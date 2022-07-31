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"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов
"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов - 31.07.2022 Украина.ру
"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов
Ничего удивительного в том, что Санду может обратиться к Румынии нет, она же гражданка Румынии, заявил политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру.
2022-07-31T06:00
2022-07-31T06:00
2022-07-31T06:00
спецоперация
санду
алексей мартынов (политолог)
алексей мартынов
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Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии.По словам Мартынова, в такой ситуации не позавидуешь ни молдаванам, ни Санду, но с другой стороны, её не жалко, она сама знает, как ей жить. А вот молдаванам что делать, не известно, и понятно, что никто не собирается нападать - резюмировал политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санду, алексей мартынов (политолог), алексей мартынов, молдавия, новости молдавии, молдавия, россия, сво, украина, румыния, президент
"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов
Ничего удивительного в том, что Санду может обратиться к Румынии нет, она же гражданка Румынии, заявил политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии.
Это напоминает старый скабрёзный анекдот: "Если вы посмеете ко мне приставать… — Я не собираюсь к вам приставать… – Собираетесь-собираетесь!". Это из этой серии. У человека рвет голову, она сходит с ума, объективно. И что с этим делать, никто не знает.
По словам Мартынова, в такой ситуации не позавидуешь ни молдаванам, ни Санду, но с другой стороны, её не жалко, она сама знает, как ей жить. А вот молдаванам что делать, не известно, и понятно, что никто не собирается нападать - резюмировал политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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