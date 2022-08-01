Кто подпишет капитуляцию? Украинская власть делает всё, чтобы прекратилось государство - 01.08.2022 Украина.ру
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Кто подпишет капитуляцию? Украинская власть делает всё, чтобы прекратилось государство
Кто подпишет капитуляцию? Украинская власть делает всё, чтобы прекратилось государство - 01.08.2022 Украина.ру
Кто подпишет капитуляцию? Украинская власть делает всё, чтобы прекратилось государство
Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T13:21
2022-08-01T14:23
эксклюзив
владимир зеленский
война
киевский режим
сша
m2 bradley
сво
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США продолжают готовиться к войне с Россией. Но, походу, на всякий случай. Именно об этом говорят недавние учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс в Калифорнии, где американцы, как сообщает Defence Blog, провели учения с макетами российских бронетранспортеров БТР-90 на шасси автомобилей Humvee.И готовятся пока полувиртуально. И потому, что макеты БТРов — надувные. А использование автомобилей дешевле, нежели изготовление полноценных макетов или размещение этих макетов на настоящих имитаторах врага — танках или бронетранспортерах.Как сообщали СМИ, точно так же в феврале текущего года в США тренировались на макетах российских танков Т-72Б3М и китайских боевых машин пехоты (БМП) VN17, установленных на шасси американских БМП M2 Bradley. И было это еще до начала спецвоенной операции (СВО) России на Украине, что только наталкивает на подозрения: американцы что-то знали о возможном развитии событий на Украине, где режим собирался атаковать республики в Донбассе и покончить с ними силой.И потому, что БТР-90, оснащенный противоминным днищем, пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров, гранатометом АГС-17, пулеметом и противотанковыми ракетами, впервые был представлен в России в 1994 году. И машина прошла испытания, но серийно не выпускалась. Осталась, так сказать, в памяти.Однако стрелять по надувным макетам все будут по-настоящему: они оснащены лазерной системой MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), которая позволяет регистрировать условные попадания в ходе учений. И сами макеты тоже получили пулеметы для имитации стрельбы. Чтобы все было как бы по-взрослому.А вынуждает США быть готовыми к войне, как вы понимаете, поведение украинского неонацистского режима президента Владимира Зеленского. И вот почему. Режиму Зеленского поставлена задача — вести войну с Россией вдолгую, максимально растянуто во времени. Чтобы втягивать Россию в гонку вооружений и вести войну на истощение, ослабление и отвлечение России от других театров геополитических сражений. В частности, от Юго-Восточной Азии, конкретно — от поддержки Китая в его возможной войне за Тайвань.Но режим Зеленского, участвуя уже шестой месяц в СВО, понимает, что долго он так не протянет. Несмотря на все возрастающие по объему и по качеству поставки вооружений. Силы СВО действительно демонстрируют умение воевать в гибридной войне — наступают на ВСУ в пропорции 1 к 5, а то и 1 к 10. И, освобождая города, «разбирают» украинские части на запчасти, как говорится. А это означает, что скоро Украина Зеленского спечется и кончится. И потому неонацистскому режиму объективно выгодна полноценная война, ведущая либо к поражению России, когда на нее навалится всей своей мощью коллективный Запада в лице НАТО. Либо к перерастанию конфликта на Украине в более масштабный глобальный конфликт, который или вынудит Россию забыть об Украине и пойти на мировую с нею, или, не дай бог, конечно, начнет перерастать в Третью мировую войну. Ядерную, разумеется, чего никто не хочет. Но, как известно, даже Адольф Гитлер не верил, что своим поведением он вызовет Вторую мировую. Не говоря уже о красавцах-императорах, которые втянулись в Первую.Сейчас все напрямую зависит от того, как Россия ответит на провокацию с налетом украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе по наводке британского самолета-разведчика Boeing RC-135 королевских ВВС, который пересек территориальные воды Болгарии и на высоте около 10 километров подошел к побережью вблизи Севастополя. А дальше пролетел вдоль крымского Южнобережья до Кубани и затем вернулся по тому же маршруту. Полет разведчика туда и обратно занял не более часа, и на этом основании специалисты с высокой степенью вероятности определяют вполне конкретную цель визита британского разведчика — что там с штабом ЧФ.В итоге был нанесен самый мощный и болезненный удар по репутации и России, и ее ЧФ. Важен не так фактический урон. Раньше были потери и пострашнее: в Мариуполе 20 марта сего года был убит замкомандующего ЧФ капитан первого ранга Андрей Палий, а 13 апреля был смертельно поврежден и через день затонул флагманский корабль флота крейсер «Москва».