Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР - 02.08.2022 Украина.ру
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Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР
Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР - 02.08.2022 Украина.ру
Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР
Украинские подразделения потеряли свыше пятидесяти человек в боях с Народной Милицией ДНР, сообщил 2 августа спикер НМ ДНР Эдуард Басурин.
2022-08-02T11:41
2022-08-02T11:41
спецоперация
басурин
днр
украина
новости
потери всу
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По его словам, военнослужащими России и ДНР подавили три огневые точки украинских вооруженных формирований в районе населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.Накануне глава ДНР Денис Пушили сообщил российским СМИ о том, что подразделения НМ ДНР сумели войти и закрепиться в поселке Пески под Донецком. Глава республики анонсировал развитие наступления сил ВС РФ и НМ ДНР на Авдеевку и Марьинку, сообщил телеграм-канал Украина.руКроме того, вчера в социальных сетях появились видео, подтверждающее взятие в плен пяти украинских военных в результате наступления на Пески.
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басурин, днр, украина, новости, потери всу

Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР

11:41 02.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывод подразделений ДНР из Мариуполя
Вывод подразделений ДНР из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Украинские подразделения потеряли свыше пятидесяти человек в боях с Народной Милицией ДНР, сообщил 2 августа спикер НМ ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, военнослужащими России и ДНР подавили три огневые точки украинских вооруженных формирований в районе населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.
Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", одна БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более 50 человек личного состава.
Эдуард Басурин
заместитель начальника управления Народной милиции ДНР
Накануне глава ДНР Денис Пушили сообщил российским СМИ о том, что подразделения НМ ДНР сумели войти и закрепиться в поселке Пески под Донецком. Глава республики анонсировал развитие наступления сил ВС РФ и НМ ДНР на Авдеевку и Марьинку, сообщил телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, вчера в социальных сетях появились видео, подтверждающее взятие в плен пяти украинских военных в результате наступления на Пески.
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
09:48
Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под АвдеевкойУ союзных войск действительно есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
СпецоперацияБасуринДНРУкраинаНовостипотери ВСУ
 
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