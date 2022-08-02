https://ukraina.ru/20220802/1037096770.html

Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР

Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР - 02.08.2022 Украина.ру

Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР

Украинские подразделения потеряли свыше пятидесяти человек в боях с Народной Милицией ДНР, сообщил 2 августа спикер НМ ДНР Эдуард Басурин.

2022-08-02T11:41

2022-08-02T11:41

2022-08-02T11:41

спецоперация

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По его словам, военнослужащими России и ДНР подавили три огневые точки украинских вооруженных формирований в районе населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.Накануне глава ДНР Денис Пушили сообщил российским СМИ о том, что подразделения НМ ДНР сумели войти и закрепиться в поселке Пески под Донецком. Глава республики анонсировал развитие наступления сил ВС РФ и НМ ДНР на Авдеевку и Марьинку, сообщил телеграм-канал Украина.руКроме того, вчера в социальных сетях появились видео, подтверждающее взятие в плен пяти украинских военных в результате наступления на Пески.

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басурин, днр, украина, новости, потери всу