Но вот 31 июля был сорван праздник — День ВМФ. И где! В Севастополе, городе-гордости русских моряков! Власти города во избежание новых провокаций и жертв отменили шоу кораблей в бухте и торжественное собрание в Доме офицеров, прием у командующего флотом и трансляцию подписания президентом России Владимиром Путиным новой Морской доктрины и Корабельного устава и праздничный салют вечером. А главное — не состоялось торжественное и символичное присвоение имени убитого каперанга Андрея Палия новому противодиверсионному бронекатеру. Без зрелищ остались 200 тысяч туристов, не говоря уже о севастопольцах, которым показали, как они не защищены.За это, наверное, должен КТО-ТО и КАК-ТО (выделено мною. — Авт.) ответить. По всей строгости военных законов. Потому что, как говорится, дальше терпеть такое просто невозможно по всем соображениям. На это, собственно, и расчет тех, кто запускал тот злосчастный беспилотник. Им нужна либо сумятица в российских рядах, либо мощный ответный удар. Например, смены и перемены в командовании ЧФ или всей СВО. Это, как помните, в сериале «Ликвидация» Академик (Пореченков) объяснял смысл захвата партизанами-националистами Одессы: такой шум на всю страну будет — у маршала Победы, прямо из под носа город увели, да за это Жукова точно расстреляют, а это уж точно весомый результат. Так и здесь — важна дезорганизация СВО, ее сути и характера, темпов ее проведения, наказа борьбы и т. д.Ну а возможная и желательная мощная ответка России опять выводит нас на обещанные удары по «штабам принятия решения», о которых так долго говорится в ходе СВО. И опять возникает главный и волнующий многих вопрос: почему живы или хотя бы не выдавлены из страны сам Зеленский и главные деятели его клики? Почему они жируют не только в Киеве, но и спокойно разъезжают по охваченной войной стране и мобилизуют своим присутствием войска, и вдохновляют на сопротивление все население Украины?Это, между прочим, не праздные вопросы. Хотя бы потому, что пример беглого президента Виктора Януковича, который в 2014 году сбежал из страны и не стал организовывать сопротивление госперевороту, более чем нагляден. Как только Янукович уехал в Россию, региональные элиты признали госпереворот и стали договариваться с и. о. президента Александром Турчиновым и обещать ему свою лояльность. В обмен за гарантии безопасности или даже сохранение постов.Такая же точно картина будет, если исчезнет Зеленский. Регионы, понимая бесперспективность борьбы с Россией и войны с нею, региональные дельцы и политики сядут на измену, как говорится. Равно как и многие военные, силовики, активисты территориальной обороны на местах. И СВО однозначно пойдет быстрее. Потому что мало кто готов сегодня к продолжению борьбы в схронах по типу бандеровского подполья 40-х — середины 50-х годов прошлого века.Сейчас, кстати, сам Зеленский сообщил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации мирных жителей с подконтрольной ему территории ДНР. С той, где уже идут или будут идти бои. «Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — заявил он через сайт своего Офиса (ОПУ).Однако население этих территорий не торопится покидать свои дома. И это самый надежный показатель того, как украинцы в Донбассе относятся к режиму Зеленского и к его посулам работы и помощи на «материковой» Украине. С другой стороны, такое поведение украинцев — это плюс и надежды сил СВО на успех. И в войне и в послевоенном обустройстве освобожденных территорий.А что Россия? В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности, однозначно расценив удар беспилотника по штабу ЧФ, как акт терроризма. И надеются, такая мера носит «профилактический» характер и означает усилие работы спецслужб, а на жизни севастопольцев это никак не отразится.Точно так же думают и политики. Подчеркивая, что подобное террористическое поведение режима Зеленского вызывает лишь дружное желание покончить с ним и выполнить задачи СВО по денацификации и демилитаризации Украины. И вообще по прекращению «проекта Украина» в том виде, в каком он существует сегодня.То есть речь идет либо вообще о прекращении украинской государственности, либо о перезагрузке ее на новых, — антинеонацистских и не антироссийских, — принципах. И это возможно только в результате разгрома режима и подписания его вождями акта о безоговорочной капитуляции. В Москве уже многие говорят, что смысл мирных переговоров, к которым, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, «Россия открыта», — это и есть акт капитуляции. Его подготовка и подписание.Но кто поставит подпись за поверженную Украину? Москва явно надеется, что это будет представитель легитимной избранной и всеми признанной власти, а не представитель хунты после очередного госпереворота, региональный лидер или — тем более! — полевой командир неизбежной всемахновщины, если Украина начнет разваливаться.