https://ukraina.ru/20220802/1037220260.html

Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ

Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру

Десанта не будет. Военный эксперт о том, как ВДВ в Донбассе уничтожают ВСУ

ВДВ – это очень боеспособная часть российских войск. Но в ближайшие годы ее ждет серьезная реформа. Десантников будут использовать либо как легкую пехоту, либо для штурмовых задач. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T18:00

2022-08-02T18:00

2022-08-02T18:00

новости

всу

вдв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/59/1033585988_0:146:2765:1701_1920x0_80_0_0_03b01ec8fa92bd8dd80789c124d91e55.jpg

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции.Эксперт уточнил, что на Украине ВДВ выступают в качестве обычной пехоты, потому что у нас сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями.Поэтому в ходе спецоперации не стоит ожидать крупных десантов, таких как "Market Garden" времен Второй мировой войны. Возможны лишь тактические высадки, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вдв