https://ukraina.ru/20220731/1037052489.html

Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников

Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников - 31.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы не могут остановить малые украинские беспилотники, подобные тому, что Киев использовал для нападения на штаб Черноморского флота в Севастополе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-31T12:57

2022-07-31T12:57

2022-07-31T12:57

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севастополь

беспилотники

удар

алексей леонков

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Он отметил, что системы ПВО не могут заметить маленькие БПЛА, которые делаются из композитных материалов (электрический мотор, пенопластовое крыло). Производство таких беспилотников на Украине давно налажено, добавил эксперт.Он также отметил, что сейчас Крым находится в прифронтовой полосе, и «чем дальше мы отодвинем эту полосу, тем лучше будет для граждан России в том числе».Ранее киевский режим при помощи малого беспилотника нанес удар по штабу ЧФ, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия в Севастополе по поводу для Военно-морского флота России.Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, севастополь, беспилотники, удар, алексей леонков