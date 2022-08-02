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Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды" - 02.08.2022 Украина.ру
Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
Правительство Испании решило не передавать Украине ранее обещанные танки Leopard, сообщило 2 августа РИА Новости со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
2022-08-02T16:22
2022-08-02T16:22
2022-08-02T16:22
танк
испания
евросоюз
украина
новости
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По данным испанских СМИ, ранее руководство страны готовилось поставить Киеву десять танков Leopard и вдвое больше бронетранспортеров М113. Предполагалось, что техника будут передана Украине с консервационных складов Испании. Однако, по словам министра, за время хранения боевая техника окончательно пришла в состояние негодности.Министр добавила, что расконсервация танков и бронетранспортеров и применение их по назначению может быть рискованной затеей для их экипажей.Чиновница также сказала, что собирается в среду, 3 августа, посетить посольство Украины в Мадриде, чтобы "узнать, каким еще образом Испания может поддержать Киев".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танк, испания, евросоюз, украина, новости
Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"
Правительство Испании решило не передавать Украине ранее обещанные танки Leopard, сообщило 2 августа РИА Новости со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
По данным испанских СМИ, ранее руководство страны готовилось поставить Киеву десять танков Leopard и вдвое больше бронетранспортеров М113. Предполагалось, что техника будут передана Украине с консервационных складов Испании. Однако, по словам министра, за время хранения боевая техника окончательно пришла в состояние негодности.
Мы все еще изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии.
Маргарита Роблес
Министр обороны Испании
Министр добавила, что расконсервация танков и бронетранспортеров и применение их по назначению может быть рискованной затеей для их экипажей.
Чиновница также сказала, что собирается в среду, 3 августа, посетить посольство Украины в Мадриде, чтобы "узнать, каким еще образом Испания может поддержать Киев".