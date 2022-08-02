Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит - 02.08.2022 Украина.ру
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Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит
Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит - 02.08.2022 Украина.ру
Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит
Бюджет Евросоюза не предусматривает выделения Украине дополнительных кредитов из анонсированной ранее программы помощи на сумму до 8 миллиардов евро, заявила 1 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.
2022-08-02T06:00
2022-08-02T06:00
кредит
новости
евросоюз
деньги
украина
еврокомиссия
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Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро был направлен Украине 1 августа, оставшиеся 8 млрд Киев рассчитывал получить позднее.Она пояснила, что любое новое кредитование Украины должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, на что сейчас не хватает средств.По ее словам, в настоящий момент рассматриваются альтернативные варианты, такие как финансовые гарантии от стран-членов ЕС.
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кредит, новости, евросоюз, деньги, украина, еврокомиссия

Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит

06:00 02.08.2022
 
© Фото : Открытые источникиденьги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро
деньги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Открытые источники
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Бюджет Евросоюза не предусматривает выделения Украине дополнительных кредитов из анонсированной ранее программы помощи на сумму до 8 миллиардов евро, заявила 1 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.
Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро был направлен Украине 1 августа, оставшиеся 8 млрд Киев рассчитывал получить позднее.
В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности
Она пояснила, что любое новое кредитование Украины должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, на что сейчас не хватает средств.
По ее словам, в настоящий момент рассматриваются альтернативные варианты, такие как финансовые гарантии от стран-членов ЕС.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 08:00
Кредит ради погашения кредита. Почему украинские власти так заинтересованы в траншах МВФНа этой неделе в очередной раз свершилась мечта власть имущих Украины: МВФ выделил транш на сумму в 700 миллионов долларов. Кроме того, МВФ продлил срок действия программы Stand-By, которая заканчивалась по плану в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев
 
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