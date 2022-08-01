https://ukraina.ru/20220801/1037060011.html

Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу

Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу - 01.08.2022 Украина.ру

Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу

Ирландские депутаты требуют от президента страны Майкла Хиггинса разъяснить свою позицию по украинскому вопросу. Причиной тому послужило письмо его супруги Сабины, написанное ею в газету The Irish Times, сообщает 31 июля The Independent

2022-08-01T07:37

2022-08-01T07:37

2022-08-01T08:19

новости

украина

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037059601_0:0:722:407_1920x0_80_0_0_42c7a64fb9902e46e4beafcc2c01283d.png

В послании первая леди Ирландии предположила, что боевые действия на Украине не закончатся, пока мир "не убедит Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры".Ирландским парламентариям это высказывание не понравилось. В частности, депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн таким образом оценил слова первой леди:"Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьезные вопросы. Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины и о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт", — сказал он.Между тем, ирландский лидер произошедшее пока никак не прокомментировал.

https://ukraina.ru/20220801/1036976211.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, владимир путин