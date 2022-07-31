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"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов

"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов - 31.07.2022 Украина.ру

"Россия не будет нападать на Молдавию" - политолог Алексей Мартынов

Ничего удивительного в том, что Санду может обратиться к Румынии нет, она же гражданка Румынии, заявил политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру.

2022-07-31T06:00

2022-07-31T06:00

2022-07-31T06:00

спецоперация

санду

алексей мартынов (политолог)

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Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии.По словам Мартынова, в такой ситуации не позавидуешь ни молдаванам, ни Санду, но с другой стороны, её не жалко, она сама знает, как ей жить. А вот молдаванам что делать, не известно, и понятно, что никто не собирается нападать - резюмировал политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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