"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов - 31.07.2022 Украина.ру
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"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов
"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов - 31.07.2022 Украина.ру
"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов
Ничего удивительного в том, что Санду может обратиться к Румынии нет, она же гражданка Румынии, заявил политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру.
2022-07-31T06:00
2022-07-31T06:00
спецоперация
санду
алексей мартынов (политолог)
алексей мартынов
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Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии.По словам Мартынова, в такой ситуации не позавидуешь ни молдаванам, ни Санду, но с другой стороны, её не жалко, она сама знает, как ей жить. А вот молдаванам что делать, не известно, и понятно, что никто не собирается нападать - резюмировал политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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санду, алексей мартынов (политолог), алексей мартынов, молдавия, новости молдавии, молдавия, россия, сво, украина, румыния, президент

"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов

06:00 31.07.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Мартынов
Алексей Мартынов - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Ничего удивительного в том, что Санду может обратиться к Румынии нет, она же гражданка Румынии, заявил политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии.

Это напоминает старый скабрёзный анекдот: "Если вы посмеете ко мне приставать… — Я не собираюсь к вам приставать… – Собираетесь-собираетесь!". Это из этой серии. У человека рвет голову, она сходит с ума, объективно. И что с этим делать, никто не знает.

По словам Мартынова, в такой ситуации не позавидуешь ни молдаванам, ни Санду, но с другой стороны, её не жалко, она сама знает, как ей жить. А вот молдаванам что делать, не известно, и понятно, что никто не собирается нападать - резюмировал политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияСандуАлексей Мартынов (политолог)Алексей МартыновМолдавияновости МолдавииМолдавияРоссияСВОУкраинаРумынияпрезидент
 
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