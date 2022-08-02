Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ - 02.08.2022 Украина.ру
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Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ
Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ - 02.08.2022 Украина.ру
Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ
Под угрозой депортации немецкие неправительственные организации отправляют беженцев из Сирии и других нестабильных стран Ближнего Востока воевать на Украину, об этом 30 июля сообщил сирийский военный обозреватель Ахмад Салах в материале для издания The European Times
2022-08-02T17:16
2022-08-02T17:17
новости
беженцы
сирия
ливан
франция
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По его информации некоммерческие организации под угрозой депортации заставляют беженцев из Сирии, Ливана, Ирака, Ливии, Судана и Афганистана подписывать контракты и становиться наемниками на Украине.Схожие истории рассказали Салаху вынужденные переселенцы, живущие в Дании и Франции.По мнению журналиста, такие ситуации связаны с нежеланием европейских правительств принимать и интегрировать беженцев с Ближнего Востока и дифференцирования людей с Украины и из тех стран."Их уязвимое положение и неспособность преодолевать трудности, связанные с интеграцией в новое общество, приводят мигрантов в порочный круг и подливают масло в огонь ксенофобских настроений", - замечает военкор.Он привел также слова французского правого политика Эрика Земмура, который прямо заявлял, что "есть люди похожие на нас и не похожие", а, следовательно, европейским государствам "нужно делать выбор".
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новости, беженцы, сирия, ливан, франция

Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ

17:16 02.08.2022 (обновлено: 17:17 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы в Ливане
Сирийские беженцы в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Под угрозой депортации немецкие неправительственные организации отправляют беженцев из Сирии и других нестабильных стран Ближнего Востока воевать на Украину, об этом 30 июля сообщил сирийский военный обозреватель Ахмад Салах в материале для издания The European Times
По его информации некоммерческие организации под угрозой депортации заставляют беженцев из Сирии, Ливана, Ирака, Ливии, Судана и Афганистана подписывать контракты и становиться наемниками на Украине.
Схожие истории рассказали Салаху вынужденные переселенцы, живущие в Дании и Франции.
По мнению журналиста, такие ситуации связаны с нежеланием европейских правительств принимать и интегрировать беженцев с Ближнего Востока и дифференцирования людей с Украины и из тех стран.
"Их уязвимое положение и неспособность преодолевать трудности, связанные с интеграцией в новое общество, приводят мигрантов в порочный круг и подливают масло в огонь ксенофобских настроений", - замечает военкор.
Он привел также слова французского правого политика Эрика Земмура, который прямо заявлял, что "есть люди похожие на нас и не похожие", а, следовательно, европейским государствам "нужно делать выбор".
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