Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России - 31.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России
Атака на штаб ЧФ РФ осуществлена киевским режимом для того, чтобы создать шумиху в прессе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-31T13:28
2022-07-31T13:28
новости
севастополь
беспилотник
бпла
украина
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Ранее Киев при помощи малого беспилотника нанес удар по штабу ЧФ, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия в Севастополе по поводу для Военно-морского флота России.Украинские СМИ и телеграм-каналы уже ярко описывают очередную «перемогу» Киева, который старается «одерживать победу за победой» в информационном пространстве по принципу «главное, кто первый сказал» и не обращают внимания на разоблачения, добавил Леонков.Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
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новости, севастополь, беспилотник, бпла, украина

Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России

13:28 31.07.2022
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
Читать в
Атака на штаб ЧФ РФ осуществлена киевским режимом для того, чтобы создать шумиху в прессе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Ранее Киев при помощи малого беспилотника нанес удар по штабу ЧФ, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия в Севастополе по поводу для Военно-морского флота России.
Украина уже пишет, что атаковала штаб с помощью беспилотников. Но можно же по-разному оценить эти вещи. Кто-то подумает, что прилетели Байрактары и нанесли огромный удар ракетами или бомбами, а на самом деле мелочь сбросила взрывчатое вещество и люди пострадали от осколков. Никто не будет разбираться.
Алексей Леонков
военный эксперт
Украинские СМИ и телеграм-каналы уже ярко описывают очередную «перемогу» Киева, который старается «одерживать победу за победой» в информационном пространстве по принципу «главное, кто первый сказал» и не обращают внимания на разоблачения, добавил Леонков.
Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
Штаб ЧФ РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
12:28Спецоперация
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