https://ukraina.ru/20220802/1037219121.html
Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой
Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой - 02.08.2022 Украина.ру
Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой
Сейчас основной оперативно-тактический прием России в ходе спецоперации на Украине – заваливать противника градом снарядов и занимать дымящиеся руины, оставшиеся от его позиции. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T17:00
2022-08-02T17:00
2022-08-02T17:05
новости
россия
всу
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/77/1034017794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e85755359b7cd538e11f413b8ef11ce2.jpg
Российская авиация сильно скованна, но огневое превосходство у России есть за счет артиллерии, поэтому сейчас все выглядит как позиционные бои Первой мировой, но с радикальным огневым преимуществом одной из сторон, уточнил эксперт.По его мнению, Донбасс при имеющихся характере боевых действий мы пройдем, но возникнет вопрос, что дальше. Потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей.Хотя мобилизация не означает, что мы бросим срочников в уличные бои. Они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/77/1034017794_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_57b80020e2fff6f0596688e5822531f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, артиллерия
Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой
17:00 02.08.2022 (обновлено: 17:05 02.08.2022)
Сейчас основной оперативно-тактический прием России в ходе спецоперации на Украине – заваливать противника градом снарядов и занимать дымящиеся руины, оставшиеся от его позиции. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Российская авиация сильно скованна, но огневое превосходство у России есть за счет артиллерии, поэтому сейчас все выглядит как позиционные бои Первой мировой, но с радикальным огневым преимуществом одной из сторон, уточнил эксперт.
"Из-за этого украинская армия несет потери, кратно превышающие наши, что дает нам возможность продвигаться. Проблема в том, что у нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди. И за счет этого продвижение есть, но медленное", - указал Норин.
По его мнению, Донбасс при имеющихся характере боевых действий мы пройдем, но возникнет вопрос, что дальше. Потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей.
Хотя мобилизация не означает, что мы бросим срочников в уличные бои. Они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.