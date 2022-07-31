https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html

Терроризм как проверенный метод. Итоги 31 июля на Украине

Терроризм как проверенный метод. Итоги 31 июля на Украине - 31.07.2022 Украина.ру

Терроризм как проверенный метод. Итоги 31 июля на Украине

Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T19:00

2022-07-31T19:00

2022-07-31T19:00

спецоперация

эксклюзив

хроники

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В Севастополе объявили "жёлтый" уровень террористической угрозы из-за атаки украинского беспилотника. Украина применила против ДНР запрещённые миныТри человека подорвались на разбросанных Украиной противопехотных минах в Донецке."Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по улице Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1969 года рождения", - сообщил штаб территориальной обороны ДНР вечером 31 июля.Ранее сообщалось, что в Кировском районе на "Лепестке" подорвался 42-летний мужчина. Кроме того, на Адыгейской улице при разминировании получил ранения сотрудник МЧС.Утром 31 июля мэр Донецкая Алексей Кулемзин сообщил о сброшенных ВСУ противопехотных минах в столице ДНР."По поступившей информации в воскресенье в 6.30 утра противопехотные фугасные мины "Лепесток" были сброшены на территории Кировского района. Они уже обнаружены по адресам: ул. Красная Заря, 90,106,114,123,145; ул. Южногорняцкая, 83,84,85; в поселке Жилкоп; ул. Грузинская; ул. Газеты "Комсомолец Донбасса". Внимание! Мины могут быть разбросаны и по другим улицам района! Адреса уточняются. В траве и на земле эти мины практически незаметны! Будьте предельно осторожны! При обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов звоните в МЧС и в полицию", - заявил Кулемзин.За несколько часов до этого ВСУ сбросили противопехотные мины "Лепесток" на парк кованных фигур. Утром 31 июля военкор Андрей Руденко опубликовал видео из парка.До этого в сети распространилось видео подрыва автомобилей на этих противопехотных минах."Прямо перед нами в районе магазина "Изумруд" подорвался на такой мине автомобиль", - сообщил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Астрахань.Видео из заминированного Донецка также опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий.Минный террор против ДНР Украина развязала несколько недель назад. Так, 16 и 26 июля ВСУ сбросили мины "Лепесток" на Ясиноватую. А в последние дни ВСУ массово минируют Донецк.Примечательно, что ещё в 2005 году Украина подписала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. При этом в утилизации мин Украине, по крайней мере декларативно, оказывали помощь британские благотворительные организации."Засекаем, насколько быстро по факту неоднократного массированного применения вооружения, запрещённого Оттавской конвенцией, против мирных жителей соберётся Совбез ООН. Конвенция была подписана Украиной в 2005 году. Засекаем, как скоро с заявлением выступит HALO Trust — "британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц". На территории Украины HALO Trust работает с 2015 года. И, конечно, запомним, что у Украины, исходя из того, что последние сведения об утилизации датируются 2018 годом, а завод лёг на бок в 2020-м ещё минимум четыре миллиона "Лепестков". Скорее всего — на складах с координатами, известными МО РФ еще по советским временам. Остальное — только матом, извините", - прокомментировал происходящее в Донецке журналист Юрий Васильев.Политолог и историк Игорь Димитриев указал, что Украина в очередной раз продемонстрировала, что Запад оправдает все действия ВСУ."Рассыпать противопехотные мины над Донецком это конечно за гранью. Тут даже не объяснишь, мол, знаете, там военные цели, мы немного промахнулись. Тут чистый террор. Ну и это значит, что репутационные моменты ВСУ уже не сильно беспокоят. Пиарную войну они уже выиграли и можно делать всё", - отметил Димитриев.А вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что Украина своими действиями продемонстрировала, что является террористическим государством."По Донецку бьют кассетными боеприпасами, и засыпают город противопехотными минами. Мирный город. Минами. Чтобы калечить женщин и детей. В Севастополе беспилотник ударил по штабу Черноморского флота. С Украины он вряд ли долетел бы. Скорее всего, запускали его из города. Обычный квадрокоптер. То есть, имеет место или спящая ячейка или ДРГ противника. В Херсоне и Запорожье постоянно взрывы, нападения на сотрудников администрации, обстрелы мирных граждан (среди которых есть наверняка и те, кто симпатизирует именно что Украине). Всё это свидетельство того, что Украина типичная террористическая структура. Вроде "Имарата Кавказ"* или ИГИЛ* (запрещённые в РФ террористические организации — Ред.). Поэтому все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике", - подчеркнул Медведев.По его словам, в дальнейшем Украина может применить и другие террористические методы."Все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике. Удар ракетами по Крымскому мосту в логике террориста это не просто возможно, это крайне необходимо и как средство самоутверждения, и как средство запугивания. Это может быть и не удар. Может быть захват гражданского объекта где-то в России. Опять же, террористы бы точно так сделали. Только воспринимая Украину, как террористическую структуру, можно добиться нужного нам результата. "Что сделает Зеленский?" и "Что сделал бы Басаев?" это один и тот же вопрос", - подчеркнул Медведев.Таким образом, в будущем можно ожидать других терактов со стороны Украины.Удар по СевастополюУдар по штабу ЧФ РФ в Севастополе также произошёл утром 31 июля."Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана", - сообщил утром 31 июля губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.Он также заявил об отмене праздничных мероприятий."Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать", - заявил Развозжаев.Позже в пресс-службе Черноморского флота сообщили подробности произошедшего."В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек", - указывалось в сообщении.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Спустя некоторое время Развожаев заявил: от удара беспилотника пострадали шесть человек.Он также объявил о "жёлтом" уровне террористической опасности в городе."Приняли решение о введении "жёлтого" уровня террористической опасности. "Жёлтый" уровень - средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", - отметил Развожаев..Данный режим вводится для усиления работы спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил губернатор.Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.

https://ukraina.ru/20220731/1037055432.html

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https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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