Многие уверены, что если акт капитуляции будет подписывать Зеленский, то Запад или он сам вытребуют ему гарантии безопасности и возможность свалить к деньгам, которые он слупил с развала и погибели Украины. Я не берусь тут ничего прогнозировать, понимая, что есть такой вариант. Но я уже как-то говорил, что и Вильгельм Кейтель, которого советские и союзные войска нашли, как начальника генштаба гитлеровского вермахта (то есть официального представителя властей той Германии) и заставили подписывать акт о капитуляции, тоже на это надеялся. Думал, что раз он солдат, то отмажется разговорами о том, что он, мол, лишь выполнял приказы.Не помогло — Кейтель был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. За военные преступления и злодеяния против человечества. Так что Зеленский может спокойно подписывать что угодно. Но обязательно в присутствии офицеров сил СВО и народной милиции ЛДНР, которые точно знают, что с Зеленским делать потом. Например, напомнить, что его дед воевал под командованием маршала Победы Георгия Жукова, а он их, и деда, и маршала, предал. И залил кровью собственную страну, за что прощение очень проблематично.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20220801/1037062944.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, владимир зеленский, война, киевский режим, сша, m2 bradley, сво

Кто подпишет капитуляцию? Украинская власть делает всё, чтобы прекратилось государство

13:21 01.08.2022 (обновлено: 14:23 01.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Владимир Скачко
Владимир Скачко
журналист
Все материалы
США продолжают готовиться к войне с Россией. Но, походу, на всякий случай. Именно об этом говорят недавние учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс в Калифорнии, где американцы, как сообщает Defence Blog, провели учения с макетами российских бронетранспортеров БТР-90 на шасси автомобилей Humvee.
И готовятся пока полувиртуально. И потому, что макеты БТРов — надувные. А использование автомобилей дешевле, нежели изготовление полноценных макетов или размещение этих макетов на настоящих имитаторах врага — танках или бронетранспортерах.
Как сообщали СМИ, точно так же в феврале текущего года в США тренировались на макетах российских танков Т-72Б3М и китайских боевых машин пехоты (БМП) VN17, установленных на шасси американских БМП M2 Bradley. И было это еще до начала спецвоенной операции (СВО) России на Украине, что только наталкивает на подозрения: американцы что-то знали о возможном развитии событий на Украине, где режим собирался атаковать республики в Донбассе и покончить с ними силой.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И потому, что БТР-90, оснащенный противоминным днищем, пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров, гранатометом АГС-17, пулеметом и противотанковыми ракетами, впервые был представлен в России в 1994 году. И машина прошла испытания, но серийно не выпускалась. Осталась, так сказать, в памяти.
Однако стрелять по надувным макетам все будут по-настоящему: они оснащены лазерной системой MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), которая позволяет регистрировать условные попадания в ходе учений. И сами макеты тоже получили пулеметы для имитации стрельбы. Чтобы все было как бы по-взрослому.
А вынуждает США быть готовыми к войне, как вы понимаете, поведение украинского неонацистского режима президента Владимира Зеленского. И вот почему. Режиму Зеленского поставлена задача — вести войну с Россией вдолгую, максимально растянуто во времени. Чтобы втягивать Россию в гонку вооружений и вести войну на истощение, ослабление и отвлечение России от других театров геополитических сражений. В частности, от Юго-Восточной Азии, конкретно — от поддержки Китая в его возможной войне за Тайвань.
Освобожденные районы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
09:57
В США "надули" российский бронетранспортер БТР-90 ради ученийВ Калифорнии провели учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс. В ходе маневров военные использовали надувные макеты российских бронетранспортеров на шасси автомобилей Humvee. Подробности на днях сообщил Defence Blog
Но режим Зеленского, участвуя уже шестой месяц в СВО, понимает, что долго он так не протянет. Несмотря на все возрастающие по объему и по качеству поставки вооружений.
Силы СВО действительно демонстрируют умение воевать в гибридной войне — наступают на ВСУ в пропорции 1 к 5, а то и 1 к 10. И, освобождая города, «разбирают» украинские части на запчасти, как говорится. А это означает, что скоро Украина Зеленского спечется и кончится. И потому неонацистскому режиму объективно выгодна полноценная война, ведущая либо к поражению России, когда на нее навалится всей своей мощью коллективный Запада в лице НАТО.
