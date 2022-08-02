https://ukraina.ru/20220802/1037220142.html

В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины

В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины - 02.08.2022 Украина.ру

В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины

Германия блокирует предоставление Украине 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил 2 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на брифинге для журналистов.

2022-08-02T17:28

2022-08-02T17:28

2022-08-02T17:28

офис президента

украина

евросоюз

кредит

новости

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Ранее 1 августа Украина получила первый транш от Евросоюза в размере одного миллиарда евро. Всего ЕС по итогам июньского саммита пообещал выделить Украине пакет макрофинансовой помощи в 9 миллиардов евро.По словам чиновника, препятствием для выделения остальной суммы Украине является позиция Еврокомиссии, а также противодействие Германии и "определенных государств Евросоюза".Напомним, ранее, 1 августа, в Еврокомиссии заявили, что для выделения новых кредитов для Украины Евросоюзу нужна т.н. "подушка безопасности", на которую у ЕС денег нет.

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2022

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офис президента, украина, евросоюз, кредит, новости