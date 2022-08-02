В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины - 02.08.2022 Украина.ру
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В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины
В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины - 02.08.2022 Украина.ру
В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины
Германия блокирует предоставление Украине 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил 2 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на брифинге для журналистов.
2022-08-02T17:28
2022-08-02T17:28
офис президента
украина
евросоюз
кредит
новости
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Ранее 1 августа Украина получила первый транш от Евросоюза в размере одного миллиарда евро. Всего ЕС по итогам июньского саммита пообещал выделить Украине пакет макрофинансовой помощи в 9 миллиардов евро.По словам чиновника, препятствием для выделения остальной суммы Украине является позиция Еврокомиссии, а также противодействие Германии и "определенных государств Евросоюза".Напомним, ранее, 1 августа, в Еврокомиссии заявили, что для выделения новых кредитов для Украины Евросоюзу нужна т.н. "подушка безопасности", на которую у ЕС денег нет.
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офис президента, украина, евросоюз, кредит, новости

В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины

17:28 02.08.2022
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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Германия блокирует предоставление Украине 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил 2 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на брифинге для журналистов.
Ранее 1 августа Украина получила первый транш от Евросоюза в размере одного миллиарда евро. Всего ЕС по итогам июньского саммита пообещал выделить Украине пакет макрофинансовой помощи в 9 миллиардов евро.
По словам чиновника, препятствием для выделения остальной суммы Украине является позиция Еврокомиссии, а также противодействие Германии и "определенных государств Евросоюза".
Ожидаем предоставления еще 8 млрд евро. К сожалению, определенные государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами.
Игорь Жовква
заместитель главы Офиса президента Украины
Напомним, ранее, 1 августа, в Еврокомиссии заявили, что для выделения новых кредитов для Украины Евросоюзу нужна т.н. "подушка безопасности", на которую у ЕС денег нет.
деньги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
06:00
Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит Бюджет Евросоюза не предусматривает выделения Украине дополнительных кредитов из анонсированной ранее программы помощи на сумму до 8 миллиардов евро, заявила 1 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.
 
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