https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html

Степан Селеверстов: Под Донецком ВСУ сосредоточили 15-20 тысяч военнослужащих

Степан Селеверстов: Под Донецком ВСУ сосредоточили 15-20 тысяч военнослужащих

Степан Селеверстов: Под Донецком ВСУ сосредоточили 15-20 тысяч военнослужащих

Ефрейтор Степан Селевёрстов из 9-ого гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР в интервью Украина.ру рассказал о продвижении донецкой... Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T14:46

2022-08-02T14:46

2022-08-02T14:46

интервью

авдеевка

марьинка

донецк

днр

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Ефрейтор Степан Селевёрстов из 9-ого гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР в интервью Украина.ру рассказал о продвижении донецкой армии на авдеевском и марьиновском направлении- Иван, какова военная ситуация под Донецком? Началось наступление ДНР на Авдеевку и Марьинку?- Можно со всей уверенностью сказать, что сейчас эти направления являются уже приоритетными, и на них сконцентрирована значительная часть республиканских сил, российских вооруженных сил, в том числе задействована и российская авиация – на нашу радость, радость пехоты, нашей артиллерии и бронетанковых частей.Работает она более регулярно. По всей видимости, была проведена разведывательная подготовительная работа по точкам нахождения укрепрайонов ВСУ, их артиллерийских позиций и мобильных складов, которые находятся непосредственно близко к позициям.Есть результат. Соответственно, в последние дни, около недели, прошло существенное продвижение. Уже контролируется где-то третья часть Марьинки, не в центре, но по окрестным улицам. Первую линию обороны мы взломали.Сейчас боеконтакт между нами и ВСУ идет уже вплотную. Укропы отходят, но держатся за более крепкую вторую линию обороны. У них же есть еще и третья линия, как на Авдеевском, так и на Марьинском направлении.- А что такое вторая и третья линии, они где проходят?- Вторая линия - это уже непосредственно перед самой Авдеевкой, где промзона, поселки, дачи, железнодорожные пути. Непосредственно промзона – это третья линия, самая последняя, самая укрепленная.С севера Авдеевка уже нами охватывается в полукольцо, чтобы вообще уже не было для ВСУ никаких лазеек.Есть две Красноговоровки. Камнем преткновения является как одна, так и вторая. На данный момент идет работа по преодолению тамошних укреплений, их обрабатывают артиллерией, идет поиск наиболее слабых мест в украинской обороне. Они в принципе уже выявлены. Просто идет доработка в этом направлении, чтобы с минимальными потерями можно было оперативно нанести концентрированный удар.- А каково количество украинских военнослужащих противостоят вам на Авдеевском и Марьинском направлениях?- От 15 до 20 тысяч военнослужащих. Примерно столько же было в Мариуполе.Плюс к этому у них есть возможность доставки резервов. Но российские ВКС наносят удары по прибывающим частям и по их логистике. Это ощущается. И они это ощущают, и дончане, потому что из Авдеевки не так интенсивно в последнее время идут обстрелы Донецка.- Вы говорили в предыдущем интервью, что главное для того, чтобы Авдеевка пала, надо перекрыть трассу Авдеева-Орловка, по которой идут поставки боекомплекта и личного состава для ротации.- Эта трасса на данный момент уже под нашим оперативным контролем, но полностью снабжение ВСУ не перерезано. Они наладили снабжение по полевым трассам, они сейчас колхозными путями ездят.- А как ты оцениваешь боеспособность Вооруженных сил Украины на этих направлениях. Там сильные кадровые подразделения воюют или одни резервисты?- Я могу сказать, что там есть и те, и те, но однозначно за Авдеевку будут очень плотно держаться. Там по-прежнему находится сборная солянка из всех действующих лучших украинских бригад.За Авдеевку они будут крепко держаться – там восемь лет строилась реальные оборонительные укрепления. Даже по мнению моих товарищей, с которыми мы вместе воевали на южном направлении, в Мариуполе было немного проще.- Как там с западным оружием? Есть там образцы вооружений, которые влияют на повышение боеспособности ВСУ?- Точность их ударов ощущается. Я, к счастью, или, к сожалению, пока работу HIMARS этих не видел, и никто из моих коллег-товарищей на это не жаловался.Польские минометы – да, есть. Противотанковые средства ПТРК – есть. ПЗРК, зенитные "Стингеры", тоже есть. Крупные дальнобойные гаубицы М-777 есть, но они стоят не в самой Авдеевке, а за ней.Ответным огнем сразу их достать не получается, если российская авиация оперативно не подключается.- Как помогают российские ВКС? В чем их преимущество?- Во-первых, когда российские штурмовики отбомбят украинские позиции, то сразу на фронте наступает режим тишины, так как украинцы надолго затихают. Их мобильная артиллерия, САУ и танки не так уже оперативно реагируют на наше передвижение вперед.Даже когда российские вертолеты К-52 вдоль линии соприкосновения летают, даже не обязательно, чтобы они наносили сильные удары, то пехоте ДНР сразу становится проще передвигаться в те квадраты, где раньше бы их накрыли мощным огнем.- А есть какие-то прогнозы по поводу того, что когда Авдеевка, Марьинка и Красногоровка будут полностью освобождены?- Не хочется сейчас в этой ситуации прогнозами бросаться. Я, простой солдат, свидетельствую – никто нас вперед на убой не гонит.Спокойно и методично идет обработка украинских позиций - нам надо в них сделать хорошие "просеки", чтобы максимально сохранить личный состав, создать максимальный психологический дискомфорт укропам, полностью их отрезать от своих тылов, деморализовать и довести их до состояния невозможности обеспечения б/к. Нам надо методично вгрызаться в их оборону и выбивать их оттуда.- А как успехи на авдеевском и марьиновском направлении сказываются на обстрелах Донецка? Их стало меньше, они стали реже?- Я различаю, когда работает ствольная артиллерия, а когда реактивная. Сейчас по Донецку стали больше прилетать дальнобойные кассетные РСЗО, это "Ураганы" и "Смерчи", которые стреляют, не обязательно находясь в Авдеевке. Они могут за Докучаевском находиться или еще дальше.Раньше по Донецку из Авдеевки работала ствольная артиллерия. Теперь этого почти нет. Вы же знаете историю с небольшими минами - "Лепестками". Это у украинцев новая мода появилась: забрасывать ими наши города. Есть подозрение, что украинцы могут использовать западное вооружение для закидывания нас "Лепестками", которые по Женевской конвенции запрещены.- Лепестки, которые разбросали в центре Донецка уничтожены? Там сейчас безопасно?- Только за воскресенье четыре мирных жителя было ранено по неосторожности. Всех нюансов не знаю – но кто-то из них пытался палкой бить по "Лепесткам" вместо того, чтобы вызвать специалистов.Лично видел в Донецке возле Парка кованых фигур по Университетской, как идет разминирование. Все перекрыто, роботы применяются, саперы-ребята работают. Работа ведется щепетильно.

https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

https://ukraina.ru/20220602/1034079797.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, авдеевка, марьинка, донецк, днр