Либо к перерастанию конфликта на Украине в более масштабный глобальный конфликт, который или вынудит Россию забыть об Украине и пойти на мировую с нею, или, не дай бог, конечно, начнет перерастать в Третью мировую войну. Ядерную, разумеется, чего никто не хочет. Но, как известно, даже Адольф Гитлер не верил, что своим поведением он вызовет Вторую мировую. Не говоря уже о красавцах-императорах, которые втянулись в Первую.
Сейчас все напрямую зависит от того, как Россия ответит на провокацию с налетом украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе по наводке британского самолета-разведчика Boeing RC-135 королевских ВВС, который пересек территориальные воды Болгарии и на высоте около 10 километров подошел к побережью вблизи Севастополя. А дальше пролетел вдоль крымского Южнобережья до Кубани и затем вернулся по тому же маршруту. Полет разведчика туда и обратно занял не более часа, и на этом основании специалисты с высокой степенью вероятности определяют вполне конкретную цель визита британского разведчика — что там с штабом ЧФ.
В итоге был нанесен самый мощный и болезненный удар по репутации и России, и ее ЧФ. Важен не так фактический урон. Раньше были потери и пострашнее: в Мариуполе 20 марта сего года был убит замкомандующего ЧФ капитан первого ранга Андрей Палий, а 13 апреля был смертельно поврежден и через день затонул флагманский корабль флота крейсер «Москва».
Но вот 31 июля был сорван праздник — День ВМФ. И где! В Севастополе, городе-гордости русских моряков! Власти города во избежание новых провокаций и жертв отменили шоу кораблей в бухте и торжественное собрание в Доме офицеров, прием у командующего флотом и трансляцию подписания президентом России Владимиром Путиным новой Морской доктрины и Корабельного устава и праздничный салют вечером. А главное — не состоялось торжественное и символичное присвоение имени убитого каперанга Андрея Палия новому противодиверсионному бронекатеру. Без зрелищ остались 200 тысяч туристов, не говоря уже о севастопольцах, которым показали, как они не защищены.
За это, наверное, должен КТО-ТО и КАК-ТО (выделено мною. — Авт.) ответить. По всей строгости военных законов. Потому что, как говорится, дальше терпеть такое просто невозможно по всем соображениям. На это, собственно, и расчет тех, кто запускал тот злосчастный беспилотник. Им нужна либо сумятица в российских рядах, либо мощный ответный удар. Например, смены и перемены в командовании ЧФ или всей СВО. Это, как помните, в сериале «Ликвидация» Академик (Пореченков) объяснял смысл захвата партизанами-националистами Одессы: такой шум на всю страну будет — у маршала Победы, прямо из под носа город увели, да за это Жукова точно расстреляют, а это уж точно весомый результат. Так и здесь — важна дезорганизация СВО, ее сути и характера, темпов ее проведения, наказа борьбы и т. д.
Ну а возможная и желательная мощная ответка России опять выводит нас на обещанные удары по «штабам принятия решения», о которых так долго говорится в ходе СВО. И опять возникает главный и волнующий многих вопрос: почему живы или хотя бы не выдавлены из страны сам Зеленский и главные деятели его клики? Почему они жируют не только в Киеве, но и спокойно разъезжают по охваченной войной стране и мобилизуют своим присутствием войска, и вдохновляют на сопротивление все население Украины?
Это, между прочим, не праздные вопросы. Хотя бы потому, что пример беглого президента Виктора Януковича, который в 2014 году сбежал из страны и не стал организовывать сопротивление госперевороту, более чем нагляден. Как только Янукович уехал в Россию, региональные элиты признали госпереворот и стали договариваться с и. о. президента Александром Турчиновым и обещать ему свою лояльность. В обмен за гарантии безопасности или даже сохранение постов.
Такая же точно картина будет, если исчезнет Зеленский. Регионы, понимая бесперспективность борьбы с Россией и войны с нею, региональные дельцы и политики сядут на измену, как говорится. Равно как и многие военные, силовики, активисты территориальной обороны на местах. И СВО однозначно пойдет быстрее. Потому что мало кто готов сегодня к продолжению борьбы в схронах по типу бандеровского подполья 40-х — середины 50-х годов прошлого века.
