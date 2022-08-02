https://ukraina.ru/20220802/1037219121.html

Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой

Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой - 02.08.2022 Украина.ру

Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой

Сейчас основной оперативно-тактический прием России в ходе спецоперации на Украине – заваливать противника градом снарядов и занимать дымящиеся руины, оставшиеся от его позиции. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T17:00

2022-08-02T17:00

2022-08-02T17:05

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Российская авиация сильно скованна, но огневое превосходство у России есть за счет артиллерии, поэтому сейчас все выглядит как позиционные бои Первой мировой, но с радикальным огневым преимуществом одной из сторон, уточнил эксперт.По его мнению, Донбасс при имеющихся характере боевых действий мы пройдем, но возникнет вопрос, что дальше. Потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей.Хотя мобилизация не означает, что мы бросим срочников в уличные бои. Они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, артиллерия