Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды" - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037218249.html
Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды" - 02.08.2022 Украина.ру
Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
Правительство Испании решило не передавать Украине ранее обещанные танки Leopard, сообщило 2 августа РИА Новости со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
2022-08-02T16:22
2022-08-02T16:22
танк
испания
евросоюз
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_5f6b5e7009af9cbf02172e03df28f7d5.jpg
По данным испанских СМИ, ранее руководство страны готовилось поставить Киеву десять танков Leopard и вдвое больше бронетранспортеров М113. Предполагалось, что техника будут передана Украине с консервационных складов Испании. Однако, по словам министра, за время хранения боевая техника окончательно пришла в состояние негодности.Министр добавила, что расконсервация танков и бронетранспортеров и применение их по назначению может быть рискованной затеей для их экипажей.Чиновница также сказала, что собирается в среду, 3 августа, посетить посольство Украины в Мадриде, чтобы "узнать, каким еще образом Испания может поддержать Киев".
https://ukraina.ru/20220712/1034345134.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4a51fce64947740b8a7db0066e06696e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танк, испания, евросоюз, украина, новости

Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"

16:22 02.08.2022
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Правительство Испании решило не передавать Украине ранее обещанные танки Leopard, сообщило 2 августа РИА Новости со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
По данным испанских СМИ, ранее руководство страны готовилось поставить Киеву десять танков Leopard и вдвое больше бронетранспортеров М113. Предполагалось, что техника будут передана Украине с консервационных складов Испании. Однако, по словам министра, за время хранения боевая техника окончательно пришла в состояние негодности.

Мы все еще изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии.

Маргарита Роблес
Министр обороны Испании
Министр добавила, что расконсервация танков и бронетранспортеров и применение их по назначению может быть рискованной затеей для их экипажей.
Чиновница также сказала, что собирается в среду, 3 августа, посетить посольство Украины в Мадриде, чтобы "узнать, каким еще образом Испания может поддержать Киев".
танк леопард - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 17:34
Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИМинобороны Испании готово передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113, которые находятся на сохранении и в «разном состоянии», передает издание Infodesensa, ссылаясь на собственные источники в ведомстве
 
танкИспанияЕвросоюзУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Военный эксперт рассказал о кошмаре, который ВСУ устроят жителям Донбасса в августе
17:28В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины
17:27Пушкина, Горького, Маяковского, Чкалова и Суворова "отменят" на Украине
17:23Хроника событий на Украине на 17:00 2 августа
17:16Беженцев с Ближнего Востока в ЕС принудительно отправляют воевать на Украину - СМИ
17:00Засыпаем до руин. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ тактикой Первой мировой
16:59Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
16:51Укрепление рубля, катастрофа США. О чём говорили эксперты 2 августа
16:50Что говорили об Украине в мире 2 августа
16:45Вассерман: что задумали в НАТО, чего ждать от сербов и кто будет шантажировать Россию
16:38В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески
16:30Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ
16:22Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
16:21Зерно, металл и оружие. Что Украина получит от "зерновой сделки"
15:55Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию
15:44Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ
15:40Умер весь район Киева? Военный эксперт о том, как России сломать боевой дух ВСУ
15:38Вместо Приднестровья: Молдавия хочет покупать электричество у Украины
15:23Ударил молотком – рубль. Военный эксперт о том, как США стреляют по России из HIMARS`ов
15:11Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
Лента новостейМолния