https://ukraina.ru/20220731/1037052764.html

Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России

Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России - 31.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России

Атака на штаб ЧФ РФ осуществлена киевским режимом для того, чтобы создать шумиху в прессе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-31T13:28

2022-07-31T13:28

2022-07-31T13:28

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Ранее Киев при помощи малого беспилотника нанес удар по штабу ЧФ, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия в Севастополе по поводу для Военно-морского флота России.Украинские СМИ и телеграм-каналы уже ярко описывают очередную «перемогу» Киева, который старается «одерживать победу за победой» в информационном пространстве по принципу «главное, кто первый сказал» и не обращают внимания на разоблачения, добавил Леонков.Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html

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новости, севастополь, беспилотник, бпла, украина