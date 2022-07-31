https://ukraina.ru/20220731/1037051787.html

Военный эксперт объяснил, почему Киев не бьет американскими ракетами по Севастополю

Военный эксперт объяснил, почему Киев не бьет американскими ракетами по Севастополю - 31.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Киев не бьет американскими ракетами по Севастополю

Дальность стрельбы американских систем HIMARS позволяет нанести удар по Севастополю, однако для этого пришлось бы подставить эти РСЗО под удар российской артиллерии, чего Киев делать боится, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-31T12:20

2022-07-31T12:20

2022-07-31T12:20

новости

алексей леонков

himars

севастополь

ракеты

украина

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Ранее киевский режим нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия по поводу для Военно-морского флота России. В связи с этим он делает вывод, что «добить до Севастополя HIMARS`ами или «Точкой-У» невозможно».Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220731/1037049702.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей леонков, himars, севастополь, ракеты, украина