Сейчас, кстати, сам Зеленский сообщил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации мирных жителей с подконтрольной ему территории ДНР. С той, где уже идут или будут идти бои. «Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — заявил он через сайт своего Офиса (ОПУ).
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
09:15
Не беспилотники. Военный эксперт о том, от какой иллюзии z-операция избавила нас всехРанее и Россия, и НАТО с прохладцей относились к вопросам логистики. Но в ходе спецоперации на Украине на первый план вышла серьезная нагрузка на тыл воюющей армии. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Однако население этих территорий не торопится покидать свои дома. И это самый надежный показатель того, как украинцы в Донбассе относятся к режиму Зеленского и к его посулам работы и помощи на «материковой» Украине. С другой стороны, такое поведение украинцев — это плюс и надежды сил СВО на успех. И в войне и в послевоенном обустройстве освобожденных территорий.
А что Россия? В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности, однозначно расценив удар беспилотника по штабу ЧФ, как акт терроризма. И надеются, такая мера носит «профилактический» характер и означает усилие работы спецслужб, а на жизни севастопольцев это никак не отразится.
Точно так же думают и политики. Подчеркивая, что подобное террористическое поведение режима Зеленского вызывает лишь дружное желание покончить с ним и выполнить задачи СВО по денацификации и демилитаризации Украины. И вообще по прекращению «проекта Украина» в том виде, в каком он существует сегодня.
То есть речь идет либо вообще о прекращении украинской государственности, либо о перезагрузке ее на новых, — антинеонацистских и не антироссийских, — принципах. И это возможно только в результате разгрома режима и подписания его вождями акта о безоговорочной капитуляции. В Москве уже многие говорят, что смысл мирных переговоров, к которым, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, «Россия открыта», — это и есть акт капитуляции. Его подготовка и подписание.
Но кто поставит подпись за поверженную Украину? Москва явно надеется, что это будет представитель легитимной избранной и всеми признанной власти, а не представитель хунты после очередного госпереворота, региональный лидер или — тем более! — полевой командир неизбежной всемахновщины, если Украина начнет разваливаться.
Многие уверены, что если акт капитуляции будет подписывать Зеленский, то Запад или он сам вытребуют ему гарантии безопасности и возможность свалить к деньгам, которые он слупил с развала и погибели Украины. Я не берусь тут ничего прогнозировать, понимая, что есть такой вариант. Но я уже как-то говорил, что и Вильгельм Кейтель, которого советские и союзные войска нашли, как начальника генштаба гитлеровского вермахта (то есть официального представителя властей той Германии) и заставили подписывать акт о капитуляции, тоже на это надеялся. Думал, что раз он солдат, то отмажется разговорами о том, что он, мол, лишь выполнял приказы.
Не помогло — Кейтель был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. За военные преступления и злодеяния против человечества. Так что Зеленский может спокойно подписывать что угодно. Но обязательно в присутствии офицеров сил СВО и народной милиции ЛДНР, которые точно знают, что с Зеленским делать потом. Например, напомнить, что его дед воевал под командованием маршала Победы Георгия Жукова, а он их, и деда, и маршала, предал. И залил кровью собственную страну, за что прощение очень проблематично.
 
ЭксклюзивВладимир Зеленскийвойнакиевский режимСШАM2 BradleyСВО
 
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16:00Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников
15:44Что происходит в порту Одессы. Репортаж с места событий. Видео
15:42Александр Артамонов: Под Херсоном мы готовим мощное контрнаступление до Южного Буга
15:30Военный эксперт объяснил, как Россия смогла уничтожить кадровую украинскую армию
15:25Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока"
15:21Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину
14:52Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо
14:47Посол РФ: с помощью Косово Запад выдавливает из Сербии антироссийские санкции
14:26Астропрогноз. Жаркий, жаркий август
14:16Борис Рожин: ВСУ уйдут из Донбасса осенью, а США развяжут еще несколько войн
14:09"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием
14:04В ВСУ пожаловались, что волонтеры поставляют им "убитые" автомобили
13:55Путин: Россия - взаимно надежный партнер
13:26Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом
13:25Нужны ли США два Китая? Хазин о грязном спасении американской экономики. Видео
13:21Кто подпишет капитуляцию? Украинская власть делает всё, чтобы прекратилось государство
12:29Есть ли смысл в переименовании Киевского вокзала? Опрос в Москве
12:12"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе
12:10Новая жизнь "Азовстали", Донбасс под огнём, Турция благодарит Шойгу
12:05Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж
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