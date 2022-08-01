У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
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У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт
У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт
Политолог Александр Асафов считает, что европейские страны своей антироссийской политикой создали предпосылки для массовых волнений и беспорядков, которые будет очень сложно остановить.
2022-08-01T07:00
2022-08-01T07:00
новости
россия
европа
газ
энергетика
пандемия
оспа
обезьяны
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Асафов отметил, что страны ЕС оказались неспособны решить вопрос поставок газа для замены российского, это привело к росту протестных настроений в Европе, подавить которые возможно только вводом очередного локдауна.Он отметил, что, несмотря на агрессивные высказывания в адрес России, решения проблемы с поставками энергоносителей у Европы нет, а есть «только тупик, в который они загнали себя сами».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220719/1036543771.html
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новости, россия, европа, газ, энергетика, пандемия, оспа, обезьяны

У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт

07:00 01.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Политолог Александр Асафов считает, что европейские страны своей антироссийской политикой создали предпосылки для массовых волнений и беспорядков, которые будет очень сложно остановить.
Асафов отметил, что страны ЕС оказались неспособны решить вопрос поставок газа для замены российского, это привело к росту протестных настроений в Европе, подавить которые возможно только вводом очередного локдауна.
В данном случае я не знаю, на что надеются элиты — на завершение конфликта на каких-то условиях? Возможно, на новую волну оспы обезьян или какого-нибудь еще очередного штамма ковида, следующего «кентавра» или «ниндзя» еще придумали.
Он отметил, что, несмотря на агрессивные высказывания в адрес России, решения проблемы с поставками энергоносителей у Европы нет, а есть «только тупик, в который они загнали себя сами».
Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
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