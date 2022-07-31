Эксперт рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков
Эксперт рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков - 31.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков
С началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев из этой страны довольно близко к сердцу и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
2022-07-31T04:15
2022-07-31T04:15
спецоперация
новости
эксперт
польша
беженцы
солидарность
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Он отметил, что раздражение многих поляков вызывает происходящий ввиду наплыва беженцев рост цен на жильё.Кроме того, среди беженцев попадаются очень специфические персонажи, добавил специалист.Однако пока что единственными политическими деятелями, выражающими возмущение наплывом беженцев с Украины, являются отдельные депутаты из довольно маргинальной партии "Конфедерации свободы и независимости". Другие политические силы Польши их не поддерживают, указал эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220702/1034281715.html
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новости, эксперт, польша, беженцы, солидарность

Эксперт рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков

04:15 31.07.2022
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP / Martin Meissner
Читать в
С началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев из этой страны довольно близко к сердцу и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
Он отметил, что раздражение многих поляков вызывает происходящий ввиду наплыва беженцев рост цен на жильё.
Кроме того, среди беженцев попадаются очень специфические персонажи, добавил специалист.

Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке, или когда они паркуют очень дорогие машины с украинскими номерами у польских ресторанов и гостиниц. Это поляки видят и это тоже вызывают у них бытовое возмущение.

Станислав Стремидловский
Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
Однако пока что единственными политическими деятелями, выражающими возмущение наплывом беженцев с Украины, являются отдельные депутаты из довольно маргинальной партии "Конфедерации свободы и независимости". Другие политические силы Польши их не поддерживают, указал эксперт.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 14:03
«Спасались не только от войны». Суздальцев о том, на какие категории разделились украинские беженцыУкраинская миграция началась с первых дней спецоперации. Она носит своеобразный характер. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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