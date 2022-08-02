Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру
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Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ
Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру
Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ
ВДВ – это очень боеспособная часть российских войск. Но в ближайшие годы ее ждет серьезная реформа. Десантников будут использовать либо как легкую пехоту, либо для штурмовых задач. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T18:00
2022-08-02T18:00
новости
всу
вдв
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Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции.Эксперт уточнил, что на Украине ВДВ выступают в качестве обычной пехоты, потому что у нас сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями.Поэтому в ходе спецоперации не стоит ожидать крупных десантов, таких как "Market Garden" времен Второй мировой войны. Возможны лишь тактические высадки, заключил собеседник издания.
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новости, всу, вдв

Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ

18:00 02.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские десантники взяли под контроль аэродром в Гостомеле
Российские десантники взяли под контроль аэродром в Гостомеле
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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ВДВ – это очень боеспособная часть российских войск. Но в ближайшие годы ее ждет серьезная реформа. Десантников будут использовать либо как легкую пехоту, либо для штурмовых задач. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции.
Эксперт уточнил, что на Украине ВДВ выступают в качестве обычной пехоты, потому что у нас сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями.
"ВДВ будут помаленьку реформировать в аэромобильную пехоту. Потому что в наше время парашютные и посадочные десанты – рискованное дело. Это показала практика 2014 года, когда в Луганске один выстрел из ПЗРК обнулил роту десанта. По сути один человек с "Иглой" уничтожил 50 человек", - указал Норин.
Поэтому в ходе спецоперации не стоит ожидать крупных десантов, таких как "Market Garden" времен Второй мировой войны. Возможны лишь тактические высадки, заключил собеседник издания.
 
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