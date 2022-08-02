https://ukraina.ru/20220802/1037082545.html

Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит

Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит - 02.08.2022 Украина.ру

Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит

Бюджет Евросоюза не предусматривает выделения Украине дополнительных кредитов из анонсированной ранее программы помощи на сумму до 8 миллиардов евро, заявила 1 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.

2022-08-02T06:00

2022-08-02T06:00

2022-08-02T06:00

кредит

новости

евросоюз

деньги

украина

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/14/1032391480_0:12:685:397_1920x0_80_0_0_a45f7306343f9ba402416676d4ec9f99.jpg.webp

Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро был направлен Украине 1 августа, оставшиеся 8 млрд Киев рассчитывал получить позднее.Она пояснила, что любое новое кредитование Украины должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, на что сейчас не хватает средств.По ее словам, в настоящий момент рассматриваются альтернативные варианты, такие как финансовые гарантии от стран-членов ЕС.

https://ukraina.ru/20211124/1032724101.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кредит, новости, евросоюз, деньги, украина, еврокомиссия