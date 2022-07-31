Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников - 31.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников
Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников
Российские комплексы радиоэлектронной борьбы не могут остановить малые украинские беспилотники, подобные тому, что Киев использовал для нападения на штаб Черноморского флота в Севастополе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-31T12:57
2022-07-31T12:57
новости
украина
севастополь
беспилотники
удар
алексей леонков
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Он отметил, что системы ПВО не могут заметить маленькие БПЛА, которые делаются из композитных материалов (электрический мотор, пенопластовое крыло). Производство таких беспилотников на Украине давно налажено, добавил эксперт.Он также отметил, что сейчас Крым находится в прифронтовой полосе, и «чем дальше мы отодвинем эту полосу, тем лучше будет для граждан России в том числе».Ранее киевский режим при помощи малого беспилотника нанес удар по штабу ЧФ, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия в Севастополе по поводу для Военно-морского флота России.Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html
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новости, украина, севастополь, беспилотники, удар, алексей леонков

Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников

12:57 31.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские комплексы радиоэлектронной борьбы не могут остановить малые украинские беспилотники, подобные тому, что Киев использовал для нападения на штаб Черноморского флота в Севастополе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что системы ПВО не могут заметить маленькие БПЛА, которые делаются из композитных материалов (электрический мотор, пенопластовое крыло). Производство таких беспилотников на Украине давно налажено, добавил эксперт.
Эта атака всегда внезапная. На такие беспилотники не действуют комплексы РЭБ, потому что там не на что действовать. Единственное спасение от этого – профилактическая работа, чем ФСБ и так занимается.
Алексей Леонков
военный эксперт
Он также отметил, что сейчас Крым находится в прифронтовой полосе, и «чем дальше мы отодвинем эту полосу, тем лучше будет для граждан России в том числе».
Ранее киевский режим при помощи малого беспилотника нанес удар по штабу ЧФ, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия в Севастополе по поводу для Военно-морского флота России.
Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
Штаб ЧФ РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
12:28Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу
 
НовостиУкраинаСевастопольбеспилотникиударАлексей Леонков
 
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