубийством – Хазин о странах Прибалтики

Литва получила указания от стран Запада максимально вставлять палки в колеса России, но это закончится для прибалтийских государств тем, что через 10-15 лет их не будет, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру

2022-08-02T17:45

2022-08-02T17:45

2022-08-02T18:21

литва

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Глава Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщил, что отказ литовского банка, обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, Литва может перестать пропускать транспорт.По его мнению, прибалтийские страны через время будут "стоять на коленях - с просьбой, чтобы мы их взяли, по причине того, что они будут вымирать от голода".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220622/1034206189.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

литва, прибалтика, новости, самоубийство, запад