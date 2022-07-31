https://ukraina.ru/20220731/1037052764.html
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России
Атака на штаб ЧФ РФ осуществлена киевским режимом для того, чтобы создать шумиху в прессе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-31T13:28
2022-07-31T13:28
2022-07-31T13:28
новости
севастополь
беспилотник
бпла
украина
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Ранее Киев при помощи малого беспилотника нанес удар по штабу ЧФ, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия в Севастополе по поводу для Военно-морского флота России.Украинские СМИ и телеграм-каналы уже ярко описывают очередную «перемогу» Киева, который старается «одерживать победу за победой» в информационном пространстве по принципу «главное, кто первый сказал» и не обращают внимания на разоблачения, добавил Леонков.Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, беспилотник, бпла, украина
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России
Атака на штаб ЧФ РФ осуществлена киевским режимом для того, чтобы создать шумиху в прессе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру