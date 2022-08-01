https://ukraina.ru/20220801/1037060011.html
Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу
Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу - 01.08.2022 Украина.ру
Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу
Ирландские депутаты требуют от президента страны Майкла Хиггинса разъяснить свою позицию по украинскому вопросу. Причиной тому послужило письмо его супруги Сабины, написанное ею в газету The Irish Times, сообщает 31 июля The Independent
2022-08-01T07:37
2022-08-01T07:37
2022-08-01T08:19
новости
украина
владимир зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037059601_0:0:722:407_1920x0_80_0_0_42c7a64fb9902e46e4beafcc2c01283d.png
В послании первая леди Ирландии предположила, что боевые действия на Украине не закончатся, пока мир "не убедит Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры".Ирландским парламентариям это высказывание не понравилось. В частности, депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн таким образом оценил слова первой леди:"Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьезные вопросы. Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины и о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт", — сказал он.Между тем, ирландский лидер произошедшее пока никак не прокомментировал.
https://ukraina.ru/20220801/1036976211.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037059601_56:0:713:493_1920x0_80_0_0_56c9bfda3b6f4ef93bee021d4738257e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, владимир путин
Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу
07:37 01.08.2022 (обновлено: 08:19 01.08.2022)
Ирландские депутаты требуют от президента страны Майкла Хиггинса разъяснить свою позицию по украинскому вопросу. Причиной тому послужило письмо его супруги Сабины, написанное ею в газету The Irish Times, сообщает 31 июля The Independent