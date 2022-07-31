https://ukraina.ru/20220731/1037047452.html

Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР

Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР - 31.07.2022 Украина.ру

Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации населения с подконтрольных ему территорий ДНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 июля на сайте его офиса

2022-07-31T09:42

2022-07-31T09:42

2022-07-31T09:42

спецоперация

новости

владимир зеленский

днр

ирина верещук

киевский режим

эвакуация

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Зеленский обещает эвакуируемым логистическую поддержку и выплаты.Ранее об обязательной эвакуации населения заявила вице-премьер киевского режима Ирина Верещук. Она обосновала такое решение тем, что ближайшей зимой в регионе будут отсутствовать газоснабжение и начнутся проблемы с электроснабжением.Чиновница также рассказала, что украинцы смогут отказаться покидать занимаемую киевским режимом территорию ДНР, подписав документ о том, что "понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь".

https://ukraina.ru/20220730/1037043559.html

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новости, владимир зеленский, днр, ирина верещук, киевский режим, эвакуация