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Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР - 31.07.2022 Украина.ру
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации населения с подконтрольных ему территорий ДНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 июля на сайте его офиса
2022-07-31T09:42
2022-07-31T09:42
2022-07-31T09:42
спецоперация
новости
владимир зеленский
днр
ирина верещук
киевский режим
эвакуация
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Зеленский обещает эвакуируемым логистическую поддержку и выплаты.Ранее об обязательной эвакуации населения заявила вице-премьер киевского режима Ирина Верещук. Она обосновала такое решение тем, что ближайшей зимой в регионе будут отсутствовать газоснабжение и начнутся проблемы с электроснабжением.Чиновница также рассказала, что украинцы смогут отказаться покидать занимаемую киевским режимом территорию ДНР, подписав документ о том, что "понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь".
https://ukraina.ru/20220730/1037043559.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, днр, ирина верещук, киевский режим, эвакуация
Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации населения с подконтрольных ему территорий ДНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 июля на сайте его офиса