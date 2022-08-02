Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит
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© Фото : Открытые источники
Бюджет Евросоюза не предусматривает выделения Украине дополнительных кредитов из анонсированной ранее программы помощи на сумму до 8 миллиардов евро, заявила 1 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.
Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро был направлен Украине 1 августа, оставшиеся 8 млрд Киев рассчитывал получить позднее.
В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности
Она пояснила, что любое новое кредитование Украины должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, на что сейчас не хватает средств.
По ее словам, в настоящий момент рассматриваются альтернативные варианты, такие как финансовые гарантии от стран-членов ЕС.
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