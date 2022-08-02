https://ukraina.ru/20220802/1037218249.html

Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"

Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды" - 02.08.2022 Украина.ру

Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"

Правительство Испании решило не передавать Украине ранее обещанные танки Leopard, сообщило 2 августа РИА Новости со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

2022-08-02T16:22

2022-08-02T16:22

2022-08-02T16:22

танк

испания

евросоюз

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_5f6b5e7009af9cbf02172e03df28f7d5.jpg

По данным испанских СМИ, ранее руководство страны готовилось поставить Киеву десять танков Leopard и вдвое больше бронетранспортеров М113. Предполагалось, что техника будут передана Украине с консервационных складов Испании. Однако, по словам министра, за время хранения боевая техника окончательно пришла в состояние негодности.Министр добавила, что расконсервация танков и бронетранспортеров и применение их по назначению может быть рискованной затеей для их экипажей.Чиновница также сказала, что собирается в среду, 3 августа, посетить посольство Украины в Мадриде, чтобы "узнать, каким еще образом Испания может поддержать Киев".

https://ukraina.ru/20220712/1034345134.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танк, испания, евросоюз, украина, новости