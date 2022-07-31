https://ukraina.ru/20220731/1037051787.html
Военный эксперт объяснил, почему Киев не бьет американскими ракетами по Севастополю
Военный эксперт объяснил, почему Киев не бьет американскими ракетами по Севастополю - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Киев не бьет американскими ракетами по Севастополю
Дальность стрельбы американских систем HIMARS позволяет нанести удар по Севастополю, однако для этого пришлось бы подставить эти РСЗО под удар российской артиллерии, чего Киев делать боится, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-31T12:20
2022-07-31T12:20
2022-07-31T12:20
новости
алексей леонков
himars
севастополь
ракеты
украина
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Ранее киевский режим нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, в результате которого пострадали пять человек и были отменены праздничные мероприятия по поводу для Военно-морского флота России. В связи с этим он делает вывод, что «добить до Севастополя HIMARS`ами или «Точкой-У» невозможно».Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220731/1037049702.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей леонков, himars, севастополь, ракеты, украина
Военный эксперт объяснил, почему Киев не бьет американскими ракетами по Севастополю
Дальность стрельбы американских систем HIMARS позволяет нанести удар по Севастополю, однако для этого пришлось бы подставить эти РСЗО под удар российской артиллерии, чего Киев делать боится, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру