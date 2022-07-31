Эксперт рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
© AP / Martin Meissner
С началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев из этой страны довольно близко к сердцу и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
Он отметил, что раздражение многих поляков вызывает происходящий ввиду наплыва беженцев рост цен на жильё.
Кроме того, среди беженцев попадаются очень специфические персонажи, добавил специалист.
Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке, или когда они паркуют очень дорогие машины с украинскими номерами у польских ресторанов и гостиниц. Это поляки видят и это тоже вызывают у них бытовое возмущение.
Однако пока что единственными политическими деятелями, выражающими возмущение наплывом беженцев с Украины, являются отдельные депутаты из довольно маргинальной партии "Конфедерации свободы и независимости". Другие политические силы Польши их не поддерживают, указал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.