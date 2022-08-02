Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР
Украинские подразделения потеряли свыше пятидесяти человек в боях с Народной Милицией ДНР, сообщил 2 августа спикер НМ ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, военнослужащими России и ДНР подавили три огневые точки украинских вооруженных формирований в районе населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.
Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", одна БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более 50 человек личного состава.
Накануне глава ДНР Денис Пушили сообщил российским СМИ о том, что подразделения НМ ДНР сумели войти и закрепиться в поселке Пески под Донецком. Глава республики анонсировал развитие наступления сил ВС РФ и НМ ДНР на Авдеевку и Марьинку, сообщил телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, вчера в социальных сетях появились видео, подтверждающее взятие в плен пяти украинских военных в результате наступления на Пески.
09:48Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под АвдеевкойУ союзных войск действительно есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру