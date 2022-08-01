Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу - 01.08.2022 Украина.ру
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Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу
Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу - 01.08.2022 Украина.ру
Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу
Ирландские депутаты требуют от президента страны Майкла Хиггинса разъяснить свою позицию по украинскому вопросу. Причиной тому послужило письмо его супруги Сабины, написанное ею в газету The Irish Times, сообщает 31 июля The Independent
2022-08-01T07:37
2022-08-01T08:19
новости
украина
владимир зеленский
владимир путин
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В послании первая леди Ирландии предположила, что боевые действия на Украине не закончатся, пока мир "не убедит Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры".Ирландским парламентариям это высказывание не понравилось. В частности, депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн таким образом оценил слова первой леди:"Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьезные вопросы. Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины и о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт", — сказал он.Между тем, ирландский лидер произошедшее пока никак не прокомментировал.
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новости, украина, владимир зеленский, владимир путин

Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалу

07:37 01.08.2022 (обновлено: 08:19 01.08.2022)
 
© PA ArchiveПрезидент Ирландии Майкл Хоггинс с женой Сабиной
Президент Ирландии Майкл Хоггинс с женой Сабиной
© PA Archive
Читать в
Ирландские депутаты требуют от президента страны Майкла Хиггинса разъяснить свою позицию по украинскому вопросу. Причиной тому послужило письмо его супруги Сабины, написанное ею в газету The Irish Times, сообщает 31 июля The Independent
В послании первая леди Ирландии предположила, что боевые действия на Украине не закончатся, пока мир "не убедит Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры".
Ирландским парламентариям это высказывание не понравилось. В частности, депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн таким образом оценил слова первой леди:
"Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьезные вопросы. Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины и о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт", — сказал он.
Между тем, ирландский лидер произошедшее пока никак не прокомментировал.
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