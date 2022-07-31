Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР - 31.07.2022 Украина.ру
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Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР - 31.07.2022 Украина.ру
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации населения с подконтрольных ему территорий ДНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 июля на сайте его офиса
2022-07-31T09:42
2022-07-31T09:42
спецоперация
новости
владимир зеленский
днр
ирина верещук
киевский режим
эвакуация
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Зеленский обещает эвакуируемым логистическую поддержку и выплаты.Ранее об обязательной эвакуации населения заявила вице-премьер киевского режима Ирина Верещук. Она обосновала такое решение тем, что ближайшей зимой в регионе будут отсутствовать газоснабжение и начнутся проблемы с электроснабжением.Чиновница также рассказала, что украинцы смогут отказаться покидать занимаемую киевским режимом территорию ДНР, подписав документ о том, что "понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь".
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новости, владимир зеленский, днр, ирина верещук, киевский режим, эвакуация

Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР

09:42 31.07.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации населения с подконтрольных ему территорий ДНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 июля на сайте его офиса
Зеленский обещает эвакуируемым логистическую поддержку и выплаты.

"Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, всё организуется. ... Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя", - говорится в заявлении.

Ранее об обязательной эвакуации населения заявила вице-премьер киевского режима Ирина Верещук. Она обосновала такое решение тем, что ближайшей зимой в регионе будут отсутствовать газоснабжение и начнутся проблемы с электроснабжением.
Вчера, 18:01
Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации властиМэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов разозлился на президента Украины Владимира Зеленского за главу Днепропетровской теробороны Геннадия Корбана и обвинил в узурпации власти, сообщило издание Politico 29 июля
Чиновница также рассказала, что украинцы смогут отказаться покидать занимаемую киевским режимом территорию ДНР, подписав документ о том, что "понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь".
 
СпецоперацияНовостиВладимир ЗеленскийднрИрина Верещуккиевский режимэвакуация
 
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