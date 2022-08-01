https://ukraina.ru/20220801/1037056704.html

У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт

У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру

У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт

Политолог Александр Асафов считает, что европейские страны своей антироссийской политикой создали предпосылки для массовых волнений и беспорядков, которые будет очень сложно остановить.

2022-08-01T07:00

2022-08-01T07:00

2022-08-01T07:00

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Асафов отметил, что страны ЕС оказались неспособны решить вопрос поставок газа для замены российского, это привело к росту протестных настроений в Европе, подавить которые возможно только вводом очередного локдауна.Он отметил, что, несмотря на агрессивные высказывания в адрес России, решения проблемы с поставками энергоносителей у Европы нет, а есть «только тупик, в который они загнали себя сами».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220719/1036543771.html

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новости, россия, европа, газ, энергетика, пандемия, оспа, обезьяны