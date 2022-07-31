Эксперт рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков

«Спасались не только от войны». Суздальцев о том, на какие категории разделились украинские беженцы

Украинская миграция началась с первых дней спецоперации. Она носит своеобразный характер. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру